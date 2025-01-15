Ses tonundan kişilik analizi

Ses, bir kişinin en derindeki düşünce ve hislerini aktarma kanalıdır. Ses, beyinde duyguyla ilişkili alanlarla bağlantılı olduğu için belli duygular oluştuğunda vokal değişimleri gizlemek zordur. Ses, kişinin karakteristik özelliklerini veren bir araçtır. ‘Ne Düşündüğünü Biliyorum’ isimli kitapta insanları okuma kodlarından biri de vokal kod, yani sesin perdesi, niteliği, yüksekliği ve stili. Kitapta 20 çeşit karakter tanımlaması yapılmış. İşte onlardan bazıları...

1- Pes, tok, şevkli tonları olan güzel ses:

Bu tür bir ses örüntüsüne sahip kişiler daha inanılır, daha seksi, daha zeki ve daha güvenilir olarak algılanılır. Hayatlarının kontrolü kendi ellerindedir. Sesleri titremez. Kaya gibi sağlam insanlar bu ses tonunu kullanır ve hem akıllarından hem de kalplerinden konuşurlar. Bunlar açık sözlü, içten insanlardır ve bütünlüklerini sağlamışlardır.

2- Çok alçak ses:

Göründükleri gibi değildirler. Onlar başkalarının inanmasını istediklerinin tersidir. Sizin onların utangaç, masum ve ağırbaşlı olduklarına inanmanızı isterler. Gerçekte, çoğu kez insanı zıvanadan çıkarıp, küplere bindirdiklerini göreceksiniz. Bu, onların güç oyunudur.

3- Çok yüksek ses: Çoğu kez gösterişçi, kibirli, sosyal açıdan farkındalık sahibi olmayan, kontrol düşkünü, kabadayı, rekabetçi, çokça düşmanlık taşıyan öfkeli kişilerdir. Kendilerine güvenmez, söyleyecekleri şeyi dinlemesi için bir dinleyiciye ihtiyaç duyarlar. Yoksa bir şey yapamazlar. 4- Titrek ses: Çoğunlukla korkan kişilerdir. Çekingen ya da kararsızdırlar. Bir işe başlamaktan ve seçmekten korkarlar çünkü genellikle herhangi bir hareketin geri tepmesi konusunda fazlasıyla kaygılıdırlar. Hayattaki pek çok stresle baş edemezler. 5- Vokal saldırganlar: Ses tonlarıyla saldıran insanlar çoğu kez öfkeli, agresif ve rekabetçidirler. Saldırgan tonlar bir konuşma sırasında arada sırada çıkan periyodik yüksek ses patlamalarıyla görülür. İletişim boyunca makineli tüfek gibi öfke ya da nefret patlamaları kusarlar. Oldukça rekabetçidirler ve daima en basit konuşmada bile rakibini yenmenin bir yolunu arar gibi görünürler. 6- Telaşlı, manik tonlar: Bu tür kişiler otoriter, kontrol düşkünüdürler ve ilgi merkezinde olmak zorundadırlar. İlgiyi biraz üstünüze çekmeye çalışırsanız büyük olasılıkla iki şeyden biri olacaktır: Ya konuşmayı tekrar kendi sıkıntılarına geri döndürecek ya da ani bir çıkış yapacaktır. Sizi kim umursar ki?

7- Çok hızlı konuşmak: Bu kişiler son derece kaygılı, sinirlidirler ve öfkeli olabilirler. Genellikle kendine güvensiz ve benlik değeri düşük kişilerdir. Ayrıca agresif, son derece dürtülü, başarma tutkusuyla dolu kişiler de olabilirler. 8- Değişken, kesik ve kuvvetli tonlar: Böyle ölçülü tonlarda konuşan bir kişi genellikle inatçı, çoğu kez müşkülpesent ve burnu havada, kendini üstün gören ve son derece katı bir kişidir. Bu tip biri en ufak ayrıntıların üzerinde titizlikle durur. Çoğunlukla dik başlıdır ve başkalarının isteğine uymaz. Onu eğmek ya da uzlaşmak çoğu kez zordur. 9- Çenesini hareket ettirmeden, genizsi bir sesle konuşanlar: Çenelerini hareket ettirerek bu şekilde konuşanlardan daha öfkeli, daha yargıcı, daha şikayetçidirler. Bu kişiler daha bastırılmış bir hırs taşırlar. Genellikle biçimci, hasis tiplerdir. 10- Abartılı bir tatlılığı olan ses tonları: Bu tür ses özelliği olan insanlar genellikle ikiyüzlüdür. Bir şey söylerken aslında başka şey kastederler. Böyle bir ses tonuyla konuşan birini duyduğunuzda son derece dikkatli olun. İkili mesajlara ve tutarsız davranışlara kulak verin. Sıkıntı yaşanacağının farkında olun.