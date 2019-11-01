Soğanlı pirzola 

Tarif defterimden;
Karamelize soğan, biber, domates ve bol kekik ilavesiyle pişirdiğim leziz pirzolaların yanına pirinç pilavı ve buharda haşlanmış sebzeler çok yakışıyor.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi:10 dakika
Pişirme süresi: 35 - 40 dakika
Malzemeler:
Yapılışı:
*Sıvı yağı tavaya alın, ocağı açık ateşe ayarlayın, yağ ısınınca pirzolaların her iki tarafını kızartın.
*Bu arada soğanların kabuklarını soyarak piyazlık doğrayın.
*Kızaran pirzolaları kenara alın, tavada kalan yağa soğanları ekleyip ocağı kısık ateşe ayarlayın, tavanın kapağını kapatıp ara sıra karıştırarak soğanlar karamelize olana kadar yaklaşık 20 dakika soteleyin.
*Soğanlar karamelize olana kadar bu arada biberlerin çekirdeklerini çıkartıp doğrayın, çeri domateslerin her birini dörde bölün.
*Biberleri karamelize olan soğanlara ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin, pirzolalar, çeri domatesler, karabiber, tuz ve kekiği ilave ederek 3-4 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatın.
Afiyetle sevgiyle kalın…
Süresi : 01:00 İzlenme : 3549
Süresi : 00:52 İzlenme : 4721
Süresi : 01:00 İzlenme : 1854
Süresi : 00:48 İzlenme : 2806
Süresi : 01:46 İzlenme : 1084