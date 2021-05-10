Şekerpare tatlısı nasıl yapılır?

Tarif defterimden;

Normalde daha büyük yaptığım şekerpareleri bu defa tek lokmalık olarak hamuru 24 eşit parçaya ayırarak hazırladım, eğer daha büyük yapmak isterseniz hamuru 15 eşit parçaya ayırın. Tek lokmalık minik şekerparelerin içinde az miktarda şeker olduğundan dilediğiniz kadarını çay veya kahve yanında şerbetsiz olarak da tüketebilirsiniz.

Servis: 24 adet minik kurabiye

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 - 17 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik bardak ölçüsüyle;

125 gr tereyağı, oda ısısında

1 yumurta

1/4 bardak toz şeker

2 bardak + 2 yemek kaşığı un

1/2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

24 adet minik fındık içi veya çam fıstığı

Şerbeti için;

1,5 bardak toz şeker

2 bardak su

1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

*Şerbeti için; şeker, su ve limon suyunu küçük bir tencereye alarak ocağı orta ateşe ayarlayın. Kaynamaya başlayınca yaklaşık 15 dakika pişirip ocağı kapatın. Soğuması için kenarda bekletin.

*Şekerpare hamuru için; Un, kabartma tozu ve vanilyayı elekten geçirerek hazırda bekletin. Yumuşak tereyağı, yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alarak homojen kıvam alana kadar karıştırın. Unlu karışımı sıvı karışıma ilave edip yoğurun (yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz).

*Tepsiye fırın kâğıdı serin. Hamuru 24 eşit parçaya bölerek yuvarlayın ve aralıklı olarak tepsiye sıralayın, ortalarına minik fındık veya çam fıstığı batırın.

*175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar 15 - 17 dakika pişirin. Pişen kurabiyelerin soğumalarını beklemeden spatula yardımıyla kenarlı bir tepsiye geçirip üzerlerine soğuk şerbeti dökün.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla geçireceğiniz nice mutlu bayramlar dilerim...