SMA taraması nedir? SMA taraması nasıl yapılır?

Genetik bir rahatsızlık olan ve yüksek maliyeti sebebiyle tedavisine ulaşmanın oldukça zor olduğu SMA hastalığı artık önceden tespit edilebilecek. Çiftlerin evlenmeden önce yaptırdığı evlilik öncesi tarama testleri kapsamına eklenen SMA tarama testleri sayesinde artık çiftler taşıyıcı olup olmadıklarını öğrenebilecek.

Nikah için sağlık raporu şart

Resmi nikah başvurusu için gerekli belgeler arasında sağlık raporu da bulunuyor. Bu rapor çiftlerin ve toplumun genel sağlığını korumak ve genetik hastalıkların önüne geçmek için yapılıyor. Kan örneğinden yapılan tahlillerle, frengi, AIDS, hepatit gibi hastalıkların varlığı ve kan uyuşmazlığı ihtimali değerlendiriliyor. Artık SMA taşıyıcılığı için de yapılacak olan testlerle durum önceden belirlenebilecek.

SMA taraması ücretsiz

Evlilik raporunda bulunacak SMA taraması için ücret ödemek gerekmeyecek. Çiftler, aile hekimlerine başvurarak gerekli tetkikleri yaptırabilir ve raporlarını alabilir. Öncelikle erkekten alınan örnekle babanın taşıyıcılığı tespit ediliyor ve sonrasında eğer taşıyıcılık mevcut ise anne de test ediliyor. Çekinik bir genetik rahatsızlık olduğu için çiftlerden sadece birinde olması, çocuğun hasta olmasına sebep olmuyor.

Spinal Musküler Atrofi, merkezi sinir sistemini ve iskelet kas sistemini etkileyen ve nadir görülen bir hastalıktır. Nadir olmasına rağmen oldukça yüksek olan tedavi maliyetlerinin karşılanamamasıyla ölümcül olabilir. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin de etkilenmesiyle kişiyi yemek yiyemez, soluk alamaz bir hale getirebilir. Halk arasında gevşek bebek sendromu olarak da bilinir.

Evli çiftler de test yaptırabilir

Sağlık raporuna yeni eklendiği için test yaptıramamış olan çiftler de artık SMA taramasını yaptırabilirler.

Tüp bebek yapılabilir

Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı genelgeye göre SMA dahil 40 kadar hastalık için tüp bebek masrafları karşılanacak. Çiftler SMA taşıyıcısı olduklarını biliyorlarsa, sağlıklı bebek sahibi olmak için tüp bebek yöntemine başvurabilir.

Referanslar:

“Evlilik Öncesi Spinal Musküler Atrofi (SMA) Taşıyıcı Tarama Programı” Şuradan alındı: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste.html?view=article&id=6711&catid=880