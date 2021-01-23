Sömestr-yarıyıl tatili etkinlikleri 2021

Yarıyıl tatili için çocukları birbirinden farklı çevrimiçi atölyeler, etkinlikler ve aktiviteler bekliyor. Sömestr tatilinde sanat, tasarım, animasyon, çizgi film yapımı, matematik, geri dönüşüm, dijital oyun gibi birçok farklı alanda, 4-14 arası farklı yaş grupları için düzenlenen çevrimiçi atölyeleri sizin için derledik.

Sömestr-yarıyıl tatili etkinlikleri 2021
Anne - Baba
23 Ocak 2021 Cumartesi

Okulların 22 Ocak 2021 Cuma günü 2020-2021 kapanması ve eğitim-öğretim yılının ilk döneminin bitmesini takiben yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü resmi olarak başlamış olacak. İkinci dönem ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Üç hafta sürecek olan sömestr tatili boyunca çocukları birbirinden keyifli ve eğitici online aktiviteler bekliyor. İşte çocuğunuzun takip edebileceği çevrimiçi atölye ve etkinlikler…

  • İstanbul Modern, Çocuklara Çevrimiçi Yarı Yıl Sanat Okulu açıyor. 25 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında, okulların yarıyıl tatilinde çocuklar programa çevrimiçi katılarak, müze uzmanları ile buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyo 4-7 yaş grubu çocuklarve 8-12 yaş grubu çocuklar için farklıkavramlara odaklanan on atölye çalışması düzenleniyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen bu atölyelerin her birine, ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor.
  • Pera Müzesi, Pera Öğrenme Yarıyıl Tatili Atölyeleri’nde 4-12 yaş grubu çocuklara yönelik çevrimiçi etkinliklerde, rehber eşliğinde yapılan 3 boyutlu çevrimiçi sergi turundan sonra, sergiye yönelik çeşitli atölyeler düzenliyor. 26 Ocak Salı günü saat 11:00’de Geri Dönüşüm ile Tasarım atölyesi, 28 Ocak Perşembe saat 13:00’te Renkli Kumaşlarla Dokuma Atölyesi sunuluyor. 7-8-9 yaş için Çılgın Moleküller, Manyetizmanın Gizemi, Doğaçlama Hareket isimli çevrimiçi sergi turu ve atölyeler de sömestr etkinliği olarak çocukları bekliyor.

  • Sakıp Sabancı Müzesi, 2021 Çevrimiçi Kış Okulu kapsamında 7-12 yaş ve 8-14 yaş grubuna yönelik çalışmalar yer alıyor. Dijital Oyun Tasarımı ve Animasyon, Çizgi Film Yapımı başlıklarında yapılacak olan çalışmalar çevrimiçi ortamda dört günlük program halinde düzenlenecek.
  • Rahmi M. Koç Müzesi çevrimiçi atölyelerinde 23 Ocak Cumartesi saat 13:00’te 7-10 yaş grubuna yönelik Arım Balım Peteğim Matematik Atölyesi, 30 Ocak Cumartesi saat 13:00’te 5-7 yaş grubuna yönelik Küçük Heykeltraşlar Heykel Atölyesi çevrimiçi düzenlenecek.


  • Yapı Kredi Kültür Sanat’ta devam eden Karagözüm İki Gözüm” sergisi kapsamında çocuklar için 30 Ocak 2021 Cumartesi Saat: 12:00 ‘de Youtube kanalında bir etkinlik düzenlenecek. Karagöz Sanatçısı Cengiz Özek çocuklara Karagöz sahnesinin nasıl hazırlandığı hakkında bilgiler vererek gölge tiyatrosu oynatmanın ipuçlarını verecek. Çocuklar kendi sahnelerini kurup Karagöz oyunlarını sahneleyebilecekler.
  • İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 24 Ocak, 31 Ocak ve 7 Şubat Pazar günleri Mehmet Erbil ile Çevrimiçi Masal Atölyesi, 26 Ocak 2021 Salı saat 11:30’da “Ejderhalar Dans Eder mi?” Tasarım Atölyesi, 30 Ocak Cumartesi günü Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyesi, 2 Şubat Cumatesi “Atmayalım, Oynayalım!” Tasarım Atölyesi, 4 Şubat Perşembe ““Kelimelerden Renklere” Tasarım Atölyesi, 6 Şubat Cumartesi “Frida ve Otoportresi” Kolaj Atölyesi, 9 Şubat Salı “Bir Oyuncak Masalı” Tasarım Atölyesi, 11 Şubat Perşembe “Picasso ve Kübik Şekiller” Kolaj Atölyesi çevrimiçi olarak düzenlenecek.
  • Zorlu Çocuk Tiyatrosu #PSMÇocuk atölyeleri Youtube ve IGTV kanalında Zorlu PSM & Bilim Virüsü iş birliği ile "Çocuklar için PSM Zamanı" Yaratıcılık, öğrenme, evde bilim ve hareket üzerine atölye serisini çocukların beğenisine sunuyor.
  • Tiyatroevi / Oyun Köprüsü sömestr programında çocuklar için online atölye ve sanatsal çalışma olarak 24 Ocak ve 30 Ocak’ta Nasreddin Hoca Yollarda, 27 Ocak’ta Masal Atölyesi, 31 Ocak ve 6 Şubat’ta Tavşan Patos, 3 Şubat’ta Felsefe Atölyesi, 7 Şubat ve 13 Şubat’ta Karagöz-Hacivat, 10 Şubat’ta ise Kukla Atölyesi sunuyor.

Evde sıkılan hareketli çocuklar nelere ihtiyaç duyar?
Evde sıkılan hareketli çocuklar nelere ihtiyaç duyar? “Çocuğum çok hareketli” diyen ai...
Çocuklarla birlikte izlenebilecek 14 belgesel Heyecan verici ve eğitici belges...







Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.