Satürn'ün Balık burcunda olması burçları nasıl etkileyecek? (7 Mart 2023 - 14 Şubat 2026)

Yaşadığımız deneyimler, en kıymetli hazinemizdir. Onları doğru anlamak, bize kattıklarını görerek teşekkür edebilmek, daha iyisini yaşamayı, daha güzel deneyimleri hayatımıza katar. Hayatlarımızda 30 yıllık karmik bir döngüyü kapatmaya hazırlanan Satürn, 7 Mart 2023 tarihinde zodyağın son burcunda ilerlemeye başlayacak. 2,5 yıl boyunca neyi neden yaşadığımızı idrak ettiğimiz, yaşadıklarımızı anladıkça güzelleştiğimiz, olgunlaştığımız bir döngüden geçeceğiz.

Bilinçaltımızda dolup taşan her şey arınmak üzere kendini gösterirken, ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarımızın daha çok farkına varacağız. Bize iyi gelmeyeni bırakmaktan, yüzleşmekten kaçmanın en güzel kadersel yolumuzu ertelediğini anlayarak, sorumluluk almanın idrakine varacağız.

Egoların çözüldüğü bu döngüde; kurban - kurtarıcı rollerinin, sürekli fedakarlık etmenin, alma verme dengemizi bozmanın egodan geldiğini anlayacağız. Hayattan kaçarak, durarak, sadece suçlayıp yargılayarak eyleme geçmemenin, bahanelere ve bağımlılıklara sığınmanın çocuksu bir benlik olduğunu göreceğiz. İrademizle sorumluluk alarak eyleme geçmek yerine sorgulamadan yaptığımız, ritüellerin, enerji çalışmalarının, hurafelerin verdiği zararları fark edeceğiz. Bağımlılıklardan, yanlış inanç ve yargılardan, ruhsal tembellikten özgürleşeceğiz.

İlişkilerde yüksek beklenti, ilahlaştırma ve kalıplaştırmadan doğan her şey çözülürken, daha gerçekçi olmayı öğrenecek, karmik bir döngüyü tamamlayacağız. Beklediğimizi kendimize vermeyi, hayal ettiğimiz kişi gibi olmayı öğreneceğiz.

Ruhsal bağların, cesur kalplerin desteklendiği, kadersel buluşmaların yaşandığı, gerçek aşkın zihin kalıplarından değil kalpten ve ruhtan geldiğini anladığımız, kalbimizde yaratılışın tüm güzelliklerini hissettirenle eş olacağımız romantik bir döngüde olacağız. Hayat yalnızca gerçek ve samimi olanı, sevgi ve birliği desteklerken; hep 'ben' diyenler, hayatlarının ve duygularının sorumluluğunu almayanlar, korku salanlar, sahtelikler gün yüzüne çıkıyor olacak.

Bu döngü bizlere her şeyle bir olduğumuzu yaşadığımız olaylarla hatırlatırken, birlikten doğan güzellikleri açığa çıkartacak. Maneviyatımızı güçlendirdiğimiz, her şeyi kontrol etme egomuzu aşarak teslimiyette olmayı öğrendiğimiz, sezgilerimizle daha çok bağ kurduğumuz bir döngüde olacağız.

En büyük karma temizliği, en güzel korunma şekli, kendimizle diğerinin bir olduğunu bilerek iyilik yapabilmektir. Verilmiş olan tüm yetenekler ve nimetler, paylaşabilmek içindir. Sahip olduklarımızı ve bildiklerimizi bir olarak kullandığımız içinde bulunduğumuz gündem, hiçbir şeyin yalnız bize ait olmadığının en güzel örneğidir.

93- 96 nesli ilk Satürn döngüsünü ve 64- 67 nesli ikinci Satürn döngüsünü yaşarken; hayatlarında hakikatleri görecek, teslimiyeti öğrenecek, ruhsal ihtiyaçlarına cevap bulacak, sabırla, içlerine bakarak uyanış yaşayacak, olgunlaşacaklar.

Dünyada; doğaya uyumlu olmayan her şey kendini temizlemek üzere açığa çıkarken, tabiat anayı iyileştirmek üzere verdiğimiz yaralarla yüzleşeceğiz. Kendini arındıran yeryüzü oldukça hareketlenecektir. Konumuz; su, denizler, kaynaklar, dini manipülasyonlar, dini kurumlarda krizler, dağılmalar, spiritüel konular ve ezoterizmin ön plana çıkması, gıda ve ilaç krizi, tarım, sağlıkçılar ve sağlık sistemlerinin değişmesi, salgınlar, ilaçlar, iklimle oynanması, göç yapılandırması, kayıplar, yaratıcı zeka ile hayret edeceğimiz bilimsel buluşlar ve sanata dair yeni akımlar, eski bir yazının bulunması, kayıp kıtalar gündeme gelebilir. Ülkemiz için çok karmik olacak bu süreç 2,5 yıl boyunca bir tamamlanma döngüsü yaşatabilir. Bazen doğru parçaların bir araya gelmesi için önce dağılmak gerekir.

“İnsan hayata bir gün daha ekleyemez ama bir güne hayat ekleyebilir.” Kendinizi yaşamak için sürekli düşleyerek beklemek yerine ona doğru adım atın. Bir yerden bir yere yol varsa, orada bir yolcu olduğu içindir. Hayallerinize yolculuğunuz sizi bekliyor.

Satürn'ün Balık burcunda olması burcunuzu ve yükselen burcunuzu nasıl etkileyecek?

Satürn'ün Balık burcunda olması Koç burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; sadeleşerek güzelleştiğin, yoluna az ama hakiki insanlarla devam ettiğin, geleceğin için atman gereken adımları anladığın bir döngüyü geride bırakıyorsun. Şimdi hayallerin için önemli kararlar alacak, içsel olarak yenilenecek, kadersel tamamlanmalar yaşayacaksın. Aşırılıklarını, fedakarlıklarını dengeleyeceksin. Taşınarak, uzaklaşarak yeni bir döngüye başlayabilirsin.

Satürn'ün Balık burcunda olması Boğa burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; kendi zirveni yaşamak, hedeflerine ulaşmak için yapman gereken yenilikleri, sabırlı olman gereken konuları gördüğün bir döngüyü geride bırakıyorsun. Şimdi hak edişlerini almak, başarılar elde etmek için hayallerinden vazgeçmemeli, istikrarla ilerlemeli, doğru meslekte olmalısın. Kendini bulmaya giden yolda, seni gerçekten destekleyen kişileri ışıl ışıl yanında görecek, gerçek olmayan bağlardan özgürleşeceksin.

Satürn'ün Balık burcunda olması İkizler burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; adeta bir hayat okulunda, öğrendiklerinle kendine yepyeni bir hayat felsefesi edindiğin bir döngüyü geride bırakıyorsun. Hayattan öğrendiklerin ve kendine kattıklarınla şimdi zirveni yaşama zamanı. Aldığın sorumluluklar seni yükseltecek, kariyerinde ve gelecek hedeflerinde daha net ilerleyeceksin. Hayatını değiştirecek kararlar alırken, daha kendinden emin olacak ve ruhsal olgunluğunu hissedeceksin.

Satürn'ün Balık burcunda olması Yengeç burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; arındığın, dönüştüğün, korkularından geçtiğin, en derinlerini anladığın bir döngüyü geride bırakıyorsun. Şimdi yepyeni bir geleceğe açılacak, hayata yeni bir pencereden bakmaya başlayacaksın. Karşına çıkan insanlar, eğitim, seyahat, hukuk, yurt dışı bağlantıları aracılığıyla hayat okulunda yargılarını kırarak yeni şeyler öğrenecek, yaşadıklarını anlamlandıracaksın.

Satürn'ün Balık burcunda olması Aslan burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; kendini ilişkiler aynasında görerek tanıdığın, sana değer olan ilişkileri anlayarak kalbini büyüttüğün bir döngüyü geride bırakıyorsun. Şimdi kiminle bir olman gerektiğini bilerek yoluna devam edecek, ruhuna ağırlık yapanlardan özgürleşeceksin. Alma verme dengeni doğru kurman, alıcı olmayı da hatırlaman gereken deneyimlerle bolluk bereketini çoğaltacaksın. Korku ve kaygılarından geçerek derin dönüşümlerle özgürleşeceksin.

Satürn'ün Balık burcunda olması Başak burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; hayat düzenini, alışkanlıklarını, sağlığını, işini sana iyi gelen şekilde düzenlemeyi öğrendiğin, üretken olduğun bir döngüyü geride bırakıyorsun. Şimdi ihmal ettiğin kalbinin sesini duyacak, ilişkilerin aracılığıyla kendini bulacaksın. Evlilik sorumluluğu almak, eşinle tanışmak, evlilik içinde teslimiyet, fedakârlık, güven, sorumluluk deneyimleri yaşamak, ortaklık kurmak gündeminde olacak.

Satürn'ün Balık burcunda olması Terazi burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; beklentilerle, zihinle, kalıplarla, korkularla kendini aşka kapatmamayı, kalbine teslim olmayı, kendine güvenmeyi öğrendiğin bir döngüyü geride bırakıyorsun. Artık hayat sahnende neşeyle parlayabilir, hayatta daha çok keyif alabilirsin. Şimdi gelişen özgüveninle hayatını, işini, alışkanlıklarını, sağlığını düzene sokacak, düzenli ve net bir hayat döngüsüne başlayacaksın. Ruhsal ihtiyaçlarını ihmal etmemeli, kendini mükemmeliyetçilikle feda etmemelisin.

Satürn'ün Balık burcunda olması Akrep burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; oldukça karmik döngülerden geçtiğin, kendin olmak için aile ve toplum beklentilerinden özgürleştiğin, kendi hayat düzenini kurduğun bir döngüyü geride bırakıyorsun. Şimdi kendini sevgiye açacak, sevmenin ve sevilmenin değerini anlayacak, kalbinin sesinin peşinden gitmeye, sadece kendin olabilmeye çağrılacaksın. Uzun süreli aşklar, çocuk sorumluluğu, yatırımlar, yaratıcılık ve yeni hobiler gündeminde olabilir.

Satürn'ün Balık burcunda olması Yay burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; kendini doğru şekilde ifade etmeyi, sınırlarını çizmeyi, kendini geliştirmeyi ve bilgilerine değer vermeyi öğrendiğin bir döngüyü geride bırakıyorsun. Şimdi hayatında doğru dengeler kurulurken, geleceğinde net bir yol çizecek, hayat boyu yanında olacak insanlarla buluşacak, ev ve aile sorumluluğu alacak, fedakârlık dengeni yeniden kuracaksın. Köklerden gelen bilgeliğini ve şifayı açığa çıkartmaya hazırlanıyorsun.

Satürn'ün Balık burcunda olması Oğlak burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; kendi değerlerini oluşturduğun, koruduğun, sahip olduklarına değer vermeyi ve üretmeyi öğrendiğin bir döngüyü geride bırakıyorsun. Şimdi iletişim şeklini yenileyecek, eğitim, medya, yayıncılık, yazarlık, ticaret, sosyal medya gibi alanlarda yeteneklerini ortaya koyacaksın. Bol bol seyahat ederek, öğrenerek hayata yepyeni bir pencereden bakacağın günlere başlıyorsun.

Satürn'ün Balık burcunda olması Kova burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; ilişkiler aracılığıyla kendini bulduğun, kendin olduğun, olgunlaştığın, sınırlarını çizdiğin, kendine daha iyi bakmayı ve yenilenmeyi öğrendiğin, sabırla demlendiğin bir döngüyü geride bırakıyorsun. Şimdi kendine yeniden doğarak yepyeni değerler üretecek, kazançlarına odaklanacak, hayatın içinde olacak, yeteneklerini keşfedecek, güçlenen özdeğerinle, geçmişten öğrendiklerinle ışıldayacaksın.

Satürn'ün Balık burcunda olması Balık burcunu nasıl etkileyecek?

2020'den bugüne; ruhsal ihtiyaçlarını fark ettiğin, karmik döngülerden özgürleştiğin, sahneye daha çok ışıldayarak çıkmak üzere uzaklaştığın, içe döndüğün bir döngüyü geride bırakıyorsun. Şimdi kendine daha güvenli yola çıkacak, benliğini yeniden yapılandıracak, doğru sınırlar çizmeyi, doğru ilişkiler kurmayı, kendine iyi bakmayı anlayacağın deneyimler yaşayacaksın. Özünden ve hayallerinden vazgeçmedikçe, yol sana açılacak.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi