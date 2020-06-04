Bu şarkıları dinlemek kaygı seviyenizi azaltıyor

Stres azaltan müziklerle kaygı seviyenizi ciddi oranda azaltabilirsiniz.

Bu şarkıları dinlemek kaygı seviyenizi azaltıyor
Sağlık
04 Haziran 2020 Perşembe

Zaman zaman iş, okul ya da başka sebeplerden dolayı stres seviyemiz artıyor. Bu zamanlarda stresle baş edebilmek için birçok yardımcı bulabiliyoruz. Bunlardan biri de müzik dinlemek olabilir. Dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısını içeren bir çalma listesi oluşturup arkanıza yaslanın ve dinlemeye başlayın, işte bu kadar...


Ses terapileri uzun zamandır kişinin sağlığını rahatlatmanın ve iyileştirmenin bir yolu olarak kullanıldı. Yüzyıllar boyunca yerli kültürler, refahı arttırmak ve sağlık koşullarını iyileştirmek için müziği kullandı. Şimdi ise Birleşik Krallık'taki nörobilimciler, beynimiz ve vücudumuz için en rahatlatıcı müzik tonlarını araştırmaya başladı. Çalışma, sensörlere bağlıyken zor bulmacaları mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışan katılımcılar üzerinde gerçekleştirildi. Bulmacalar belirli bir düzeyde stres yarattı ve katılımcılar farklı şarkıları dinlerken araştırmacılar beyin aktivitesinin yanı sıra kalp atış hızı, kan basıncı ve nefes alma oranını içeren fizyolojik durumları ölçtüler.


Araştırmayı yürüten Mindlab International'dan Dr. David Lewis Hodgson'a göre, çalma listesindeki en iyi şarkı diğer müziklerden daha büyük bir rahatlama durumu elde edilmesini sağladı. Bu şarkı "Weightless" (Hafif) idi ve katılımcıların genel kaygı seviyesinde %65 oranda azalma sağladı. Özellikle kadın katılımcılarda uykuya neden olduğu gözlemlendi, bu nedenle araba kullanırken dinlememeniz öneriliyor.


"Weightless"ı yaratan grup, Marconi Union, terapistlerle beraber çalışarak bu şarkıyı yaptılar ve amaçları stres seviyesini azaltacak bir şarkı elde etmekti. Özenle düzenlenmiş armonileri, ritimleri ve bas çizgileri dinleyicinin kalp atış hızını yavaşlatmaya, kan basıncını düşürmeye ve stres hormonu kortizol düzeylerini düşürmeye yardımcı oluyor.


Stresin sebep olduğu birçok hastalık vardır ve bedenimize iyi bakmak istiyorsak stresle nasıl baş edeceğimizi bulmamız gerekir. Özellikle bedenimizin ve zihnimizin sürekli uyarıldığı bu çağda stres seviyemiz artıyor. Müzik, endişe hissetmenize neden olabilecek tüm etiketler, metinler, e-postalar, sürekli bildirim gönderen uygulamalar, randevular, toplantılar ve teslim tarihleri gibi durumlarda bize yardımcı olabilir.


Stresle baş edebilmek için dinleyebileceğiniz 10 şarkı;

10. “We Can Fly,” by Rue du Soleil (Café Del Mar)

9. “Canzonetta Sull’aria,” by Mozart

8. “Someone Like You,” by Adele

7. “Pure Shores,” by All Saints

6. “Please Don’t Go,” by Barcelona

5. “Strawberry Swing,” by Coldplay

4. “Watermark,” by Enya

3. “Mellomaniac (Chill Out Mix),” by DJ Shah

2. “Electra,” by Airstream

1. “Weightless,” by Marconi Union


Müzik ruhu iyileştirebilir peki ya vücudu?
Müzik ruhu iyileştirebilir peki ya vücudu?


Referanslar: Melanie Curtin, ''Neuroscience Says Listening to This Song Reduces Anxiety by Up to 65 Percent'' (22 Kasım 2017) Şuradan alındı: https://medium.com/inc./neuroscience-says-listening-to-this-song-reduces-anxiety-by-up-to-65-percent-d69ae1343a27

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