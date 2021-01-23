Sömestr-yarıyıl tatili etkinlikleri 2021

Okulların 22 Ocak 2021 Cuma günü 2020-2021 kapanması ve eğitim-öğretim yılının ilk döneminin bitmesini takiben yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü resmi olarak başlamış olacak. İkinci dönem ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Üç hafta sürecek olan sömestr tatili boyunca çocukları birbirinden keyifli ve eğitici online aktiviteler bekliyor. İşte çocuğunuzun takip edebileceği çevrimiçi atölye ve etkinlikler…

İstanbul Modern, Çocuklara Çevrimiçi Yarı Yıl Sanat Okulu açıyor. 25 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında, okulların yarıyıl tatilinde çocuklar programa çevrimiçi katılarak, müze uzmanları ile buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyo 4-7 yaş grubu çocuklarve 8-12 yaş grubu çocuklar için farklıkavramlara odaklanan on atölye çalışması düzenleniyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen bu atölyelerin her birine, ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor.

Pera Müzesi, Pera Öğrenme Yarıyıl Tatili Atölyeleri’nde 4-12 yaş grubu çocuklara yönelik çevrimiçi etkinliklerde, rehber eşliğinde yapılan 3 boyutlu çevrimiçi sergi turundan sonra, sergiye yönelik çeşitli atölyeler düzenliyor. 26 Ocak Salı günü saat 11:00’de Geri Dönüşüm ile Tasarım atölyesi, 28 Ocak Perşembe saat 13:00’te Renkli Kumaşlarla Dokuma Atölyesi sunuluyor. 7-8-9 yaş için Çılgın Moleküller, Manyetizmanın Gizemi, Doğaçlama Hareket isimli çevrimiçi sergi turu ve atölyeler de sömestr etkinliği olarak çocukları bekliyor.

Sakıp Sabancı Müzesi, 2021 Çevrimiçi Kış Okulu kapsamında 7-12 yaş ve 8-14 yaş grubuna yönelik çalışmalar yer alıyor. Dijital Oyun Tasarımı ve Animasyon, Çizgi Film Yapımı başlıklarında yapılacak olan çalışmalar çevrimiçi ortamda dört günlük program halinde düzenlenecek.

Rahmi M. Koç Müzesi çevrimiçi atölyelerinde 23 Ocak Cumartesi saat 13:00’te 7-10 yaş grubuna yönelik Arım Balım Peteğim Matematik Atölyesi, 30 Ocak Cumartesi saat 13:00’te 5-7 yaş grubuna yönelik Küçük Heykeltraşlar Heykel Atölyesi çevrimiçi düzenlenecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta devam eden “Karagözüm İki Gözüm” sergisi kapsamında çocuklar için 30 Ocak 2021 Cumartesi Saat: 12:00 ‘de Youtube kanalında bir etkinlik düzenlenecek. Karagöz Sanatçısı Cengiz Özek çocuklara Karagöz sahnesinin nasıl hazırlandığı hakkında bilgiler vererek gölge tiyatrosu oynatmanın ipuçlarını verecek. Çocuklar kendi sahnelerini kurup Karagöz oyunlarını sahneleyebilecekler.

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 24 Ocak, 31 Ocak ve 7 Şubat Pazar günleri Mehmet Erbil ile Çevrimiçi Masal Atölyesi, 26 Ocak 2021 Salı saat 11:30’da “Ejderhalar Dans Eder mi?” Tasarım Atölyesi, 30 Ocak Cumartesi günü Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyesi, 2 Şubat Cumatesi “Atmayalım, Oynayalım!” Tasarım Atölyesi, 4 Şubat Perşembe ““Kelimelerden Renklere” Tasarım Atölyesi, 6 Şubat Cumartesi “Frida ve Otoportresi” Kolaj Atölyesi, 9 Şubat Salı “Bir Oyuncak Masalı” Tasarım Atölyesi, 11 Şubat Perşembe “Picasso ve Kübik Şekiller” Kolaj Atölyesi çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu #PSMÇocuk atölyeleri Youtube ve IGTV kanalında Zorlu PSM & Bilim Virüsü iş birliği ile "Çocuklar için PSM Zamanı" Yaratıcılık, öğrenme, evde bilim ve hareket üzerine atölye serisini çocukların beğenisine sunuyor.