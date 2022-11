Vegan mantar derisi

Mantar derisini duydunuz mu? Derinin çevresel etkisini azaltmak için bilim insanları, vegan bir alternatif yaratmaya karar verdi. Saatler süren araştırma ve testlerden sonra, görünümden ödün vermeyen, zulüm içermeyen bir mantar derisi olan Mylo'yu buldular. Bu materyal, yumuşak, esnek yapısı ile gerçek deri hissini andırıyor. Nüfus artmaya ve kaynaklar azalmaya devam ederken, sürdürülebilir uygulamaları benimsemek kritik önem taşıyor. Neyse ki Mylo, deri için besi hayvanı yetiştirmekten önemli ölçüde daha az arazi gerektiriyor ve daha az sera gazı yaymasına neden oluyor.

Vegan derinin gizli içeriği, mantarların yeraltı ağ sistemi olan miselyumdur. Miselyumun yoğun, hızlı büyüyen lifleri, çeşitli ürünler için dayanıklı, sürdürülebilir bir bileşen sağlar. Son zamanlarda bilim insanları, ayaklarımızın altında büyüyen, genişleyen, birbirine bağlı yapının deri endüstrisine fayda sağlayabileceğini fark ettiler.

Miselyum toprak, bitkiler ve ağaçlar aracılığıyla her yöne dallanır. Mantarlar da dahil olmak üzere, bitkilere besin sağlayan organik maddenin ayrışma sürecine yardımcı olur. Meyvelerin büyümesi için destek sağlayan bir ağacın dallarını hayal edebilirsiniz.

Aynı şekilde, miselyum kök benzeri devasa bir yeraltı yapısına yayılır ve dünya çapında türlerin gelişmesine izin verir. Mantarlar olmadan tüm ekosistemler çöker ve yaşam sona erer. Neyse ki, miselyum sonsuz yenilenebilir, bu nedenle bazı şirketler, onu ürünlerinde kullanmaya ilgi gösterdi.

Markalar sürdürülebilir bir alternatif olarak mantar deri geliştiriyor

Mantar derisi Mylo'nun yaratıcısı Bolt Threads, dikey çiftçiliği kullanarak iç mekanlarda miselyum yetiştirmek için bir süreç geliştirdi. Material Innovations şirketindeki bilim insanları, işe misel hücrelerini talaş ve diğer organik malzemeleri besleyerek başlıyor. Miselyum için ideal atmosferi yaratmak için nemi, sıcaklığı ve diğer yetiştirme koşullarını kontrol ediyorlar. Daha sonra, köpüklü, basamaklı bir katmana dönüştüğü paspasların üzerine yayarlar. Ekip, miselyumu topladıktan sonra yan ürünleri kompost haline getiriyor, ardından miselyum tabakasını işleyip boyuyor. Son olarak, çanta, ayakkabı ve cüzdan gibi çeşitli ürünlere dönüşen Mylo olarak bilinen mantar deri haline geliyor.

Kaliforniya merkezli şirketteki bilim insanları ve mühendisler, miselyumu iki haftadan kısa bir sürede topluyor. Tamamen yenilenebilir enerji ile çalışan bir tesiste yalnızca malç, hava ve su kullanıyorlar. Bunu, genellikle yıllar alan, yoğun hayvan yetiştirme süreciyle karşılaştırın. Ayrıca, mantar derisi ile aynı çıktıları almak için çok daha büyük girdiler gerektirir.

Vegan derinin faydaları nelerdir?

Mylo vegan deri insan sağlığına fayda sağlarken çevre tahribatını da önlemektedir. Bilim adamları, mantar derisini işlerken ve bitirirken sıkı Yeşil Kimya ilkelerini kullanır. Tabaklama ve boyama alanında küresel sürdürülebilirlik sertifikaları almış dünyaca ünlü uzmanlarla ortaklık kurdular.

Hayvansal ve alternatif deriler oluşturmak için kullanılan en zehirli kimyasallardan ikisi olan krom ve DMFa gibi zararlı maddelerden kaçınıyorlar. Ayrıca, zarar veren kumaşlardan ve PVC kaplamalardan yapılan sentetik derinin aksine, petrol türevi ürünler içermez. Mylo malzemesi az miktarda plastik içerse de, diğer sentetik deriler gibi petrol bazlı değildir. Hayvan derileri bile toplam ağırlıklarının %40'ını oluşturan yağ likörleri, plastikleştiriciler ve kaplamalar içerir. Buna karşılık, Mylo sertifikalı vegan ve biyo-bazlıdır, esas olarak doğal ürünlerden üretilir. Bolt Threads, gelecekte ürünlerinden plastiği çıkarmayı umuyor. Şu anda şirket, müşteri memnuniyetini sağlarken biyo-tabanlı içeriğini artırmaya çalışıyor.

Mylo mantar deri kullanan ileri görüşlü üç şirket

Lululemon ve Stella McCartney gibi birkaç şirket, Mylo vegan mantar deri ile ürün serilerini piyasaya sürdü. Adidas gibi diğer bazı şirketler, bir gün Mylo içeren ürünleri piyasaya sürmeyi planlıyor.

Stella McCartney

Lüks moda tasarımcısı Stella McCartney, ürünlerinde Mylo kullanan ilk markalardan biri oldu. Bir Vogue başyazısında ilk Mylo giysisini piyasaya sürdü ve yakın zamanda miselyumdan yapılmış bir el çantası çıkardı. Web sitesinde bu el çantalarından sınırlı bir tedarik sunuyor.

Lululemon

Spor giyim markası lululemon da mantar deri kervanına katıldı. Şirket, tamamen boyasız Mylo'dan oluşan bir yoga matı da dahil olmak üzere dünyanın ilk Mylo yoga aksesuarlarını ortaya çıkardı. Şirket, yoga matının sürdürülebilir ürünlerde gelecekteki kullanım potansiyelini vurguladığını söyledi. Ayrıca bir meditasyon çantası ve mantar derisine sahip bir spor çantası da ürettiler.

Adidas

Son olarak, Adidas kısa bir süre önce mantar derisinden yapılmış ilk ayakkabısı olan Stan Smith Mylo'yu piyasaya sürdü. Şirket, yanlardaki üç delikli şeritle klasik stilini yeniden keşfetti. Yeni görünüm, çocukken Adidas giyen herkes için nostaljiyi çağrıştırıyor. Artık müşteriler, miselyum ve doğal kauçuktan yapılmış daha çevre dostu bir seçeneğin keyfini çıkarabilir. Dış saya, delikli üç şerit, topuk çıkıntısı kaplaması ve birinci sınıf logosu için mantar derisinden yararlanıldı. Ayakkabının orta tabanı, çevresel ayak izini daha da azaltmak için doğal kauçuktan yapılmıştır.

Ayrıca Mercedes Benz, GANNI ve diğerleri gibi dünyaca ünlü markalar, Mylo'ya ilgi duyduklarını ifade ettiler. Mantar derisi bir gün birçok endüstri lideri için temel bir bileşen haline gelebilir.

Kaynak: Kristen Lawrence. "Fashion Turns To Vegan Mushroom Leather For New Styles". Şuradan alındı: https://www.powerofpositivity.com/mushroom-leather-vegan/. (11.11.2022).