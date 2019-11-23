Özgürlük kanatlandırır!

Böyle zorlu bir dünyada iyimser ve açık fikirli olmak ne kadar zor da olsa eğer gerçekten istiyorsanız yapabilecekleriniz var...

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Özgürlük kanatlandırır!

Özgür ruhlu insanlar herkes tarafından sevilen ve özenilen bireylerdir. Sonuçta, onlar her zaman çok mutlu ve çevrelerindeki dünyanın keyfini sürüyor gözükürler.


1. Ânı yaşayın

Özgür ruhlu insanlar geçmiş ve gelecekle ilgili çok fazla endişelenmeden ana odaklanabilme becerisine sahiptirler. Mutlu olmak için, yaşanan her gün için şanslı hissetmeleri gerektiğini bilirler. Kulağa klişe gelse de yaşamı keyifle karşılanması gereken bir hediye olarak görürler. Eğer siz de mutlu olmak istiyorsanız yaşadığınız her anın tadını çıkarmaya çalışmalısınız.

 

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2. Başkalarını memnun etmeye çalışmaktan vazgeçin

Özgür ruhlu insanlar bencil değildirler ama başkalarının ne düşündüğünü önemsemezler. Arkadaşlarınızın ve ailenizin fikirlerini görmezden gelemezsiniz ama yaşamınızı bunlara göre şekillendirmemelisiniz. Bu sizin hayatınız, attığınız her adımın onaylanmasına ihtiyacınız yok. Üstelik siz onları sorgulamazken…


3. Açık fikirli ve her şeye hazır olun

Özgür ruhlar açık fikirlidirler. Plan yapmış olsalar bile beklenmedik bir şey gerçekleşip bunu alt üst ettiğinde dünyaları başlarına yıkılmayacaktır. Yeni şeyler denemeyi sevdikleri için hayat onlara farklı sürprizler hazırladığında mutlu bile olacaklardır.


4. Küçük şeyleri büyük problemler haline getirmeyin

Karşınıza çıkan ufak tefek sorunların sizi strese sokmasına izin vermeyin. Otobüsü kaçırsanız ne olur, birazdan yenisi gelecek. Yolda yürürken düşerseniz hoşlandığınız insan sizi gördüğü için utanacağınıza, yaralanmadığınız için mutlu olmayı tercih edin.

 

HAYAT KISA, ANI YAŞA!


5. Bağımsız olun ve başkalarına güvenmeyi bırakın

Özgür ruhlar bağımsızdır çünkü kendi mutlulukları, başarıları ya da verimleri için başkalarına güvenmek istemezler. Kendi hayatlarından sorumlu olduklarını bilir ve ihtiyaçlarını başkalarının karşılamasını istemez ya da beklemezler.


6. Trendlerden ve sosyal düzenlerden kaçının

Özgür ruhlu insanlar modadaki son trendleri takip etmezler. Çok satan kitaplar ya da gişe filmler ile ilgilenmezler. Canları ne istiyorsa onu giyer, izler ve okurlar çünkü ancak canlarının istediğinin kendilerini mutlu edebileceğini bilirler. Uyum sağlamaya çalışmazlar çünkü başkalarının kabulü onları tatmin etmez.


7. Dünyayı keşfedebildiğiniz kadar çok keşfedin

Özgür ruhlu insanlar dünyayı takdir eder ve bu yüzden de hakkında öğrenebilecekleri kadar çok şey öğrenmek isterler. Farklı ülkelere seyahat eder, farklı kültürleri tanımaya çalışırlar. Onlar dünyayı sunduğu tüm farklı yanları ile keşfetmeye doymazlar.

 

Hayatınızda denge sağlamak için edinmeniz gereken 7 alışkanlık
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Başarı takıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Pek çoğumuz ailemiz, ilişkilerimiz, sağlığımız ve maneviyatımızı ihmal etmek pahasına kariyer ya da iş başarısı peşinden koşuyoruz. Başarının bölümlere ayrılamayacağını anlama konusunda başarısızız. Hayatınızın bir bölümü iyi gitmiyorsa, diğerleri de gitmeyecektir. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, bu başarının peşine sadece kariyeriniz için değil, yaşamınızın tüm alanları için düşmelisiniz. İyi haber ise bunu aşağıdaki 7 basit alışkanlığı huy edinerek yapabilecek olmanız:

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