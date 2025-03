Yoğun annelere özel kolay öz bakım rehberi

Kendine bakım vermenin tükenmişliği, kaygıyı ve depresyonu azalttığı ayrıca konsantrasyonu, mutluluğu ve daha pek çok şeyi iyileştirdiği klinik olarak kanıtlanmıştır. Günümüzde bireyler zihni zenginleştiren ve bedeni yenileyen wellness uygulamalarına yöneliyor ancak faydalı bir öz bakım rutini oluşturmak için büyük zaman ve para ayırmanıza gerek yok. Aslında bu düşündüğünüzden çok daha basit olabilir. İşte öz bakım rutininizi yenilemenize yardımcı olacak 7 fikir:

1- Merakınızı uyandırın

Öz bakımda herkese uyan tek bir model yoktur. Arkadaşınız veya aile üyeniz için işe yarayan bir yöntem sizin için aynı etkiyi göstermeyebilir. Bu nedenle, kendinize zaman ayırmak için neye ihtiyacınız olduğunu netleştirmek çok önemlidir. Başlamadan önce kendinize rehberlik etmesi için şu soruları sorun:

Rahatlamak için hayatımda daha fazla neye ihtiyacım var? Neyi azaltmak istiyorum?

Temel değerlerim neler ve bunları rutinime nasıl dahil edebilirim?

Hangi aktiviteler beni gerçekten mutlu ediyor?

Şu anda enerjimi tüketen veya zamanımı boşa harcayan şeyler neler?

2- Yeni bir şey öğrenin

Yeni bir şey öğrenmek yalnızca beyninizi en iyi şekilde zorlamakla kalmaz, aynı zamanda kendinizi daha iyi hissetmenize de yardımcı olabilir! Psychology Today’e göre, yeni bir şey öğrenmek, sadece eğlence amaçlı bile olsa, beyninizin aktif ve sağlıklı kalmasını sağlar. Üstelik, kendini keşfetmek ve öz bakım birbirini tamamlayan unsurlardır. Hem zihninizi genişletecek hem de sizi zorlayan ve ilgilendiren bir hobi edinerek, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Başlamak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

Alışık olmadığınız bir bölgeye ait bir yemek pişirmek

Bahçeyle ilgilenmek

Dikiş veya örgü öğrenmek

Yabancı bir dil öğrenmek

Yeni bir spor dalıyla ilgilenmek

Resim yapmak veya çizimle uğraşmak

Fotoğrafçılığa başlamak

Bir müzik aleti çalmayı öğrenmek

3- Kendinize bir mektup yazın

Annelik rolünüzün dışında, en son ne zaman kendinizde gerçekten sevdiğiniz yönleri fark ettiniz? Kendinize bir sevgi mektubu yazmak, kendinize değer vermenizi sağlayan basit ama etkili bir öz bakım etkinliğidir. Mektubunuzda aşağıdaki yaklaşımları kullanabilirsiniz:

Sevdiğiniz özelliklerinizi madde madde sıralayabilirsiniz.

Hayatınızı şekillendiren veya size neşe getiren özel bir anıyı anlatabilirsiniz.

İçinizdeki çocuğa hitap ederek, bugünkü halinizle gurur duyduğunuzu belirtebilirsiniz.

Bu mektup tamamen sizin için olduğundan, nasıl yazacağınızın doğru ya da yanlış bir yolu yoktur. İstediğiniz kadar ayrıntılı veya coşkulu olabilirsiniz. Önemli olan, kendinizde sevdiğiniz büyük ya da küçük yönlere odaklanmak ve sözcüklerin akmasına izin vermektir. Ve en önemlisi, bu mektubun size sevgiye layık olduğunuzu hatırlatmasına izin verin.

4- Yeni bir ürün deneyin

Bazen öz bakım, rahatlamanıza yardımcı olacak ürünleri içerir. Yoğun programı olan bir anneler için, abonelik kutuları her ay yeni bakım ürünlerini denemeniz için harika bir fırsat sunar. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var ama bir spa günü için zaman ayıramıyor musunuz? O halde banyo ve vücut bakım ürünlerinizi yenileyin! Güzel kokulu sabunlar, vücut yağları ve banyo bombaları ile evde rahatlayabilirsiniz. Rahatladıktan sonra, uykunun da öz bakımın önemli bir parçası olduğunu unutmayın. Uyku maskeleri, ağırlıklı battaniyeler, kaliteli pijama takımları ve uçucu yağ difüzörleri gibi ürünlere yatırım yapmak, dinlenme sürecinizi üst seviyeye taşıyabilir.

5- “Benim zamanım”ı planlayın

Yalnız kalmak bazen zor olabilir ancak ruh sağlığımız için çok önemlidir. Yalnız geçirdiğimiz zaman, stresimizi azaltır ve kendimize dönüp iç dünyamıza odaklanmamıza yardımcı olur. Günlük hayatın streslerinden uzaklaşmak için kendimize fırsat tanıdığımızda, sevdiklerimize de daha iyi bir şekilde geri dönebiliriz. Bazıları için “benim zamanım,” işten döndükten sonra arabada on dakika sessizce oturmak olabilir. Belki de çocukları izlemeleri için bir bakıcı tutarak kendinize özel bir akşam planlamak anlamına da gelebilir. Veya eşiniz evde onlarla ilgilenirken, odanızın kapısını kilitleyip sevdiğiniz dizileri izlemek olabilir. Nasıl bir yöntem seçerseniz seçin, bu zamanın sizin için önemli olduğunu unutmayın. Takviminize ekleyin, gerekirse diğer planları iptal edin. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var ve bu, hayatınızda hak ettiği yeri bulmalı.

6- Şükran pratiği yapın

Minnettar olduğumuz şeyleri düşünmek, ruh halimizi anında iyileştiren bir alışkanlıktır. Ayrıca, kendimizi daha derinlemesine anlamamız için de bir fırsat sunar. Şükran günlükleri, düşünmenize yardımcı olacak yazı yönlendirmeleri ve ilham verici notlar içerebilir, ancak sıradan bir defteri de aynı işi görebilir. Günlük tutmaya yeni başlıyorsanız, bunu her gün yapmak için kendinizi zorlamayın. Haftada veya ayda bir kez düşüncelerinizi yazmak bile oldukça etkili olabilir.

Olumlamalar da hayatınızdaki güzellikleri fark etmenin, veya size doğru gelen güzellikleri kabul etmenin, başka bir yoludur. Genellikle kısa, kolay okunur ve ezberlenebilirler. Bunları gün içinde sıkça bulunduğunuz yerlere, banyo aynası, araba, ofis gibi, yapıştırarak, çevrenizdeki güzellikleri hatırlamak için günlük hatırlatmalar oluşturabilirsiniz.

7- Topraklanın

Topraklanma (earthing), doğrudan toprakla temas kurmayı içeren terapötik bir tekniktir. Örneğin, çimlerde çıplak ayakla yürümek veya yere oturup uzanmak gibi aktiviteler topraklanma yöntemleri arasındadır. Bu tekniği uygulayan kişiler, ruh hallerinin iyileştiğini ve kaygı ile depresyonun azaldığını bildiriyorlar. Eğer doğrudan ten teması size uygun değilse, açık havada vakit geçirmek de iyi bir alternatif olabilir. Parkta bir yoga dersine katılabilirsiniz, sakin bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz ya da sadece bir bankta oturup etrafı izleyebilirsiniz. Açık havada sadece birkaç dakika geçirmek bile, zihinsel sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir.

Annelik, sürekli ilgi gerektiren görevlerle doludur. Kendimize zaman ayırmanın ne kadar önemli olduğunu bilsek de, bazen bu rutini devam ettirmek bile yorucu gelebilir. Ancak amaç, kendimize bakım yapmayı günlük hayatımıza sürdürülebilir bir şekilde entegre etmektir. Yaşam tarzınıza en uygun yöntemi bulmak biraz deneme yanılma gerektirebilir, ama bu çabaya kesinlikle değecektir. Çünkü siz, bu çabaya değersiniz.

