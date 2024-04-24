Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonu

Milli sporcu Sevilay Öztürk, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Portekiz’in Madeira adasında düzenlenen Para Swimming Avrupa Şampiyonası'nda 50 Metre Kelebek Kadınlar S5 kategorisinde altın madalya kazandı. (AA)

Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na antrenörü Mehmet Ali Albas ile hazırlanan Sevilay Öztürk 44.54 lük derece alarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Para Swimming Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Sümeyye Boyacı ise 51.82 lik derecesiyle Avrupa 3.sü olarak bronz madalya kazandı.

Sevilay Öztürk kimdir?

2003 doğumlu milli yüzücü Sevilay Öztürk S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarışan bir sporcu. Milli Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu ile memleketi Kahramanmaraş'ta bir hastanede tanıştı ve 6 yaşında iken spora başladı. Öztürk, 2014-2015 yıllarında yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonaları'na S6 kategorisinde katıldı ve üç altın, iki gümüş madalya kazandı. Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50m sırtüstü ve 50m kelebekte gümüş; 50m serbest ve 100m serbestte bronz madalya kazandı. Böylece toplamda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Sevilay Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında tarihinin ilk madalyasını getirdi.

Haberin görseli: Anadolu Ajansı