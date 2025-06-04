Gurur duyduk: Selin Hürmeriç

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında ay-yıldızlı sporcu Selin Hürmeriç, solo kategorisinde birinci olarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda milli sporculardan Ece Üngör ise serbest solo kategorisinde altıncı sırada yer aldı.

Selin Hürmeriç kimdir?

Selin Hürmeriç, Türkiye'yi artistik yüzme branşında uluslararası arenada başarıyla temsil eden genç ve yetenekli bir milli sporcudur. Henüz genç yaşta olmasına rağmen, elde ettiği önemli başarılarla Türk spor tarihinde adından söz ettirmektedir.

Selin Hürmeriç'in kariyerindeki önemli başarıları

Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası (Mayıs 2024, Atina): Selin Hürmeriç, teknik figür yarışında 187 rakibini geride bırakarak Avrupa şampiyonu olmuştur. Bu başarı, Türk artistik yüzme tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçmiştir.

Artistik Yüzme Comen Kupası (Haziran 2025, Madeira, Portekiz): Solo kategorisinde yarışan Hürmeriç, sergilediği etkileyici performansla altın madalya kazanarak Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşatmıştır.

2-5 Haziran 2025 tarihlerinde Portekiz Madeira’da düzenlenen Artistik Yüzme Comen Cup yarışlarında Selin HÜRMERİÇ, Solo kategorisinde 1.olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörleri Öykü Halis ve Laçin Kökçay’ı tebrik ederiz. pic.twitter.com/4qVwhaRKBo — Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) June 3, 2025