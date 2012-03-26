Sağlıklı bir cilde kavuşmanın 24 yolu

Canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için 24 pratik ipucu...

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Sağlıklı bir cilde kavuşmanın yolları

Herkes sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister, özellikle de kadınlar... Güzel bir cilde sahip olmada genlerin yanı sıra cilt bakımına özen göstermek de önemli rol oynuyor. Siz de cildinizin capcanlı ve sağlıklı olmasını istiyorsanız işte size 24 ipucu...


1- Düzenli uyuyun

Cildinizin güzelliği için uykunuzu iyi almanız çok önemli. Cildinizin yorgun görünmemesi için günde 7-8 saatlik bir uyku yeterli.


2- Bol bol narenciye tüketin

Narenciyenin her cinsinden tüketerek detoks yapın. Limonla sağlıklı organlarınız ve cildiniz arasında bağ kurarken, portakal tüketerek de almanız gereken C vitaminini alın.


3- Cildinize masaj yapın

Yatmadan önce, cildinizi temizledikten sonra nemlendiricinizi masaj yaparak sürün. Masajı yaparken kremi iyice yedirmeye özen gösterin.

 

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4- Güneşten korunun

Çoğu kadın bronz tenli olmak ister ancak güneş ışınları cilde ciddi zararlar verebilir. Cildinizin sağlığı için güneşten koruyan, yüksek faktörlü kremler kullanın.


5- Seks hayatınızı ihmal etmeyin

Düzenli seksin çok sayıda faydası bulunuyor. Seks ile üretilen endorfin cilt sağlığında da önemli rol oynuyor bu sebepten seks hayatınızı düzene sokmaya ve ihmal etmemeye çalışın.


6- Sivilcelerinizle mücadele edin

Sivilce sıkmak tavsiye edilen bir şey değil ancak ucu beyazlaşmış sivilceleriniz varsa onları pamuk yardımıyla iki yandan bastırarak sıkın ve iyice temizleyin.


7- Siyah noktalarla mücadele edin

Siyah noktalar cildi çok kirli gösterir. Güzel görünen bir cilde sahip olmak için siyah nokta bantları kullanın.

 

Mutfaktaki malzemelerle maske tarifleri

 

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8- Çikolata tüketin

Çikolatanın sivilcelere neden olduğu bir gerçek, ancak bitter çikolatalardaki antioksidan cildinize iyi gelir. Bu durumu dengelemek için çikolatayı çok az miktarda tüketin.


9- Düzenli egzersiz yapın

Egzersizin faydaları saymakla bitmez. Cilt sağlığınız için de düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Cildinizin sıkılığı sağlıklı olduğunun işaretlerindendir.


10- Bol miktarda su için

Su vücudunuzun içini olduğunu kadar dışını da besler. Siz de cilt sağlığınız için bol su içerek detoks yapın. Özellikle her sabah aç karnına bir bardak ılık su tüketin.


11- Cildinize maske uygulayın

Haftada en az bir kere cilt maskesi uygulayın. Bu maskeleri evde kendiniz de yapabilirsiniz.


12- Bitki çayı için

Bitkisel çaylar cildi besler. Cildinizin sağlıklı olması için başta yeşil çay olmak üzere faydalı bitki çayları tüketin.

 

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13- Yüzünüzü fırçalayın

Cildiniz donuksa renklendirmeye çalışın. Haftada iki kez yüzünüzü fırçalayarak kan dolaşımını hızlandırın ve cildinize renk gelsin.


14- Az makyaj yapın

Makyaj cildin nefes almasına engel olur. Bu sebepten özellikle fondöten, pudra gibi gözeneklerinizi kapatan ve cildinizin nefes almasını engelleyen malzemeleri mümkün olduğunca az kullanın.


15- Canlandırıcı mendil kullanın

Nemlendirici ve canlandırıcı ıslak mendil paketini çantanızdan eksik etmeyin. Temiz cildinizi sık sık bu ferahlatıcı mendillerle silin.


16- Güzel bir duş alın

Su sadece içilerek değil farklı yöntemlerle de cildi besler. Özellikle sıcak su lile duş alarak tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlayın.


17- Kırmızı şarap için

Cildinizin renkli ve canlı görünmesi için kan değerlerinizin yüksek olması gerekir. Kan yapması ve cildinizi beslemesi açısından arada sırada kırmızı şarap için.


18- Elektrikli yüz fırçası kullanın

Yüzünüze yeteri kadar iyi masaj yapamıyorsanız elektrikli yüz fırçası kullanın. Daireler çizerek yüzünüze masaj yapan bu fırçalarla kan dolaşımınızı hızlandırarak cildinizin daha canlı görünmesini sağlayın.


19- Dudak nemlendiricisi kullanın

Cildinizin en önemli kısımlarından biri olan dudaklarınızı da ihmal etmeyin. Aklınıza geldikçe dudaklarınıza nemlendirici sürün.

 

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20- Sık sık badem tüketin

Omega 3 ve E vitamini yönünden zengin olan badem ve fındık gibi yiyecekleri sık sık, ufak öğünlerle tüketmeye çalışın.


21- Kremlerini en aza indirin

Günlük hayatta düzenli olarak kullandığınız kremlerin sayısını en aza indirin. Gece yatmadan ya da sabah kalktığınızda cildinize mümkün olduğunca az krem uygulayın.


22- Gözlerinize iyi bakın

Gözleriniz cildiniz değil ancak cildinizin tam merkezinde yer aldığı için önemli. Gözlerinizin yorgun ve bitkin görünmesi cildinizin de o şekilde görünmesine sebep olur. Bu sebepten gözlerinizin bakımını ihmal etmeyin.


23- Allık kullanın

Az makyajla bile makyajınızın tam gibi görünmesini istiyorsanız allık kullanımına önem verin. Hiç fondöten ya da pudrasız cildinize sadece allık uygulayarak makyaj yapın.


24- Gülümseyin

Cildinizi en güzel gösteren özellik gülümsemenizdir. Daha canlı ve sağlıklı görünmek için bol bol gülümseyin.

 

Antik çağlardan beri kullanılan 10 güzellik sırrı
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Maş fasülyesi: Akneler yalnızca günümüzde değil antik çağlarda da insanlığın başına bela olmaktaymış. Antik Çin’de kadınlar aknelerinden kurtulmak için maş fasulyelerini iyice ezerek macun haline getirip yüzlerne maske gibi uygularlarmış. Bu yöntemi bugün de kullanmamak için hiçbir sebep yok.

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Yorumlar
12
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    16 Ekim 2016 Pazar 10:48

    Kırmızı şarapmı içelim ne yani vucuda kan yapan daha başka besinler yokmuki şarap içelim alkol aynı zamanda cildi yaşlandırıyor siz nasıl araştırma yapıyosunuz anlamadım

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  • Misafir
     
    29 Ağustos 2016 Pazartesi 21:10

    Yaa vokallerin saçma denedim ama olmadı

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  • Misafir
     
    29 Haziran 2016 Çarşamba 12:54

    hiç güzel değil ve gözaltı morluklarım geçmiyor

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  • Misafir
     
    29 Haziran 2016 Çarşamba 12:53

    bunların hepsi saçmalık ve gözaltı morluklarım geçmiyor

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  • Misafir
     
    29 Haziran 2016 Çarşamba 12:50

    gözaltı morluklarım geçmiyor ona ne yapacağız çaresizim

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  • Misafir
     
    18 Eylül 2017 Pazartesi 21:49

    göz altınızda buz gezdirin

  • Misafir
     
    18 Eylül 2017 Pazartesi 21:49

    göz altınızda buz gezdirin

  • Misafir
     
    02 Ekim 2019 Çarşamba 21:46

    göz altına düzenli yatarak

  • Misafir
     
    26 Şubat 2016 Cuma 15:42

    bunların hepsi saçmalık

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  • Misafir
     
    03 Şubat 2015 Salı 13:28

    gulumsemek kirislari cokaltir

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2018 Pazar 13:23

    ama gülmekte o kadar insanı mutlu eder bence bol bol gülün

  • Misafir
     
    03 Şubat 2015 Salı 01:05

    şarap içelim güzellik için

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