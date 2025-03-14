Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Birçok film ve dizide aldığı rollerle ekranların sevilen yüzlerinden biri olan oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti.

Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Yaşam
Giriş: 14 Mart 2025 01:22 Güncelleme: 14 Mart 2025 01:25
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Oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sahnelerin ve ekranların sevilen ismi, son olarak 17 Şubat'ta sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şinasi Yurtsever'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı ve başsağlığı diledi;


"Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."


Şinasi Yurtsever kimdir? Şinasi Yurtsever'in hayatı...


16 Temmuz 1973 Erzincan doğumlu Şinasi Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.


1997 ile 2000 yılları arasında yayımlanan Küçük İbo adlı dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema deneyimini 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle kazandı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolü, ardından 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle geniş ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.


Şinasi Yurtsever'in rol aldığı filmler

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Şinasi Yurtsever, 2003 yılından vefat ettiği 2025 yılına kadar birçok filmde rol aldı:


Yazı Tura, Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz, Küçük Kıyamet, Vavien, Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Olur Olur!, Hadi İnşallah, Düğün Dernek 2: Sünnet, Geniş Aile 2: Her Türlü, Dört Köşe, Kendinden Kaçak, Üçlü Pürüz, Efsane, İyi Bir Aile Değiliz, Tezgah, Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden (2025)


Şinasi Yurtsever'in rol aldığı diziler ilki 1996 yılında yayınlanan Başka İstanbul Yok olmak üzere sırasıyla Hemşerim, Dış Kapının Mandalları, Küçük İbo, Örümcek, Yılan Hikâyesi, Cinlerle Periler, Kınalı Kar, Alacakaranlık, Yabancı Damat, Avrupa Yakası, Ayışığı, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Ramazan Güzeldir, Aşk ve Ceza, Sen de Gitme, İşler Güçler, Kardeş Payı, Dengi Dengine, Tutunamayanlar, Gizli Saklı, Organizasyon Bizim İşimiz, İnci Taneleri, Yüzde İki'dir.


Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025 tarihinde mide kanseri nedeniyle vefat etti.


2024 yılında hayata veda eden ünlüler

Bu yıl gidişiyle kalplerimizde hüzün bırakan isimleri bir araya getirdik...

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Türker İnanoğlu Sinema dünyasında "Bay Sinema" olarak bilinen ünlü yönetmen, 2 Nisan 2024'te vefat etti.
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Fatma Karanfil Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan sanatçı, kanserle mücadele ediyordu ve 4 Haziran 2024'te vefat etti.
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