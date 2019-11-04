Sadece yazın değil kışın da konservenizi hazırlayın!

Kış konservesi nasıl yapılır?

Konserve yalnızca yazın olmaz! Kışın da konserve yapabilirsiniz. İşte kış mevsiminde hazırlayabileceğiniz konserveler...

İnsanların tempolu iş hayatında bulunmaları, hazır ürünlere yönelmedeki en önemli etmenlerdendir. Ürünlerin kısa sürede hazırlanması, mevsimi dışında meyve ve sebze tüketme isteği veya yiyeceklerin hazır halde saklanmasında en çok tercih edilen yöntemlerden biri konserve yapmak. Ev yapımı konserve tüketimi hem ekonomik hem sağlıklı ancak doğru şekilde işlem görmediği zaman tehlike oluşturabilir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin evde konserve yapmanın püf noktalarını ve lezzetli kış konserve tariflerini paylaştı.

Konserve yaparken dikkat edilmesi gereken 5 önemli kural!

Sebze ve meyvelerin taze olmasına ve küflü olmamasına dikkat edin:

Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin iyice yıkanması, gıdaların taze olması ve bozulmaya uğramamış olması gerekmektedir.

Isıya dayanıklı cam kullanın:

Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemlidir.

Cam kavanozları kaynatın

Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakikakaynatılarak sterilize edilmelidir. Bunun yanında kavanozların kapaklarının yeni olması gereklidir.

Steril ortamda işlem yapın

Konserveyi hazırlayacağınız çalışma ortamının ve malzemelerin steril durumda olmasına dikkat edin.

Sebze ve meyveleri 15-20 dakika kaynatın

Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır. Böylece sebzede bulunan mikroorganizmanların yükü de azaltılmış olur.

Kış konserve tarifleri

Ayva konservesi nasıl yapılır?

Ayva konservesi için malzemeler:

1 kg iri ayva

3 su bardağı şeker

3 tane karanfil

1 tatlı kaşığı toz tarçın

Ayva konservesi yapılışı:

Ayva yıkanıp temizlendikten sonra ortadan ikiye kesilir. Çekirdekleri ve çekirdek yatağı kısmı çıkarılır. Ayvanın kabuk kısmı da soyulduktan sonra küçük parçalar halinde doğranır. Meyve, üzeri geçecek kadar su içerisinde haşlanır. İçerisine şeker, karanfil ve tarçın ilave edildikten sonra kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılır ve orta ateşte 1-2 dakika hafif hafif karıştırılır. Ardından kavanozlara alınır ve kapağı sıkıca kapatılır. Kavanozlar ters çevrildikten sonra, serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.

Kırmızı pancar konservesi

Kırmızı pancar konservesi için malzemeler:

1 kg kırmızı pancar

1 çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı tuz

3 diş sarımsak (isteğe göre)

Kırmızı pancar konservesi yapılışı:

Kırmızı pancar yıkanıp temizlendikten sonra kabukları soyulur. İsteğe göre büyüklükte doğranır. Doğranan pancar sirkeli su içerisinde bekletildikten sonra tencere içerisine alınır ve üzeri geçecek kadar su, tuz ve havan yardımı ile ezilmiş sarımsaklar ilave edilir. Pancar 20 dakika kadar pişirmeye bırakılır. Piştikten sonra cam kavanozlara konulur. Kavanoz kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra ters çevrilip serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.

Pratik saklama yöntemleri

Meyve ve sebzeleri saklamak için birçok yöntem olduğunu söyleyen Şahin pratik saklama yöntemlerinden bazılarını şöyle sıralıyor;

Kurutma: En bilinen saklama yöntemlerinden birisidir. Taze ürünleri, sebze-meyve kurutma makinelerinde veya fırınlama yöntemi ile güneşten yararlanamadığımız kış aylarında kurutabilirsiniz.

Buz torbalarında saklama: Sebzeleri yapısına göre temizleyip kaynatınız. İçerisinde dilediğiniz baharatları da ekledikten sonra blender yardımı ile sos hale getiriniz. Hazırlanan karışımı soğuttuktan sonra buz torbalarına koyabilirsiniz.

Vakumlama yöntemi ile saklama: Tercih ettiğiniz meyve ve sebzenin iç çekirdek bölümünü temizledikten sonra, vakum poşeti içerisine ürünlerinizi koyunuz. Vakum makinesi yardımı ile poşet içerisindeki havayı aldıktan sonra, ürünlerinizi derin dondurucu bölümünde uzun süre saklayabilirsiniz.

EVDE KONSERVE YAPIMI NASIL OLUR? Hep menemenlik kavanozluyoruz ya... KONSERVE YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR? "Konserve yaparken nelere dikkat...