Soğanlı pirzola

Müjgan Yurtseven'den soğanlı pirzola tarifi...

Tarif defterimden;

Karamelize soğan, biber, domates ve bol kekik ilavesiyle pişirdiğim leziz pirzolaların yanına pirinç pilavı ve buharda haşlanmış sebzeler çok yakışıyor.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi:10 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

12 adet pirzola

1 kg kuru soğan

4 adet sivri biber

10 adet çeri domates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kurutulmuş kekik

Yapılışı:

*Sıvı yağı tavaya alın, ocağı açık ateşe ayarlayın, yağ ısınınca pirzolaların her iki tarafını kızartın.

*Bu arada soğanların kabuklarını soyarak piyazlık doğrayın.

*Kızaran pirzolaları kenara alın, tavada kalan yağa soğanları ekleyip ocağı kısık ateşe ayarlayın, tavanın kapağını kapatıp ara sıra karıştırarak soğanlar karamelize olana kadar yaklaşık 20 dakika soteleyin.

*Soğanlar karamelize olana kadar bu arada biberlerin çekirdeklerini çıkartıp doğrayın, çeri domateslerin her birini dörde bölün.

*Biberleri karamelize olan soğanlara ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin, pirzolalar, çeri domatesler, karabiber, tuz ve kekiği ilave ederek 3-4 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatın.

Afiyetle sevgiyle kalın…

Müjgan Yurtseven'in tüm tariflerine gitmek için tıklayın!