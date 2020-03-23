Evde yapılabilecek egzersizler

Karın yağları, kol sarkması, bacak sıkılaşması için evde yapabileceğiniz egzersizler var. Bir pet şişe yardımıyla evde spor yapabilir, vücudunuzu şekillendirebilirsiniz.

Karın, bacak, kalça sıkılaştırıcı egzersiz

Evde günde 15 dakika ayırarak yapabileceğiniz bu egzersizle birkaç ay içinde gözle görülür bir sıkılaşma sağlayabilir, forma girebilirsiniz.

Karın, bacak, kalça sıkılaştırıcı egzersiz

Kol sarkmalarına karşı egzersiz

Su şişesi ya da 1-2 kiloluk dambıllarla yapabileceğiniz egzersiz hem sırt ağrılarından kurtulmanıza yol açacak hem de sarkan kolların toparlanmasına yol açacak.

Kol sarkmalarına karşı egzersiz

Omuz kasları için egzersiz

Omuz kaslarını geliştirmek için antremansız kaldıracağınız yükler sakatlanmalara yol açabilir. Bu egzersizle omuz kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.

Omuz kasları için egzersiz

Sırt egzersizleri

Sırt ağrılarınız, kulunçlarınız varsa bu egzersiz tam size göre! Sırt ağrılarının büyük bir kısmı hareketsizlikten kaynaklanıyor. Bu egzersizi günde 15 dakika yaparak hem ağrılarınızdan kurtulabilir hem de sıkılaşabilirsiniz.

Sırt egzersizleri

Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler

Spor yapmak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Evinizdeki eşyaları kullanarak spor yapabilirsiniz.

Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler

Bel ve sırt hareketleri

Bel, sırt ağrıları ve yağlanmalarına karşı harika bir egzersiz! Videodaki talimatlara uyarak evinizde bel kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.