Evde yapabileceğiniz egzersizler

Evde günde 15 dakika ayırarak yapabileceğiniz bu egzersizle birkaç ay içinde gözle görülür bir sıkılaşma sağlayabilir, forma girebilirsiniz.
Su şişesi ya da 1-2 kiloluk dambıllarla yapabileceğiniz egzersiz hem sırt ağrılarından kurtulmanıza yol açacak hem de sarkan kolların toparlanmasına yol açacak.
Omuz kaslarını geliştirmek için antremansız kaldıracağınız yükler sakatlanmalara yol açabilir. Bu egzersizle omuz kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.
Sırt ağrılarınız, kulunçlarınız varsa bu egzersiz tam size göre! Sırt ağrılarının büyük bir kısmı hareketsizlikten kaynaklanıyor. Bu egzersizi günde 15 dakika yaparak hem ağrılarınızdan kurtulabilir hem de sıkılaşabilirsiniz.
Spor yapmak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Evinizdeki eşyaları kullanarak spor yapabilirsiniz.
Bel, sırt ağrıları ve yağlanmalarına karşı harika bir egzersiz! Videodaki talimatlara uyarak evinizde bel kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.
sporcard üzerinden aldığım 3 aylık üyeliğim bittiği için bu ara ben de evde spor yapmaya çalışıyorum. ama oluyor mu olmuyor :(Cevapla