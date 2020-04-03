35 yaşına gelmeden önce öğrenmeniz gerekenler

Mutlu ve tam bir hayat yaşamak için mutlu etmeyi, tevazu göstermeyi ve korkularınızla yüzleşmeyi öğrenmelisiniz. 35 yaşına gelmeden önce öğrenmeniz gerekenler...

1- Korkularınızla yüz yüze gelin

Yaşamımızın her alanına yayılmış olan korkularımız yüzünden bazen özgüven, bazen de performans kaybı yaşarız. Bitmek bilmeyen içsel kaygılarımız, endişelerimiz bizi rahat bırakmaz. Bu durum iş ve aile yaşantımızı doğrudan etkiler. Peki ne yapmak lazım? Korkulardan korkmamak ve bunların aslında bizim kendi kişiliğimize varmamız için önemli unsurlar olduğunu düşünmeliyiz. İçimizde olan bu korkuları pratik hayata dökmeli, pratik hayat içinde bunlarla karşılaşmalı, bunları çözmeye çalışmalıyız.

2- Sırlarınızı paylaşın

Sırlar sürekli saklanamaz. Cana yakın mizacınız olmayabilir, çevrenizdekiler sizinle ilgili her şeyi bilmek zorunda değiller ama yine de birilerine anlatacağınız sırlarınız olmalı. Kim bilir, anlattıktan sonra kendinizi daha rahatlamış ve stres haline getirdiğiniz sırlarınızdan kurtulmuş da olursunuz. Tek başına üstesinden gelemeyeceğiniz küçük sorunlarınızı sevdiklerinizin çözmesine imkan tanıyın. Özel sırlar içinde bazı özel itiraflar yapmanız da gerekebilir. Bunları paylaşmaktan çekinmeyin.

3- Mutlu etmeyi öğrenin

Neden bizi mutlu eden şeyler başkalarını da mutlu etmesin diye düşündünüz mü? Bunu öğrenmenin en kolay yolu; etrafınızdakilere bunu sormanız olacaktır. Belki de çevrenizde sizin onu mutlu etmenizi bekleyen birçok kişi var. Ona ne istediğini sorun. Bu kişiye istediğini sağlamak sizin güç sınırlarınızın içine giriyorsa, bu kişiye hemen istediğini verin.

4- Mütevazı olun

Tevazu diğer insanlarla iletişimi kolaylaştırır. Yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlar. Hayatı kolaylaştırır. Kişiliğimizi kurmamıza yardımcı olur. Neler yaptığınız, kim olduğunuz bu sihirli sözcükte saklıdır. Kim olduğunuzu nasıl bileceğinizi tevazu kelimesi belirleyecektir.

5- Kimseye eziyet etmediğinizden emin olun

Eğer hareket tarzımızın doğruluğunu bize vicdanımız onaylatıyorsa yaptığımız veya söylediğimiz her şeyde danışacağımız yer de orası olmalıdır. İlişkilerimizde ne kadar eşit davrandığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Herkese karşı kibar ve ölçülü davranmanız toplum içindeki yerinizi zenginleştirecektir. İnsanlara karşı doğru ve dürüst davranmak için ille de Sokrates okumak gerekmiyor. Doğru olanı uygulamak her zaman için basit olabilir. Kişisel zevklerimizi başkasına eziyet etmeden yaşarsak, biz de çevremizdekiler de daha mutlu olabilir.

6- Kendinizi tanıyın, bireyleşin

Dünyaya geldiğinizde ilk nefesinizi aldığınız andan itibaren sizi bugün olduğunuz hale getiren birçok etmen vardır ve bütün bu etmenlerin yanında bir de sizin kendi özünüz vardır. Hayatta daha huzur ve bütün bir yaşam hissiyatına varabilmek için sizi bugünkü halinize getiren etmenleri tanıyın. Ardından bu etmenlerden bağımsız, kalbinizin derininde olan kendinizi, özünüzü bulun. Hayat sizin için çok daha anlamlı gelmeye başlayacak...

7- Bir bütün olduğumuzun farkına varın

Güzel bir yaşam için bu dünyada ve hatta evrende bir bütün olduğunuzun farkına varmalısınız. Doğayla olan ilişkinizi geliştirin, onunla bir bütün olduğunuzu hissedin. Böylece ne ona zarar verirsiniz ne de o size zarar verir. Uyum içinde yaşamanın en büyük anahtarı budur.

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