Sömestr için çocuk tiyatroları ve sanal geziler

Sömestr tatilinde çocuklar için sunulan yüz yüze ve online tiyatro oyunlarını, online gösterim ve sanal gezileri sizin için derledik!

Sömestr için çocuk tiyatroları ve sanal geziler
Anne - Baba
02 Şubat 2021 Salı

Tiyatro 34’ün ara tatilde çocukların beğenisine sunduğu;

2 Şubat 2021, Salı ve 11 Şubat Perşembe günü Zaman Makinesi – Alexander Graham Bell

3 Şubat 2021, Çarşamba ve 10 Şubat Çarşamba günleri Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün

4 Şubat 2021, Perşembe ve 8 Şubat Pazartesi günü Zaman Makinesi 3 – Nicola Tesla

5 Şubat 2021, Cuma günü ve 9 Şubat Salı günü Pablo Picasso ve İlham Perileri

12 Şubat 2021, Cuma günü Görünmez Çocuk isimli oyunlar belirtilen günlerde saat 14:00’te,

Covid-19 kapsamında alınan kurallara uyulacak şekilde, sosyal mesafeli oturma düzeni ile sergilenecek. Gösteri biletleri Biletix’te satışa sunuluyor. Tiyatro 34 İstanbul’un yeri, Bahariye Caddesi, Kadıköy’de.


Tiyatroevi/Oyun Köprüsü, sömestr programı kapsamında sunduğu oyun ve atölyeleri online olarak düzenleyecek.

6 Şubat Cumartesi 13:30’da Tavşan Patos

7 Şubat 2021, Pazar saat 13:30’da ve 13 Şubat Cumartesi saat 13:30’da Karagöz ve Hacivat

14 Şubat 2021, Pazar saat 13:30’da Meselhan ile Bi’Dünya Masal oyunları izleyiciyle online etkinlik olarak buluşacak.


Basamak Yapım, ara tatil için açıkladığı online programında;

3 Şubat Çarşamba, 4 Şubat Perşembe, 13 Şubat Cumartesi ve 14 Şubat Pazar günleri Oz Büyücüsü

6 Şubat Cumartesi, 7 Şubat Pazar, 13 Şubat Cumartesi ve 14 Şubat Pazar günleri Küçük Prens oyunlarını online tiyatro gösterimi olarak izleyicilerle buluşturacak.



Tiyatro Tempo, yarıyıl tatili için online olarak;

3 Şubat Çarşamba saat 16:00’da Karagöz Şişe Avcısı

6 Şubat Cumartesi ve 7 Şubat Pazar günleri saat 16:00’da Köpek Olmak İstemiyorum

10 Şubat Çarşamba saat 16:00’da Bremen Orkestrası

20 Şubat Cumartesi saat 14:00’te Bencilin Bahçesi isimli oyunları çocuk izleyicilerin beğenisine sunacak.


Temaşa Gösteri Sanatları, sömestr tatilinde

13 Şubat Cumartesi saat 14:00’te Fareli Köyün Kavalcısı

20 Şubat Cumartesi saat 14:00’te Mikrop ile Köpük

21 Şubat Pazar saat 14:00’te Sebzeler Ülkesi

27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar Gezgin Mantar

28 Şubat Pazar Bulutlar Ülkesi oyunlarını, online etkinlik halinde izleyiciyle buluşturacak.


Bir haberimiz de Sanal Gezi yapmak isteyen çocuklar ve aileleri için…

Antonina Turizm tarafından kurulan Antonina Online Mektep, Profesyonel Rehber Hasan Çevik rehberliğinde Kapadokya Sanal Şehir Turu düzenliyor. Kendine özgü renkleri, sesleri ve dokularıyla bugüne kadar dünyanın her yerinden turist çeken büyülü coğrafya Kapadokya’yı görmek isteyen her yaştan kişi için düzenlenecek olan sanal şehir turunda Kapadokya bölgesinde Göreme, Ihlara, Zelve, Avanos, Uçhisar, Ortahisar, Kızıl Vadi, Ürgüp’ü sanal ortamda gezmek mümkün olacak. Online etkinlik, 2 Şubat 2021 Salı saat 20:30’da ve 24 Şubat 11:00’de video konferans yazılımı üzerinde gerçekleşecek. Antonina Turizm’in sunduğu sanal geziler Kapadokya’nın yanı sıra Şubat ayı içinde Ayasofya Müzesi, Floransa Uffizi Galerisi, Louvre Müzesi Antik Mısır Bölümü, Frida Müzesi, Londra British Museum, Lizbon Gulbenkian Müzesi, Antakya Sanal Şehir Turu, Mardin Sanal Şehir Turu, Göbeklitepe Sanal Turu, Topkapı Sarayı ve Harem, Salvador Dali Müzesi gibi müze ve galeri gezileri de bulunuyor.


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