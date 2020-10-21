Sevgilimin adını dövme yaptırmak istiyorum

Hata mı yaparım bilmiyorum ama onun ismini dövme yaptıracak kadar çok seviyorum onu...

Sevgilimin adını dövme yaptırmak istiyorum
İlişki
22 Ekim 2020 Perşembe

Ben 24 yaşındayım. 4 yıldır süren ve güzel giden bir ilişkim var. Biz lise sondan beri birlikteyiz. Uzun zamandır dövme yaptırmak istiyorum ve hayatım açısından anlamlı olduğu için sevgilimin adını yaptırma fikri bana güzel geldi. İleride evlenmeyi düşünüyoruz. Erkek arkadaşımı annemle de tanıştırdım. Yani iş biraz ciddileşti. Ben de onun annesiyle tanıştım, kendisiyle çok iyi anlaştık. Birbirimizi çok seviyoruz, hiç ayrı kalamıyoruz ve resmen birbirimizi tamamlıyoruz. Zevklerimiz ve hayat görüşlerimiz neredeyse aynı diyebilirim. Birlikteyken modumuz hep yüksek ve çok eğleniriz. Tartışmalarımız hep çok ufak çapta ve bu zamana kadar hiç ayrılmadık veya ilişkimize ara vermedik.


Hayatıma bu kadar iyi gelen ve beni mutlu eden sevgilim olmasa dahi vücuduma anlamlı bir şey olduğu için yazdırmak veya çizdirmek isterdim. Kedimin fotoğrafını dövmeciye verdim ve hatta onu yaptırmak için ilk seansa gideceğim. Gitmişken doğum günü de yaklaşan sevgilime bir sürpriz yapmak istiyorum. Bu durumu nasıl karşılayacağını tam kestiremiyorum fakat bu bana yapılan bir sürpriz olsaydı çok mutlu olurdum.


Bu fikri henüz annemle veya yakın arkadaşımla paylaşmadım. Açıkçası paylaşmaktan da biraz çekiniyorum. Çünkü böyle şeylerin garantisi olmuyor ve hayat karşımıza her şeyi çıkarabilir. Büyük ihtimalle bunu söylediğimde bana karşı gelecekler, biliyorum. Fakat bu bana çok anlamlı bir hediye gibi geliyor. Hem düşündüğümde dövme sildirmek artık çok da zor bir işlem değil. Dilersem ileride dövmeyi değiştirebilir ve başka bir dövme dönüştürebilirim. Şu anda yaptırma isteğim daha baskın konumda. Sanırım bu durumu en azından en yakın arkadaşıma bir çıtlatmalıyım. Emin değilim acaba ne yapmam gerek?

Rumuz: Dövme meraklısı

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.