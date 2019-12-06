Şeftali marmelatlı tart nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden oldukça lezzetli şeftali marmelatlı tart tarifi...

+ Sonra Oku
Şeftali marmelatlı tart
Bütün Yazıları

İlk tarif defterimden;

İlk tarif defterimi karıştırırken karşıma çıkan incecik hamuruyla kıyır kıyır lezzetini beğendiğimiz tartı çocuklarım küçükken onlar için ara sıra pişirirdim. Elimin altında şimdiki gibi ev yapımı marmelatlarımız hep olduğundan tartın sadece hamurunu hazırlayıp pişirmek pratik olurdu. Tabii ki o zamanlar reçel ve marmelatlarımızı annem yapardı. Herhangi bir marmelat ile kolaylıkla yapabileceğiniz nostaljik tartı deneyin derim.

 

Servis: 25 cm çapında tart kalıbında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

 

 

Şeftali marmelatlı tart için malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 180 gr rulo kaymak
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 2 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Kalıba sürmek için 1 tatlı kaşığı tereyağı,
  • 1 su bardağı şeftali veya elinizdeki herhangi bir marmelat
  • İsterseniz süs şekerlemeleri,
  • 1 tatlı kaşığı pudra şekeri

 

Şeftali marmelatlı tart için yapılışı:

Kaymak ve pudra şekerini el çırpıcısı ile karıştırın. Un, karbonat, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek kaymaklı karışıma ilave edin, elinizle yoğurarak streç filme sarın (yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz), buzdolabında 20 dakika bekletin. Tart kalıbının dibine ve yanlarına tereyağı sürün. Hamuru slikon mat veya fırın kağıdı üzerinde merdaneyle 30 - 35 cm çapında açarak tart kabına geçirin, kenarlarındaki fazlalıkları merdaneyle geçerek kesin (kalan hamuru yaprak yapmak için kenarda bekletelim). Marmelatı hamurun üzerine alıp düzeltin, kenar yüksekliğindeki hamuru içeri doğru kıvırın. Kenarda beklettiğiniz hamuru toparlayıp yarım cm inceliğinde açın, yaprak veya elinizdeki herhangi bir küçük kurabiye kalıbıyla kesip tartın kenarlarına ve üzerine yerleştirin. İsterseniz süs şekerlerini serperek 10 dakika önceden 170 derecede ısıtılmış fanlı fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra pudra şekeri serpin. Afiyetle sevgiyle kalın…

 

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Farklı aromalarla Türk kahvesi
Farklı aromalarla Türk kahvesi
Kremalı tavuklu turta
Kremalı tavuklu turta
Peynirli sufle
Peynirli sufle
Cennet hurması marmelatı
Cennet hurması marmelatı
Ev yapımı grissini
Ev yapımı grissini
Taze otlu biberli hamburger 
Taze otlu biberli hamburger 
Adaçaylı tereyağlı tajarin
Adaçaylı tereyağlı tajarin
Profiterole kim hayır diyebilir ki?
Profiterole kim hayır diyebilir ki?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X