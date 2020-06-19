Sağlıklı bir yüz isteyenler için en iyi maske önerileri

Yağlı, kuru ya da normal her cilt bakım ister. Bu bakımı ise evde bulabileceğiniz ve kolaylıkla yapabileceğiniz maskelerle uygulayabilirsiniz. Hem cildinizi derinlemesine temizleyebilir, hem kırışıklıkları önleyebilir, hem de genç bir görünüme sahip olabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan birkaç basit malzeme ve düzenli uygulama.

İşte sizler için seçtiğimiz en iyi maske önerilerimiz...

Yoğurt maskesi

Sadece yoğurt kullanarak ya da limon, salatalık gibi malzemelerle yoğurdu karıştırarak yüz maskesi yapabilirsiniz. Yoğurt maskesi hem cildinizin ışıl ışıl parlamasını sağlar hem de yaşlanmayı geciktirebilir. Dikkat etmeniz gereken şey ise doğal yoğurt kullanmak olmalı.

Yoğurt maskeleri ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Yoğurt ile yapılan 6 ayrı yüz maskesi!

Kil maskesi

Kil maskesi, gözenekler sayesinde cildinizin en derin katmanlarına kadar iner ve oradaki kirleri temizler. Bu nedenle derin bir cilt temizliği sunar. Aynı zamanda cildinizi besler ve onarır.

Kil maskeleri ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Evde kil maskesi nasıl yapılır?

Avokado maskesi

Avokado maskesi kuru ciltleri nemlendirirken yağlı ciltleri de fazla yağdan arındırır. Bu nedenle her cilt tipine kullanımı uygundur.

Avokado maskeleri ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: 5 farklı avokado yüz maskesi tarifi

Jelatin maskesi

İçeriğinde bulunan hayvan kolajeni sayesinde cildin yenilenmesine ve elastikiyetini arttırarak kırışıklık oluşumunu önler, Aynı zamanda cildinizi besler.

Jelatin maskeleri ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Evde yapabileceğiniz 3 kolay jelatin maskesi

Gözenek sıkılaştırıcı maske

Cildiniz yağlı ise gözenekleriniz büyük ve görünür olabilir. Birkaç maske ile bu gözenekleri sıkılaştırmak ise mümkün!

Gözenek sıkılaştırıcı maskeler ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Gözenek sıkılaştırıcı maske

Türk kahvesi maskesi

Türk kahvesi ile yapılan maskeler ile hem siyah noktaların oluşumunu önleyebilir hem de cildinizin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Yapımı ise oldukça kolay!

Türk kahvesi maskeleri ve yapılışı için bu içeriğimizi okuyabilirsiniz: Türk kahvesi maskesi nasıl yapılır?