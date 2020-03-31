Gökkuşağının 7 rengi ile şifa bulun

Renklerin hastalıklar üzerindeki etkisi

Renkler, insanlık tarihinde her zaman şifa vermesi ve hastalıkları gidermesi için kullanılmıştır. Hangi hastalığa hangi renk iyi gelir, renkler nasıl ruh halleri oluşturur sorularına cevap bulduk...

Hastalıkları iyileştirmede birçok yeni tedavi yönteminin bulunmasıyla birlikte renkler de şifa kapısı oldu. Gökkuşağının 7 rengiyle hastaların iyileşebileceğini öne süren Fizyoterapist Gamze Şenbursa, renklerdeki gizemi ve iyi geldiği hastalıkları anlattı:

Mor

Duygusal ya da agresif kişilerin tedavisinde mor renk kullanılması uygundur. Aşırı yeme isteğini dindirir ve kontrol altına alır. Vücuttaki hormonların ve salgı bezlerinin çalışmasını sağlar. Sara ya da menenjit gibi beyin hastalıklarında tedavi destekleyicidir. Kanı temizler, eklem iltihaplarına iyi gelir. Akciğer, karaciğer, kalp ve böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Morun açık tonları ilham verici etkiye sahiptir. Koyu tonları ise bazı kişilerde üzüntü ve depresyona sebep olabilir. Alkoliklerin veya madde bağımlılarının, depresyona yatkın kişilerin, ruhsal sorunu olan kişilerin etrafında mor rengin koyu tonları kullanılmamalıdır.

Çivit mavisi

Sakinleştirici bir etkisi vardır, tansiyonu düşürür. Kulak-burun-boğaz hastalıklarına, göz hastalıklarına, çıbana, migrene ve baş ağrısına iyi gelir. Sinüslerin tedavisinde, damar problemlerinde (varis), sinir sistemi hastalıklarında ve cilt problemlerinde tedaviyi destekleyicidir. Zekayı harekete geçirir, cesaret ve iç huzur sağlar.

Mavi

Mavi renk, soğutucu etkiye sahiptir ve sakinleşmenizi sağlar. Uyku problemleri çekiyorsanız odanızda mavi renk bulundurmak ya da uyumadan önce mavi renge odaklanarak meditasyon yapmak kabus görmenizi engeller ve rahat bir uyku uyumanızı sağlar. Şok veya sinir krizi geçirmiş hastaları iyileştirir. Telaşlı ve korkmuş insanlara yardım eder. Kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız veya tiroid problemi yaşıyorsanız mavi rengi kullanabilirsiniz.

Yeşil

Sinirli ve agresif biriyseniz, yeşilin sakileştirici etkisinden yararlanabilirsiniz. Huzurlu bir ortam yaratır ve hamilelik döneminde yeşil renk önerilir. Kırık kemiklerin iyileşmesine yardım eder. Stresi azaltır.

Sarı

Asosyal olmak, insanlara hayır diyememek, dikkat eksikliği gibi sıkıntılara iyi gelir. Sarı renk zekayı harekete geçirir ve mutluluk etkisi yaratır. Sindirim sistemine ve cilt problemlerine iyi gelir.

Turuncu

Kadın hastalıklarından korunmanızı sağlar. Yumurtalıklarınızda sorun yaşıyorsanız, cinsel isteksizlik, erken menopoz gibi sıkıntılar yaşıyorsanız turuncu rengi kullanabilirsiniz. Safra taşı, sindirim sistemi problemleri, göğüs problemleri, idrara çıkma problemi, kalça ve ellerde sorunlar, eklem ağrısı ve artritlere iyi gelir.

Kırmızı

Anemi hastalığına iyi gelir. Kan dolaşımına adrenalin salgılanmasını sağlar, hemoglobinin çoğalmasına sebep olur. Sırt ağrısına iyi gelir ve güçlü olmanızı sağlar. Kan hastalıkları olan kişiler kırmızı rengi kullanabilir.





Mısırlılar da renklerde şifa arıyordu

Mısır’da renkler tedavi amacıyla kullanılırdı. Tapınakları iyileştirme amacıyla inşa eder ve her odayı başka renge boyarlardı. Çinliler de 2000 yıl önce renk tedavisini kullanıyordu. Eski çağlarda savaşçılar daha kızgın ve sert görünmek için vücutlarını siyah, kahverengi ve kırmızıya; yerli kadınlar ise daha etkileyici görünmek için vücutlarını açık renklere boyarlardı.