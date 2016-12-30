Yeni yılın ilk günü vücudunuzu yenileyin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan, 10 adımda yılbaşı detoksunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

+ Sonra Oku
Yeni yılın ilk günü vücudunuzu yenileyin!

Yılbaşı heyecanı yeni yılın ilk günüyle yerini gerçeklere bırakıyor. Yılbaşı sofrasında yiyip içtiklerine fazla dikkat etmeyen hatta ‘bir geceden bir şey olmaz’ diyerek ölçüyü kaçırmakta sakınca görmeyenler ise kaçınılmaz olarak yeni yıla çeşitli mide problemleri ile başlıyor. Keyifsizlik ve halsizlik gecenin neşesini gölgede bırakırken, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve baş ağrısı en sık rastlanan şikayetler arasında başı çekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan, yeni yılın ilk gününün vücudunuzu yenilemek için kolları sıvamanız gereken bir gün olması gerektiğini belirterek “2019'u geride bırakıp yepyeni bir yılı karşılarken yılbaşı gecesinin de vücudumuzda oluşturduğu stresten arınmak oldukça önemlidir. 2020’ye yepyeni bir başlangıç yapmak için 1 Ocak günü vücudunuzu yenileyerek işe başlayabilirsiniz” diyor.

 

Uyanır uyanmaz 1 bardak ılık su için

Sabah kalktığınızda ilk işiniz büyük bir bardak ılık su içmek olmalı. Sindirimi kolaylaştırmak ve hazımsızlığı gidermek için en az 2 buçuk litre su içmeye özen gösterin. Ayrıca bitki çayları ve maden suyu ile sıvı tüketiminize destek olabilirsiniz.

 

Kahvaltınız bol yeşillikli olsun

Uyandıktan sonra en geç 1 buçuk saat içinde kahvaltı yapmaya özen gösterin. Metabolizmanın kendini toparlaması için, şarküteri ürünleri ve börek, poğaça, simit gibi hamur işlerinin yer almadığı ağır bir kahvaltıdan uzak durmak şart. Şarküteri ürünleri ve hamur işleri kahvaltınızda yer almasın. Yoğurt, meyve ve müsli ile hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz ancak mutlaka kahvaltınızda bol miktarda maydanoz, tere, roka, dereotu, nane gibi yeşilliklere yer verin. Salam, sosis, sucuk veya pastırma gibi şarküteri ürünlerini tercih etmeyin.

 

EN SAĞLIKLI 5 KAHVALTI ÖNERİSİ!

 

Geç yatmış olsanız da erken kalkın!

Her ne kadar yılbaşı akşamı geç yatmış olsanız da, ertesi günü geç saatlere kadar uyuyarak geçirmeyin. Her gün yeni bir gün demek vücudumuz için. Yeni güne daha iyi adapte olabilmek için 8 saatten fazla uyumamak önemli. Aksi halde düzensiz uykudan etkilenen kortizol hormonunun salınımı artar, kan şekeri seviyeleriniz yükselir ve bu da yağ depolanmasına neden olur.

 

Kızartmadan uzak durun

Yeni yılın ilk günü pazara denk geldiğinden tembellik etmek için uygun bir gün. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir. Yemeğinizde de kolaya kaçarak fast-food ürünlere yönelmeyi, abur cubur atıştırmalıklarla günü geçirmeyi aklınızdan geçirebilirseniz. Ama gelin yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapın. Hem ilk gün hem de tüm yıl boyunca sağlıksız beslenme alışkanlıklarınıza son verin. Özellikle yağda kızartma tekniği ile pişirilen gıdaları tüketmeyin. Katkı maddeli, yağlı, tuzlu, şekerli hazır ambalajlı gıdaları tüketmeyin. Et, tavuk ve balığı kızartma yerine ızgara, fırında veya haşlama olarak tüketmeye özen gösterin.

 

Mutlaka sebze ve meyve tüketin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan “Sebze ve meyveler içerdikleri potasyum sayesinde ödem atmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca içerdikleri yüksek lif sayesinde sindirim sistemini olumlu yönde destekliyor. Öğle ve akşam öğünlerinizde mevsim sebzelerinden oluşan bir çorbaya veya sebze yemeğine yer verebilirsiniz. Öğünlerin yanında salata tüketmek de iyi bir tercih. Dereotu, maydanoz, roka gibi yeşillikler vücudun su dengesi adına önemli bir mineral kaynağı” diyor.

 

Hareket edin

Yılbaşı akşamı sofralarda uzun saatler oturulunca; geç saatlere kadar tüketilen gıdalar yüksek kalori alımına neden oluyor. Bu nedenle ertesi gün, dengeyi sağlayabilmek için 45 dakika yürüyüş veya 25 dakika bisiklet gibi orta şiddette aktiviteleri yapabilirsiniz. Özellikle aktivite için park, deniz kenarı veya yüksek oksijen içeren alanları tercih etmenizde fayda var.

 

YENİ YILDA BESLENME: NASIL BAŞLARSANIZ ÖYLE GİDER

 

Tam tahıllı gıdalar tüketin

Basit karbonhidrat alımınızı azaltın. Özellikle beyaz un ve beyaz şeker ile yapılan börek, simit, poğaça gibi gıdaları tüketmek yerine tam tahıllı gıdalar veya kurubaklagilleri öğünlerinizde tercih edin.

 

Aç kalmayın

“Bir gün önce zaten çok yedim, bugün yemesem de olur” düşüncesi son derece yanlış. Ana öğünleri atlamadan, süt ürünlerini veya mevsim meyvelerini de ekleyeceğiniz ufak ara öğünler ile yılbaşının ertesi günü metabolizmanızı mutlaka canlandırmalısınız. Aksi halde, kendinizi uzun süre aç bırakırsanız kan şekeri seviyelerinizde dalgalanmalar oluşur ve daha fazla tatlıya yönelirsiniz. Ayrıca açlığın yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi sonuçları da oluyor.

 

Zencefil ve papatyadan faydalanın

Ödem atmak veya midenizi rahatlatmak için aşırıya kaçmamak şartıyla bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. Siyah çay veya kahve tüketmek yerine gerek kahvaltınızda gerekse gün içerisinde zencefil, nane, papatya, rezene gibi bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.

 

Moralinizi ve inancınızı yüksek tutun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan “2019'u geride bırakıp yepyeni bir yıla girdiğimiz ilk gün önünüzde yeni bir sayfa açın. Moralinizi ve inancınızı yüksek tutarak 1 Ocak itibariyle sağlıklı ve dengeli beslenmeye başlayın. Alacağımız kararlardan ve atacağımız doğru adımlardan biri neden sağlıklı beslenme olmasın” diyor.

 

AKŞAMDAN KALMALARA ÖNERİLER!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Tarçın ve faydaları!
Tarçın ve faydaları!
Gaz yapan yiyecekler
Gaz yapan yiyecekler
7 günde beyni gençleştirme formülü
7 günde beyni gençleştirme formülü
İştah kesen yiyecekler
İştah kesen yiyecekler
Uyuz salgınına dikkat!
Uyuz salgınına dikkat!
Vajinal kuruluk ile ilgili bilmeniz gerekenler
Vajinal kuruluk ile ilgili bilmeniz gerekenler
Öksürüğe iyi gelen 7 esansiyel yağ
Öksürüğe iyi gelen 7 esansiyel yağ
Sürekli ağrı beynin yapısını değiştiriyor
Sürekli ağrı beynin yapısını değiştiriyor

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ponpon paspas nasıl yapılır?
    Ponpon paspas nasıl yapılır?

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2256

  • Öksürüğe ne iyi gelir?
    Öksürüğe ne iyi gelir?

    Süresi : 01:21 İzlenme : 23615

  • Stresi nasıl yönetebiliriz?
    Stresi nasıl yönetebiliriz?

    Süresi : 02:04 İzlenme : 4301

  • Yüz şekline uygun saç modeli nasıl belirlenir?
    Yüz şekline uygun saç modeli nasıl...

    Süresi : 02:25 İzlenme : 2650

  • Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?
    Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?

    Süresi : 01:05 İzlenme : 11267

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X