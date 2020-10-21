Sevgilimin adını dövme yaptırmak istiyorum

Ben 24 yaşındayım. 4 yıldır süren ve güzel giden bir ilişkim var. Biz lise sondan beri birlikteyiz. Uzun zamandır dövme yaptırmak istiyorum ve hayatım açısından anlamlı olduğu için sevgilimin adını yaptırma fikri bana güzel geldi. İleride evlenmeyi düşünüyoruz. Erkek arkadaşımı annemle de tanıştırdım. Yani iş biraz ciddileşti. Ben de onun annesiyle tanıştım, kendisiyle çok iyi anlaştık. Birbirimizi çok seviyoruz, hiç ayrı kalamıyoruz ve resmen birbirimizi tamamlıyoruz. Zevklerimiz ve hayat görüşlerimiz neredeyse aynı diyebilirim. Birlikteyken modumuz hep yüksek ve çok eğleniriz. Tartışmalarımız hep çok ufak çapta ve bu zamana kadar hiç ayrılmadık veya ilişkimize ara vermedik.

Hayatıma bu kadar iyi gelen ve beni mutlu eden sevgilim olmasa dahi vücuduma anlamlı bir şey olduğu için yazdırmak veya çizdirmek isterdim. Kedimin fotoğrafını dövmeciye verdim ve hatta onu yaptırmak için ilk seansa gideceğim. Gitmişken doğum günü de yaklaşan sevgilime bir sürpriz yapmak istiyorum. Bu durumu nasıl karşılayacağını tam kestiremiyorum fakat bu bana yapılan bir sürpriz olsaydı çok mutlu olurdum.

Bu fikri henüz annemle veya yakın arkadaşımla paylaşmadım. Açıkçası paylaşmaktan da biraz çekiniyorum. Çünkü böyle şeylerin garantisi olmuyor ve hayat karşımıza her şeyi çıkarabilir. Büyük ihtimalle bunu söylediğimde bana karşı gelecekler, biliyorum. Fakat bu bana çok anlamlı bir hediye gibi geliyor. Hem düşündüğümde dövme sildirmek artık çok da zor bir işlem değil. Dilersem ileride dövmeyi değiştirebilir ve başka bir dövme dönüştürebilirim. Şu anda yaptırma isteğim daha baskın konumda. Sanırım bu durumu en azından en yakın arkadaşıma bir çıtlatmalıyım. Emin değilim acaba ne yapmam gerek?

Rumuz: Dövme meraklısı