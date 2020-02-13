Çiçeklerin verdiği mesajlar

Hangi sebeple olursa olsun hediye olarak çiçek almak mutluluk vericidir. Hediye edilen çiçeklerin hangi anlamlara geldiklerini merak ediyorsanız, okumaya devam edin.

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Çiçeklerin anlamları nedir?

Çiçeklerin anlamları artık dünya çapında ortak bir çiçek dili haline geldi. Beyazın saflığı çağrıştırması gibi… Bazı renk çiçekler ise tahmin edilmeyecek anlamlara gelebiliyor. "Hangi çiçek ne anlama geliyor?" sorusunun cevabını bir çoğumuz merak ediyoruz. En çok bilinen ve hediye edilen çiçeklerin anlamlarını sizin için derledik.  

 

Beyaz gül: Masumiyet

Sarı gül: Sıcak sevgi

Pembe gül: Gönlüm sende

Kırmızı gül: Aşk

 

 

Beyaz karanfil: Saflık, temizlik

Sarı karanfil: Hüzün

Kırmızı karanfil: Sevgi

Pembe karanfil: İçtenlik

 

 

Beyaz lale: Saflık, temizlik

Sarı lale: Gerginlik

Pembe lale: Anlayış

Kırmızı lale: Seni seviyorum

 

 

 

Beyaz krizantem: Sadakat

Sarı krizantem: Karşılıksız sevgi

Kırmızı krizantem: Sessiz istek

Mor krizantem: Burukluk

 

 

Papatya: Sağlık, bolluk

Nergis/fulya: Unutma

Menekşe: Alçak gönüllülük

Çuha: Çok güzelsin

Gardenya: Gerçek aşkımsın

Hanımeli: Sonsuz bağlılık

 

 

 

Lilyum: Güven

Orkide: Saf ve özden gelen sevgi

Sümbül: Yeniden doğuş

Frezya: Suçsuzluk

Gerbera: İyimserlik

 

Kadın ve çiçek birlikteliğinin zarafeti...

 

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