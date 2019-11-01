Soğanlı pirzola 

Müjgan Yurtseven'den soğanlı pirzola  tarifi...

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Soğanlı pirzola 
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Tarif defterimden;

Karamelize soğan, biber, domates ve bol kekik ilavesiyle pişirdiğim leziz pirzolaların yanına pirinç pilavı ve buharda haşlanmış sebzeler çok yakışıyor.

 

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi:10 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

 

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 12 adet pirzola
  • 1 kg kuru soğan
  • 4 adet sivri biber
  • 10 adet çeri domates
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı kurutulmuş kekik

 

Yapılışı:

*Sıvı yağı tavaya alın, ocağı açık ateşe ayarlayın, yağ ısınınca pirzolaların her iki tarafını kızartın. 

*Bu arada soğanların kabuklarını soyarak piyazlık doğrayın. 

*Kızaran pirzolaları kenara alın, tavada kalan yağa soğanları ekleyip ocağı kısık ateşe ayarlayın, tavanın kapağını kapatıp ara sıra karıştırarak  soğanlar karamelize olana kadar yaklaşık 20 dakika soteleyin. 

*Soğanlar karamelize olana kadar bu arada biberlerin çekirdeklerini çıkartıp doğrayın, çeri domateslerin her birini dörde bölün.

*Biberleri karamelize olan soğanlara ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin, pirzolalar, çeri domatesler, karabiber, tuz ve kekiği ilave ederek 3-4 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatın.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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