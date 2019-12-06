Şeftali marmelatlı tart nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden oldukça lezzetli şeftali marmelatlı tart tarifi...

İlk tarif defterimden;

İlk tarif defterimi karıştırırken karşıma çıkan incecik hamuruyla kıyır kıyır lezzetini beğendiğimiz tartı çocuklarım küçükken onlar için ara sıra pişirirdim. Elimin altında şimdiki gibi ev yapımı marmelatlarımız hep olduğundan tartın sadece hamurunu hazırlayıp pişirmek pratik olurdu. Tabii ki o zamanlar reçel ve marmelatlarımızı annem yapardı. Herhangi bir marmelat ile kolaylıkla yapabileceğiniz nostaljik tartı deneyin derim.

Servis: 25 cm çapında tart kalıbında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Şeftali marmelatlı tart için malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

180 gr rulo kaymak

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kabartma tozu

Kalıba sürmek için 1 tatlı kaşığı tereyağı,

1 su bardağı şeftali veya elinizdeki herhangi bir marmelat

İsterseniz süs şekerlemeleri,

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

Şeftali marmelatlı tart için yapılışı:

Kaymak ve pudra şekerini el çırpıcısı ile karıştırın. Un, karbonat, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek kaymaklı karışıma ilave edin, elinizle yoğurarak streç filme sarın (yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz), buzdolabında 20 dakika bekletin. Tart kalıbının dibine ve yanlarına tereyağı sürün. Hamuru slikon mat veya fırın kağıdı üzerinde merdaneyle 30 - 35 cm çapında açarak tart kabına geçirin, kenarlarındaki fazlalıkları merdaneyle geçerek kesin (kalan hamuru yaprak yapmak için kenarda bekletelim). Marmelatı hamurun üzerine alıp düzeltin, kenar yüksekliğindeki hamuru içeri doğru kıvırın. Kenarda beklettiğiniz hamuru toparlayıp yarım cm inceliğinde açın, yaprak veya elinizdeki herhangi bir küçük kurabiye kalıbıyla kesip tartın kenarlarına ve üzerine yerleştirin. İsterseniz süs şekerlerini serperek 10 dakika önceden 170 derecede ısıtılmış fanlı fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra pudra şekeri serpin. Afiyetle sevgiyle kalın…