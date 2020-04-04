Zihninizi susturun içinizdeki sese ulaşın

Zihninizin sesini susturarak içinizdeki sese ulaşın

Nasıl kendi kendinize meditasyon yapabilirsiniz?

Kişisel Gelişim Uzmanı İkbal Kaya düşünceleriniz oradan oraya koşturup dururken, kafanızın içinde birçok ses varken, üstelik bu seslerin hiçbiri sizden memnun değilse, sizi sürekli yetersiz buluyorsa, eleştiriyorsa, suçluyorsa ve onları susturamıyorsanız neler yapmanız gerektiğini anlatıyor.

Sizin iyiliğinizi isteyen, sizi anlayan, size iyi gelecek olan o derinlerden gelen, kendini duyurmaya çalışan o kısık sesi, kalbinizin sesini nasıl duyabilirsiniz?

İkbal Kaya “Çözüm meditasyon” diyor. Kendinizi bulunduğunuz ortamın kargaşasından kurtararak, zihninizin sesini susturarak içinizdeki sese ulaşmanın yolu meditasyon yapmaktan geçiyor. İkbal Kaya’ya göre içinizdeki sese ulaştığınızda tüm kargaşa sona eriyor, üstelik gevşiyor ve huzurla doluyorsunuz. Düşünceleriniz ne gelecekte, ne de geçmişte gizleniyor; sadece anı deneyimliyor. Buna ‘Düşüncesiz farkındalık konumu’ deniyor. Hayata dair bir farkındalık, uyanış ve berrak bir görüş kazanıyorsunuz. İşte bu, zihnin ötesindeki gerçeğe temas etme işlemi ki, bu noktada siz müdahale eden veya yargılayan değil, sadece gözlemci; yani ruhsal öz olursunuz.

Kişisel Gelişim Uzmanı İkbal Kaya’ya göre ruhsal öze ulaşmanın formülü sabah ya da akşam, vakit bulacağınız her hangi bir zaman birkaç dakikanızı ayırararak yapabileceğiniz meditasyondan geçiyor. İster nefesinize odaklanarak, ister olumlama cümleleriyle, isterseniz hayal gücünüzle (imgeleme) ile hangi yolu denemek istersiniz onu seçebilirsiniz.

Gevşeme nefesi, rahat uyku için (Gece yatmadan önce)

Omurganız dik olacak şekilde bir sandalyeye oturun.

Bacaklarınızı, kollarınızı çapraz yapmayın. Kilitlemeyin. Serbest bırakın. Ellerinizi dizlerinizin üzerine de koyabilirsiniz.

Dilinizin ucunu üst dişlerinizin arkasına değecek şekilde damağınıza dayalı tutun.

Bir çiçek kokladığınızı düşünün. İşte bu diyafram nefesidir.

Burnunuzdan 4’e kadar sayarak derin nefes alın. Nefesinizi 8’e kadar sayarak tutun. Sonra 8’e kadar sayarak yavaş yavaş burnunuzdan bırakın.

Bu döngüyü 4 kez tekrarlayın.

Sıkıntılı ve stresli durumlarda yapabilirsiniz. Gece yatmadan önce yaparsanız rahat ve huzurlu bir gece geçirir, uyku bölünmeleri yaşamazsınız.

Olumlama (Güne başlarken)

Sabah birkaç dakika daha erken uyanarak, söyleyeceğiniz olumlama cümleleriyle güne daha pozitif ve enerji dolu başlayabilirsiniz.

Nefesinize odaklanarak birkaç kez burnunuzdan derin nefesler alıp burnunuzdan vererek gevşeyin, sakinleyin sadece anda kalın. Hiçbir şey düşünmeyin. Aklınıza düşünceler geldiğinde içine girmeyin. Sadece gözlemleyin. Nefesinizle bir süre sonra iyice gevşemiş olarak bulursunuz kendinizi. Tam o noktada içinizden olumlama cümleleri tekrarlayın.

“Sakinim, huzurluyum, güvendeyim, bugün yeni bir gün, her şeyin yolunda gittiği bir güne hazırım. Kendimi seviyorum, kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Dünyamda her şey iyi ve güzel.”

Hayal gücünüzü kullanma (İmgeleme)

İmgeleme, yaşamınızda olmasını istediğiniz şeyleri yaratmak için hayal gücünü kullanma tekniğidir. İmgelemede, gerçekleşmesini istediğiniz bir şeyi, bir fikri açık ve net görüntüsünü zihninizde hayal gücünüzü kullanarak canlandırırsınız. Bu yeni bir ev, yeni bir iş ya da güzel bir ilişki olabilir Gerçekleşene kadar, düşlediğiniz, hayal ettiğiniz şeyi zihninizde canlandırmaya devam edersiniz. Düzenli olarak ona odaklanarak pozitif enerji göndererek olumlamalarla da destekleyebilirsiniz. Bizler farkında olmadan bu tekniği kullanıyoruz. Bazen sonuçları hayatımızda olumlu olurken çoğu zaman da olumsuz oluyor. Günlük yaşamınızda daha çok korktuğunuz şeyler başınıza geliyor ise bu tekniği farkında olmadan olumsuz kullanıyorsunuz demektir.

Uygulama

Nefesinize odaklanarak birkaç kez burnunuzdan derin nefesler alıp yine burnunuzdan vererek gevşeyin, sakinleyin. Hiçbir şey düşünmeyin. Aklınıza düşünceler geldiğinde içine girmeyin. Sadece gözlemleyin. Nefesinizle birlikte iyice gevşeyin.

Kendinizi iyice gevşemiş hissettiğiniz o noktada hayatınızda neyin olmasını istiyorsanız, olmuş gibi, zihninizde hiç engel koymadan canlandırın.

Bunu 5 duyunuzu kullanarak yapın, sesleri duyun, dokunun ve gerçekleştiğinde ne hissediyorsunuz kendinizi izleyin.

O durumdayken kendinize sorun “Gerçekleştirebilmem için ne yapmam gerekiyor?”

Aldığınız cevap sizin içinizden gelen cevaptır. Bir süre daha nefesinize odaklanın ve gözlerinizi açın. Aldığınız yanıt sizin pusulanızdır.

Bir cevap gelmediyse başka bir gün tekrar deneyin.

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