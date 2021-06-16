Yumuşayan muzları nasıl değerlendirebilirsiniz?

Muzu herkes sever. Özellikle muzu sevmeyen çocuk yok denecek kadar az. Çocuklar yemekleri konusunda problem çıkardığında, muz annelerin yardımına koşan nadir meyvelerden. Sizin de mutlaka tabağına bakıp, yememekte direnen çocuğunuza “o zaman şu muzu ye bakalım” dediğiniz olmuştur. Ne var ki bu meyvenin en büyük dezavantajı çabuk olgunlaşıp, yumuşaması. Ama bunun da bir çözümü var. ,

İşte size yumuşamış ve kararmaya başlamış muzlarınızı değerlendirme yolları:

Dondurun

Muzların kabuklarını soyup ikiye bölün ve dondurun. Dondurulmuş muz parçalarını dondurma niyetine çocuklarınıza yedirebilirsiniz ya da meyveli buzlu içecek yapımında kullanabilirsiniz. Nasıl mı?

1 dondurulmuş muz

1 bardak süt

1/2 bardak dondurulmuş çilek

Bu malzemeleri blenderda karıştırarak çocuklarınız ve kendiniz için besleyici bir içecekler yapabilirsiniz.

Muzun bilinmeyen 10 faydası

Kek yapımında kullanın

Özellikle iyice yumuşamış muzlar kek ve muzlu ekmek yapımında kullanabileceğiniz ideal bir malzeme. Yaratıcılığınızı kullanın.

Çikolata ile kaplayın

Olgunlaşmış muzları iyice ezin. Kurabiye kalıpları ile şekillendirip, üzerlerine eritilmiş çikolata sürün ve dondurun. Emin olun çocuklarınız bayılacaktır.

Kurutun

Muzları küçük yuvarlaklar halinde keserek bir tepsiye dizin, 100 derecede ısıtılmış fırında 8 saat pişirin. Fırının kapağını tamamen kapatmayın ve fan modunu kullanmayın. Kurutulmuş muzları kuruyemişle birlikte yemek aralarında çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Beslenme çantaları için de ideal bir atıştırmalık.