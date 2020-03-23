Evde yapılabilecek egzersizler

Karın yağları, kol sarkması, bacak sıkılaşması için evde yapabileceğiniz egzersizler var. Bir pet şişe yardımıyla evde spor yapabilir, vücudunuzu şekillendirebilirsiniz.

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Evde yapabileceğiniz egzersizler

 

Karın, bacak, kalça sıkılaştırıcı egzersiz 

Evde günde 15 dakika ayırarak yapabileceğiniz bu egzersizle birkaç ay içinde gözle görülür bir sıkılaşma sağlayabilir, forma girebilirsiniz.

 

Karın, bacak, kalça sıkılaştırıcı egzersiz
 

 

Kol sarkmalarına karşı egzersiz 

Su şişesi ya da 1-2 kiloluk dambıllarla yapabileceğiniz egzersiz hem sırt ağrılarından kurtulmanıza yol açacak hem de sarkan kolların toparlanmasına yol açacak. 

 

Kol sarkmalarına karşı egzersiz

 

Omuz kasları için egzersiz 

Omuz kaslarını geliştirmek için antremansız kaldıracağınız yükler sakatlanmalara yol açabilir. Bu egzersizle omuz kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.

 

Omuz kasları için egzersiz

 

Sırt egzersizleri 

Sırt ağrılarınız, kulunçlarınız varsa bu egzersiz tam size göre! Sırt ağrılarının büyük bir kısmı hareketsizlikten kaynaklanıyor. Bu egzersizi günde 15 dakika yaparak hem ağrılarınızdan kurtulabilir hem de sıkılaşabilirsiniz.

 

Sırt egzersizleri

  

Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler 

Spor yapmak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Evinizdeki eşyaları kullanarak spor yapabilirsiniz.

 

Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler

 

Bel ve sırt hareketleri 

Bel, sırt ağrıları ve yağlanmalarına karşı harika bir egzersiz! Videodaki talimatlara uyarak evinizde bel kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.

 

Bel ve sırt hareketleri
 

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • aylnkrmn
     
    17 Şubat 2017 Cuma 15:46

    sporcard üzerinden aldığım 3 aylık üyeliğim bittiği için bu ara ben de evde spor yapmaya çalışıyorum. ama oluyor mu olmuyor :(

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