Kil maskenizi kendiniz hazırlayın

Evde kil maskesi nasıl yapılır?

Temiz, parlak ve dingin bir cilt için kil maskesi tariflerimizden birini deneyin.

Kil maskesinin faydaları nedir?

Gözenekler kanalıyla cildin en derin tabakalarına nüfuz eder ve buradaki kirleri çıkarır. Temizlenip açılan gözenekleri sıkılaştırır. Cildi besler ve onarır.

Yeşil kil maskesini hangi ciltler kullanmalı?

Cildiniz yağlıysa yeşil kil almalısınız.

Karma ciltler hangi kil maskesini kullanmalı?

Eğer karma ya da normal bir cilde sahipseniz beyaz kil kullanmalısınız.

Kil maskesi yaparken nelere dikkat etmeli?

Maske yapmadan önce cildinizi sabun ya da temizleme jeli ile yıkamalısınız.

Kili sabun ile temas ettirmemelisiniz, aksi halde bakteri üremeye başlar ve bu durum maskeyi boşuna yapacağınız anlamına gelir.

Aynı sebepten ötürü kili plastik ile temas ettirmemeli, bunun yerine cam kap kullanmalısınız.

Kil maskesi tarifleri:

Ballı kil maskesi tarifi

2 yemek kaşığı kili, 4-5 yemek kaşığı suda eritin. Yüzünüzden akmayacak bir kıvama gelince içine 1 çay kaşığı bal ekleyip karıştırın. Sonra yüzünüze sürün. Kuruduktan sonra ılık sui le yıkayın.

Limonlu kil maskesi tarifi

2 yemek kaşığı kili, 4 yemek kaşığı suda eritin. İçine birkaç damla gerçek limon suyu ekleyin. Koyu bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Yüzünüzde kuruduktan sonra ılık su ile yıkayın.

Nane yağlı kil maskesi

Eğer sivilce gibi bir cilt sorununuz varsa kil maskenize nane yağı ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kili, 4-5 yemek kaşığı suda eritin. İçine üç damla nane yağı ilave edin. Koyu bir kıvam elde edinceye dek yavaşça karıştırın. Yüzünüzde kurumasını bekleyin. Ilık su ile durulayın.