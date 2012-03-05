10 adımda stresle başa çıkın!

Siniriniz tepenizde, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, nefes almakta zorlanıyorsunuz... Rahatlama zamanı. Sizin için stresli ve sinirli anlarınızda uygulaması kolay rahatlatıcı stratejileri hazırladık...

Camdan bakın

Camdan bakmanın rahatlacı etkisi vardır. Washington Üniversitesi psikoloji porfesörü Peter Kahn tarafından ofis çalışanları arasında yapılan araştırmaya göre, ofis çalışanları 3 tür manzaraya baktıklarını söylüyorlar. Bunlar; doğa manzarası, elektronik bir ekran ya da hiçbirşey. Stres seviyeniz artığında, doğaya bakıldığında kalp ritm seviyesinin normale döndüğü tespit edilmiştir. Elektronik ekrana bakanlar ve hiçbir manzarası olmayanların sonuçları ise birbirinden çok farklı değil.

Kendinize çiçek gönderin

Dünyaca ünlü türk doktor Mehmet Öz Stress Less (Daha az stres) kitabında stresi azaltan tek şeyin sorgusuz sualsiz doğa olduğunu söylüyor. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, bir grup kadına çiçek gönderilmiş ve diğer gruba da mum verilmiş. Bir hafta içerisinde ilk grup, daha az endişeli ve stresli olduğu saptanmış. Bunun nedeni olarak, doğal elementlerin sakinleştirici etkisinden bahsediliyor. Dr. Öz ofis masanızda daima bir çiçek bulundurmanızı tavsiye ediyor.

Biraz aşk

Günde bir veya iki defa öpüşmekte stresi azaltan etkenler arasında. Northwestern Üniversitesi psikiyatri profesörü Laura Berman'a göre kendinizi daha az izole edilmiş hissedeceksiniz. Çünkü öpüşme sırasında vücut endorfin hormonu salgılıyor. Dr. Berman eğer mümkünse günde en az bir kere 10 saniye derin ve tutkulu öpüşmenizi tavsiye ediyor ve fiziksel bağlantının tadını çıkarmanızı öneriyor.

5 dakika mola verin

Stresle mücadele konusunda bir kitap yazan Kate Hanley, ofisinizde yapabileceğiniz basit bir hareketle, stresinizden arınabileceğinizi söylüyor. Bunun için, iki ayağınız yere basacak şekilde masadan uzaklaşarak öne doğru eğilin, kafanızı dizlerinize yaklaştırın ve kollarınızla ayaklarınıza değin. Böylece sırtınızın rahatladığını kaslarınızın gevşediğini hissedeceksiniz.

Rahat olun

Stresli bir günün ardından soluğu spor salonunda alıyorsanız dikkat. Kent Üniversitesi profesörü Samuele M. Marcora uyarıyor “Stresli bir günün ardından yoğun spor yapmak, stresinizi daha çok artırabilir”. Rahatlamak istiyorsanız, kilo vermenize yardımcı olmasa bile sakin sporları tercih etmenizi öneriyor. Mesela yavaş bir yürüyüş iyi gelebilir.

Yoga yapın

Yoganın artık stresle mücadelede birebir olduğunu duymayan kalmadı. Yoga, sayesinde stresinizden arınır ve daha pozitif olursunuz. Bu rahatlamayı Boston Üniversitesi Tıp Okulu profesörü Chris Streeter şöyle açıklıyor “Beden ve aklınızı rahatlatan sinir sisteminin bir bölümü omurga eğri iken aktif hale geliyor”.

Işığa çıkın

“Stres, vücdumuz zamanın farkında olmadığında daha çok gerilebilir” diyor New York Üniversitesi psikiyatri profesörü Julie Holland. “Retinanız günışığını algıladığında beyniniz günlük ritmi algılar, buna göre kendini planlar” diye ekliyor. Bunun için haftada 3 kez günde 20 dakika güneş gözlüklerinizi takın ve dışarıda yürüyün. Yürüyüşe ek olarak fototerapi ve d vitamini desteğini tercih edebilirsiniz.

Güzele bakmak

Güzelliği ile ünlü bir model ya da bir aktristin fotoğrafı göz hizanızda olsun. Çünkü Louisville Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, insanların bu tür fotoğraflara baktıklarında streslerinin azaldığı tespit edilmiş.

Kendinizi oyalayın

Problemi düşünüp, daha büyük bir sorun haline getirmemek için kendinizi oyalayın. Yale Üniversitesi profesörü Susan Nolen-Hoeksema uyarıyor “Bu sorunları düşünmek sizi daha derine çeker ve içinden çıkılmaz bir hale gelirler”. Bunun için sizi rahatlatacak, boş zamanlarınızı düşünmek yerine başka bir aktiviteyle değerlendirin.

Alerjiye dikkat!

Sebepsiz yere stresiniz artıyorsa, bunun yanında gözünüz kaşınıyor ve burnunuz akıyorsa, stresinizin nedeni muhtemelen alerjinizdir. Psikiyatrist Alvaro Guzman “Alerjik belirtilerimiz baş gösterdiğinde, kanımızda oluşan kimyasallar ruh hali değişiklerini tetikleyebilir” diyor. Kendinizi rahat hissetmek için buna dikkat etmenizi öneriyor.