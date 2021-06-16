Yumuşayan muzları nasıl değerlendirebilirsiniz?

Yumuşamış ve kararmaya başlamış muzlarınızı değerlendirmenin yolları...

Yumuşayan muzları nasıl değerlendirebilirsiniz?
Sağlık
17 Haziran 2021 Perşembe

Muzu herkes sever. Özellikle muzu sevmeyen çocuk yok denecek kadar az. Çocuklar yemekleri konusunda problem çıkardığında, muz annelerin yardımına koşan nadir meyvelerden. Sizin de mutlaka tabağına bakıp, yememekte direnen çocuğunuza “o zaman şu muzu ye bakalım” dediğiniz olmuştur. Ne var ki bu meyvenin en büyük dezavantajı çabuk olgunlaşıp, yumuşaması. Ama bunun da bir çözümü var. ,

İşte size yumuşamış ve kararmaya başlamış muzlarınızı değerlendirme yolları:


Dondurun

Muzların kabuklarını soyup ikiye bölün ve dondurun. Dondurulmuş muz parçalarını dondurma niyetine çocuklarınıza yedirebilirsiniz ya da meyveli buzlu içecek yapımında kullanabilirsiniz. Nasıl mı?


  • 1 dondurulmuş muz
  • 1 bardak süt
  • 1/2 bardak dondurulmuş çilek

Bu malzemeleri blenderda karıştırarak çocuklarınız ve kendiniz için besleyici bir içecekler yapabilirsiniz.


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Kek yapımında kullanın

Özellikle iyice yumuşamış muzlar kek ve muzlu ekmek yapımında kullanabileceğiniz ideal bir malzeme. Yaratıcılığınızı kullanın.


Çikolata ile kaplayın

Olgunlaşmış muzları iyice ezin. Kurabiye kalıpları ile şekillendirip, üzerlerine eritilmiş çikolata sürün ve dondurun. Emin olun çocuklarınız bayılacaktır.


Kurutun

Muzları küçük yuvarlaklar halinde keserek bir tepsiye dizin, 100 derecede ısıtılmış fırında 8 saat pişirin. Fırının kapağını tamamen kapatmayın ve fan modunu kullanmayın. Kurutulmuş muzları kuruyemişle birlikte yemek aralarında çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Beslenme çantaları için de ideal bir atıştırmalık.


Muz kabuğu ne işe yarar?

Alışılmadık şekillerde tekrar kullanım söz konusu olduğunda, muz kabuğu inanılmazdır. Aşağıdakilere bir göz atın ve muz kabuğuna bambaşka bir gözle bakın.

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1. Dişlerinizi beyazlatın. Muz kabuğu dişlerinizi en az pahalı ticari ürünler kadar beyazlatabilir. İyice olgunlaşmış bir muzu aşağıdan yukarıya doğru soyun. Kabuğun etli tarafı ile dişlerinizi iyice ovun. Dişlerinizin tamamen muz ile kaplandığına emin olun. Ağzınız açık duracak şekilde 10 dakika kadar bekleyin. Sonrasında kuru bir diş fırçası ile dişlerinizi 2-3 dakika kadar fırçalayın ve durulayın. Bu işlemi en az 14 gün boyunca her gün tekrarlayın. Farkı göreceksiniz.
2. Ayakkabılarınızı parlatın. Muz potasyum ile doludur - ayakkabı cilaları da öyle. Potasyum deriyi besler; dolayısıyla muz ayakkabılarınız için harika bir bakım aracıdır. Muz kabuğunun etli tarafı ile ayakkabılarınızı güzelce ovun. İnce, yapışkan bir tabaka ile kaplanan ayakkabılarınızı birkaç dakika bu şekilde bekletin. Sonrasında yumuşak bir kumaş parçası kullanarak dairesel hareketlerle ayakkabılarınızı temizleyin.
3. Aknelerden kurtulun. Cildinizi her akşam muz kabuğu ile ovmak ve sabaha kadar bekletmek, akne işaretlerini azaltacaktır. Yatmadan bir saat kadar önce cildinizi olgun bir muzun kabuğu ile iyice ovun. Bu işleme 5-10 dakika kadar devam ettiğinize emin olun. Yatana kadar bu şekilde bekleyin. Yüzünüzü su ile durulayın ve aknelerinizden kurtulana dek bu yöntemi uygulayın.
4. Kırışıklıkları önleyin, baş ağrılarınızdan kurtulun. Akneler için önerilen tekniği kullanarak göz çevresi, dudakların üzeri ve ense bölgesi gibi kırışıklıklara yatkın bölgelere masaj yaparak muz kabuğunun sıkılaştırıcı etkisinden faydalananın. Baş ağrılarınız için ise başınızın üzerine koyduğunuz muz kabuğu ile bir süre uzanın.
5. Siğillerinizi tedavi edin. Olgun bir muzun kabuğunu kullanarak siğili dairesel hareketlerle güzelce ovun. Küçük bir parça muz kabuğunu siğilin üzerine bantlayın ve geceyi bu şekilde geçirin. Sabah muz kabuğunu çıkarın ve siğilli bölgeyi güzelce durulayın. Bu işleme siğil yok olana dek günlük olarak devam edin.
6. Yanık acılarınızı dindirin, kaşıntılarınızdan kurtulun. Yanık bölgeyi soğuk su ile iyice yıkadıktan sonra muz kabuğunun etli tarafını kullanarak yanığı sakinleştirin ve tedavi edin. Sivrisinek ve karınca ısırıkları için de kaşınan bölgeyi muz kabuğu ile ovmak harika bir çözümdür.
7. Hemoroidinizi iyileştirin. Olgun bir muzun kabuğunu soyun. Kabuğu aşağıdan yukarıya doğru soyun ki kabuk üzerinde yapışkan, etli kısımdan mümkün olduğunca kalsın. Kabuğun iç tarafından etli kısmı sıyırın ve ezin. Vazelinle karıştırarak sorunlu bölgeye birkaç gün boyunca uygulayın.
8. Gümüşlerinizi parlatın. Etli bir muzun kabuğunu kullanarak dairesel hareketlerle gümüşlerinizi nazikçe ovun. Çatlaklara özellikle dikkat edin. Birkaç dakika bekleyin ve kuru bir kumaş parçası ile gümüşleri temizleyin.
9. Muz kabuğundan kek yapın. Muz kabuklarınızı kek tariflerinde kullanabilmek için birkaç gün boyunca suda bekleterek iyice yumuşamalarını sağlamanız gerekiyor. Kabukları yumuşattıktan sonra blenderdan geçirerek tüm kek tariflerinizde kullanabilirsiniz.
10. Eşyalarınızı temizlemek için kullanın. Muz kabuğu ile ahşap mobilyalarınızı parlatabilir, deri koltuklarınızı temizleyebilir ve mürekkep lekelerini ahşap ve boyalı yüzeylerden çıkarabilirsiniz.
11. Çocuğunuza not bırakın. Muz kabuğunun üzerine kürdan ya da iğne yardımı ile yazılar yazarak çocuğunuz beslenme çantasına not bırakabilirsiniz. Bunu yapabilmek için yeşil olmayan, olgun muzları seçmeniz gerekiyor.
12. Bahçe bakımı yapın. Muz kabuklarını toprağın 10 cm. altına gömerek doğal bir toprak zenginleştirici elde edebilir, bitkilerinizin yapraklarını parlatarak bahçenize bakım yapabilirsiniz.


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YORUMLAR

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  • Misafir 8 saat yok daha neler
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  • Misafir Çok güzel oluyor ben denedim. ♥
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  • Misafir Hayır canım aynen dedıgı gibi 8 saat
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  • Misafir 8 dakika mi olcak?
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