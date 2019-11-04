Kış konservesi nasıl yapılır?

Konserve yalnızca yazın olmaz! Kışın da konserve yapabilirsiniz. İşte kış mevsiminde hazırlayabileceğiniz konserveler...

+ Sonra Oku
Sadece yazın değil kışın da konservenizi hazırlayın!

İnsanların tempolu iş hayatında bulunmaları, hazır ürünlere yönelmedeki en önemli etmenlerdendir. Ürünlerin kısa sürede hazırlanması, mevsimi dışında meyve ve sebze tüketme isteği veya yiyeceklerin hazır halde saklanmasında en çok tercih edilen yöntemlerden biri konserve yapmak. Ev yapımı konserve tüketimi hem ekonomik hem sağlıklı ancak doğru şekilde işlem görmediği zaman tehlike oluşturabilir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin evde konserve yapmanın püf noktalarını ve lezzetli kış konserve tariflerini paylaştı.

 

Konserve yaparken dikkat edilmesi gereken 5 önemli kural!

 

Sebze ve meyvelerin taze olmasına ve küflü olmamasına dikkat edin:

Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin iyice yıkanması, gıdaların taze olması ve bozulmaya uğramamış olması gerekmektedir.

 

Isıya dayanıklı cam kullanın:

Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemlidir.

 

Cam kavanozları kaynatın

Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakikakaynatılarak sterilize edilmelidir. Bunun yanında kavanozların kapaklarının yeni olması gereklidir.

 

Steril ortamda işlem yapın

Konserveyi hazırlayacağınız çalışma ortamının ve malzemelerin steril durumda olmasına dikkat edin.

 

Sebze ve meyveleri 15-20 dakika kaynatın

Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır. Böylece sebzede bulunan  mikroorganizmanların yükü de azaltılmış olur.

 

KAVANOZDA SAKLANABİLEN LEZZETLİ TARİFLER

 

Kış konserve tarifleri

 

Ayva konservesi nasıl yapılır?

 

Ayva konservesi için malzemeler:

  • 1 kg iri ayva
  • 3 su bardağı şeker
  • 3 tane karanfil
  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın

 

Ayva konservesi yapılışı:

Ayva yıkanıp temizlendikten sonra ortadan ikiye kesilir. Çekirdekleri ve çekirdek yatağı kısmı çıkarılır. Ayvanın kabuk kısmı da soyulduktan sonra küçük parçalar halinde doğranır. Meyve, üzeri geçecek kadar su içerisinde haşlanır. İçerisine şeker, karanfil ve tarçın ilave edildikten sonra kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılır ve orta ateşte 1-2 dakika hafif hafif karıştırılır. Ardından kavanozlara alınır ve kapağı sıkıca kapatılır. Kavanozlar ters çevrildikten sonra, serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.

 

Kırmızı pancar konservesi

 

Kırmızı pancar konservesi için malzemeler:

  • 1 kg kırmızı pancar
  • 1 çay bardağı sirke
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 3 diş sarımsak (isteğe göre)

 

Kırmızı pancar konservesi yapılışı:

Kırmızı pancar yıkanıp temizlendikten sonra kabukları soyulur. İsteğe göre büyüklükte doğranır. Doğranan pancar sirkeli su içerisinde bekletildikten sonra tencere içerisine alınır ve üzeri geçecek kadar su, tuz ve havan yardımı ile ezilmiş sarımsaklar ilave edilir. Pancar 20 dakika kadar pişirmeye bırakılır. Piştikten sonra cam kavanozlara konulur. Kavanoz kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra ters çevrilip serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.

 

Pratik saklama yöntemleri

Meyve ve sebzeleri saklamak için birçok yöntem olduğunu söyleyen Şahin pratik saklama yöntemlerinden bazılarını şöyle sıralıyor;

 

Kurutma: En bilinen saklama yöntemlerinden birisidir. Taze ürünleri, sebze-meyve kurutma makinelerinde veya fırınlama yöntemi ile güneşten yararlanamadığımız kış aylarında kurutabilirsiniz.

 

Buz torbalarında saklama: Sebzeleri yapısına göre temizleyip kaynatınız. İçerisinde dilediğiniz baharatları da ekledikten sonra blender yardımı ile sos hale getiriniz. Hazırlanan karışımı soğuttuktan sonra buz torbalarına koyabilirsiniz.

 

Vakumlama yöntemi ile saklama: Tercih ettiğiniz meyve ve sebzenin iç çekirdek bölümünü temizledikten sonra, vakum poşeti içerisine ürünlerinizi koyunuz. Vakum makinesi yardımı ile poşet içerisindeki havayı aldıktan sonra, ürünlerinizi derin dondurucu bölümünde uzun süre saklayabilirsiniz. 

 

EVDE KONSERVE YAPIMI NASIL OLUR? Hep menemenlik kavanozluyoruz ya... KONSERVE YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR? "Konserve yaparken nelere dikkat...

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Kasım ayında hangi balıklar tüketilmeli?
Kasım ayında hangi balıklar tüketilmeli?
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Acı biber
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Acı biber
K vitaminini hiç duydunuz mu?
K vitaminini hiç duydunuz mu?
Evde detoks yapmak için 5 ipucu
Evde detoks yapmak için 5 ipucu
Ekim ayında hangi balıklar yenir?
Ekim ayında hangi balıklar yenir?
Balık yağı nasıl kullanılır?
Balık yağı nasıl kullanılır?
Sıcak su içmenin beklenmedik faydaları
Sıcak su içmenin beklenmedik faydaları
Balık yemenin 8 kuralı
Balık yemenin 8 kuralı

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler
    Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler

    Süresi : 01:41 İzlenme : 5785

  • Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı
    Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı

    Süresi : 05:02 İzlenme : 3980

  • Muzun bilinmeyen 10 faydası
    Muzun bilinmeyen 10 faydası

    Süresi : 01:29 İzlenme : 3936

  • Bebek nasıl uyutulur?
    Bebek nasıl uyutulur?

    Süresi : 07:29 İzlenme : 10734

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X