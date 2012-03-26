Sağlıklı bir cilde kavuşmanın yolları

Herkes sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister, özellikle de kadınlar... Güzel bir cilde sahip olmada genlerin yanı sıra cilt bakımına özen göstermek de önemli rol oynuyor. Siz de cildinizin capcanlı ve sağlıklı olmasını istiyorsanız işte size 24 ipucu...
Cildinizin güzelliği için uykunuzu iyi almanız çok önemli. Cildinizin yorgun görünmemesi için günde 7-8 saatlik bir uyku yeterli.
Narenciyenin her cinsinden tüketerek detoks yapın. Limonla sağlıklı organlarınız ve cildiniz arasında bağ kurarken, portakal tüketerek de almanız gereken C vitaminini alın.
Yatmadan önce, cildinizi temizledikten sonra nemlendiricinizi masaj yaparak sürün. Masajı yaparken kremi iyice yedirmeye özen gösterin.
Çoğu kadın bronz tenli olmak ister ancak güneş ışınları cilde ciddi zararlar verebilir. Cildinizin sağlığı için güneşten koruyan, yüksek faktörlü kremler kullanın.
Düzenli seksin çok sayıda faydası bulunuyor. Seks ile üretilen endorfin cilt sağlığında da önemli rol oynuyor bu sebepten seks hayatınızı düzene sokmaya ve ihmal etmemeye çalışın.
Sivilce sıkmak tavsiye edilen bir şey değil ancak ucu beyazlaşmış sivilceleriniz varsa onları pamuk yardımıyla iki yandan bastırarak sıkın ve iyice temizleyin.
Siyah noktalar cildi çok kirli gösterir. Güzel görünen bir cilde sahip olmak için siyah nokta bantları kullanın.
Çikolatanın sivilcelere neden olduğu bir gerçek, ancak bitter çikolatalardaki antioksidan cildinize iyi gelir. Bu durumu dengelemek için çikolatayı çok az miktarda tüketin.
Egzersizin faydaları saymakla bitmez. Cilt sağlığınız için de düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Cildinizin sıkılığı sağlıklı olduğunun işaretlerindendir.
Su vücudunuzun içini olduğunu kadar dışını da besler. Siz de cilt sağlığınız için bol su içerek detoks yapın. Özellikle her sabah aç karnına bir bardak ılık su tüketin.
Haftada en az bir kere cilt maskesi uygulayın. Bu maskeleri evde kendiniz de yapabilirsiniz.
Bitkisel çaylar cildi besler. Cildinizin sağlıklı olması için başta yeşil çay olmak üzere faydalı bitki çayları tüketin.
Cildiniz donuksa renklendirmeye çalışın. Haftada iki kez yüzünüzü fırçalayarak kan dolaşımını hızlandırın ve cildinize renk gelsin.
Makyaj cildin nefes almasına engel olur. Bu sebepten özellikle fondöten, pudra gibi gözeneklerinizi kapatan ve cildinizin nefes almasını engelleyen malzemeleri mümkün olduğunca az kullanın.
Nemlendirici ve canlandırıcı ıslak mendil paketini çantanızdan eksik etmeyin. Temiz cildinizi sık sık bu ferahlatıcı mendillerle silin.
Su sadece içilerek değil farklı yöntemlerle de cildi besler. Özellikle sıcak su lile duş alarak tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlayın.
Cildinizin renkli ve canlı görünmesi için kan değerlerinizin yüksek olması gerekir. Kan yapması ve cildinizi beslemesi açısından arada sırada kırmızı şarap için.
Yüzünüze yeteri kadar iyi masaj yapamıyorsanız elektrikli yüz fırçası kullanın. Daireler çizerek yüzünüze masaj yapan bu fırçalarla kan dolaşımınızı hızlandırarak cildinizin daha canlı görünmesini sağlayın.
Cildinizin en önemli kısımlarından biri olan dudaklarınızı da ihmal etmeyin. Aklınıza geldikçe dudaklarınıza nemlendirici sürün.
Omega 3 ve E vitamini yönünden zengin olan badem ve fındık gibi yiyecekleri sık sık, ufak öğünlerle tüketmeye çalışın.
Günlük hayatta düzenli olarak kullandığınız kremlerin sayısını en aza indirin. Gece yatmadan ya da sabah kalktığınızda cildinize mümkün olduğunca az krem uygulayın.
Gözleriniz cildiniz değil ancak cildinizin tam merkezinde yer aldığı için önemli. Gözlerinizin yorgun ve bitkin görünmesi cildinizin de o şekilde görünmesine sebep olur. Bu sebepten gözlerinizin bakımını ihmal etmeyin.
Az makyajla bile makyajınızın tam gibi görünmesini istiyorsanız allık kullanımına önem verin. Hiç fondöten ya da pudrasız cildinize sadece allık uygulayarak makyaj yapın.
Cildinizi en güzel gösteren özellik gülümsemenizdir. Daha canlı ve sağlıklı görünmek için bol bol gülümseyin.
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Kırmızı şarapmı içelim ne yani vucuda kan yapan daha başka besinler yokmuki şarap içelim alkol aynı zamanda cildi yaşlandırıyor siz nasıl araştırma yapıyosunuz anlamadımCevapla
Yaa vokallerin saçma denedim ama olmadıCevapla
hiç güzel değil ve gözaltı morluklarım geçmiyorCevapla
bunların hepsi saçmalık ve gözaltı morluklarım geçmiyorCevapla
gözaltı morluklarım geçmiyor ona ne yapacağız çaresizimCevapla
göz altınızda buz gezdirin
göz altınızda buz gezdirin
göz altına düzenli yatarak
bunların hepsi saçmalıkCevapla
gulumsemek kirislari cokaltirCevapla
ama gülmekte o kadar insanı mutlu eder bence bol bol gülün
şarap içelim güzellik içinCevapla