Selülitlere veda etmek için günde 1 dakika

1- Alarmınızı 1 dakikaya ayarlayın.

2- Ayakta durun. Adımlarınızı kalça genişliğinizde açın.

3- Dizilerinizi hafifçe kırarken kalçalarınızı geriye doğru uzatın.

4- Başparmaklarınızı bacaklarınızın bitip kalçalarınızın başladığı yere yerleştirin. Ellerinizle baldırlarınızın ön kısmını sıkmadan kavrayın.

5- Üst bacaklarınızın arka kısımlarının ve kalçalarınızın esnediğini hissedin. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir noktada durun.

Günde 1 dakika ayıracağınız bu egzersiz sayesinde selülitlerinizin erimeye başladığını göreceksiniz. Ayrıca kalçalarınızın sıkılaştığına, dikleştiğine ve yuvarlak formunun belirginleştiğine şahitlik edeceksiniz.

Eğer rahat hissediyorsanız, kollarınızı birbirine paralel ve avuç içleriniz birbirine bakacak biçimde karşıya uzatabilirsiniz.