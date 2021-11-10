Soğuk algınlığı mı? Grip mi? Alerji mi?

Kendinizi kırgın, halsiz ve yorgun hissediyorsunuz. Burnunuzu çekiyor, hapşırıyorsunuz ve boğazınız ağrıyor. Soğuk algınlığı mı, grip mi yoksa alerji mi? Çoğu belirtileri ortak olduğundan hangisinden muzdarip olduğunuzu ayırt etmek zor olabilir. Ancak farklılıklrı anlamak, en iyi tedaviyi seçmenize yardımcı olacaktır. Soğuk algınlığı, grip ve alerjinin tümü solunum sisteminizi etkiler ve bu da nefes almayı zorlaştırabilir. Birçok temeli paylaşsalar da ayırt edilmelerini sağlayacak farklı özellikleri de vardır.

Soğuk algınlığı mı grip mi?

Soğuk algınlığı ve grip farklı virüslerden kaynaklanır. Genel bir kural olarak, griple ilişkili semptomlar daha şiddetlidir denilebilir. Her iki hastalık da burun akıntısı ve tıkanıklığına yol açabilir. Ancak grip aynı zamanda 3-4 gün süren yüksek ateşin yanı sıra baş ağrısı, yorgunluk ve genel ağrı ve sızılara neden olur. Soğuk algınlığınız olduğunda bu belirtiler daha az görülür.

Hasta mıyım yoksa alerji mi?

Alerjiler grip veya soğuk algınlığının aksine virüs nedenli olmadıklarından biraz daha farklıdır. Vücudunuzun bağışıklık sistemi, alerjiniz olan bir tetikleyiciye veya alerjene tepki verir. Alerjiniz varsa ve polen veya evcil hayvan kepeği gibi şeyleri soluduysanız, burnunuzdaki ve solunum yollarındaki bağışıklık hücreleri bu zararsız maddelere aşırı tepki verebilir. Hassas solunum dokularınız daha sonra şişebilir ve burnunuz tıkanabilir veya akabilir.

Alerjiler, soğuk algınlığı veya gripten farklı olarak kaşıntılı, sulu gözlere de neden olabilir. Alerji semptomları genellikle alerjene maruz kaldığınız sürece sürer; bu, ilkbahar, yaz veya sonbaharda polen mevsimlerinde yaklaşık 6 hafta olabilir. Soğuk algınlığı ve grip ise 2 haftayı nadiren geçer.

Soğuk algınlığı veya grip olan çoğu insan tıbbi bakım olmadan kendi kendine iyileşir. Ancak belirtiler 10 günden uzun sürerse veya reçetesiz satılan ilaçlarla belirtiler düzelmezse bir sağlık uzmanına danışmanız gerekebilir.

Soğuk algınlığı veya gribi tedavi etmek için bol bol dinlenin ve bol sıvı tüketin, ihtiyacınıza göre ağrı kesici veya ateş düşürücü kullanabilirsiniz fakat eğer alerjiniz varsa bu ilaçlar işe yaramayacaktır. Çok daha farklı şekilde çalışan antihistaminikler veya dekonjestanlar yardımcı olabilir.

Referanslar:

"Cold, Flu, or Allergy?" Şuradan alındı: https://newsinhealth.nih.gov/2014/10/cold-flu-or-allergy (01.10.2014).