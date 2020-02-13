Çiçeklerin anlamları nedir?

Çiçeklerin anlamları artık dünya çapında ortak bir çiçek dili haline geldi. Beyazın saflığı çağrıştırması gibi… Bazı renk çiçekler ise tahmin edilmeyecek anlamlara gelebiliyor. "Hangi çiçek ne anlama geliyor?" sorusunun cevabını bir çoğumuz merak ediyoruz. En çok bilinen ve hediye edilen çiçeklerin anlamlarını sizin için derledik.
Beyaz gül: Masumiyet
Sarı gül: Sıcak sevgi
Pembe gül: Gönlüm sende
Kırmızı gül: Aşk
Beyaz karanfil: Saflık, temizlik
Sarı karanfil: Hüzün
Kırmızı karanfil: Sevgi
Pembe karanfil: İçtenlik
Beyaz lale: Saflık, temizlik
Sarı lale: Gerginlik
Pembe lale: Anlayış
Kırmızı lale: Seni seviyorum
Beyaz krizantem: Sadakat
Sarı krizantem: Karşılıksız sevgi
Kırmızı krizantem: Sessiz istek
Mor krizantem: Burukluk
Papatya: Sağlık, bolluk
Nergis/fulya: Unutma
Menekşe: Alçak gönüllülük
Çuha: Çok güzelsin
Gardenya: Gerçek aşkımsın
Hanımeli: Sonsuz bağlılık
Lilyum: Güven
Orkide: Saf ve özden gelen sevgi
Sümbül: Yeniden doğuş
Frezya: Suçsuzluk
Gerbera: İyimserlik
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