Saça zarar veren şeyler nelerdir?

Herkes saçlarının güzelliklerini taçlandıracak kadar muhteşem görünmesini ister. Bunun için de saç bakım rutini vazgeçilmezdir. Çoğu insan için en iyi saç bakım rutinini bulmak biraz deneme yanılma gerektirir çünkü her saç tipi, dokusu, uzunluğu veya stili için geçerli tek bir doğru yaklaşım yoktur. Bu süreçte, yanlış olan bazı şeylere gereğinden fazla şans veriyor olabilirsiniz. İşte saç bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar…

Bir saç bakım rutini neleri içermelidir?

Saç bakım rutinlerinde dört ana unsur vardır: temizleme, bakım, ısıyla şekillendirme ve kurutma. Bu, saç bakım rutininizin tüm bu bileşenlere sahip olması gerektiği anlamına gelmez. Örneğin, saçınızda asla ısı kullanmayabilirsiniz. Kullandığınız bileşenlerin her birinde izlemeniz gerekebilecek adım sayısı ve teknikler ise saç tipine bağlıdır: kalın, ince veya arada bir yerde.

Temizleme: Tüm saç tipleri için temizliğin amacı saç derisi merkezli olmalıdır. Saç sağlığı kafa derisinde başlar. Bu yüzden tamamen temiz ve birikmelerden arındırmak önemlidir. İnce saçlı insanlar için bu genellikle çok zor değildir. Daha kalın saçlı olanlar için, ıslatın, ardından tarayın ve bölümlere ayırın, böylece şampuanınızı uyguladığınızda saç derisine nüfuz edebilir. Ürünler söz konusu olduğunda, doku yine anahtardır. Daha kalın saçlı insanlar nemlendirici ürünler kullanmalı ve kendilerine uygun bir saç yağını seçmelidir. İnce telli saçlara sahip olanlar yağlardan kaçınmalı ve hacim kazandıran bir şampuan bulmaya çalışmalıdır.

Bakım: Şampuanın uzaklaştırdığı nemi geri kazandırmak için saçınızı her zaman saç kremi kullanın. Daha ince saçlı insanlar için, saç kreminiz saç uçlarından uygulamanız ve saçların yağlanabileceği köklerden kaçınmanız önerilir. Daha kalın saçlar için daha yoğun bir saç kremi şarttır.

Isı ile şekillendirme: Ne tür saça sahip olursanız olun, sıcak şekillendirme aletleri kullanıyorsanız, ısıdan koruyucu bir ürün kullanmanız ve mümkün olan en düşük ısıyı kullanmanız gerekir.

Kurutma: Saçınızı fön makinesiyle değil de doğal havada kurutmak saçınız için bir mola olabilir ancak bu "kendi haline bırakın" anlamına gelmez. Saçınız daha kalınsa, nemi hapsetmek ve elde etmeye çalıştığınız stili elde etmek için daha ağır bir ürün kullanmak isteyeceksiniz: Kalın kremler ve yağlı jelleri düşünün. Daha ince saçlar, saç diplerini hacimlendirmek için köpük gibi daha hafif bir ürüne ihtiyaç duyar.

Daha sağlıklı bir saç bakım rutini için

Günlük rutininizde kullandığınız ürünlerin birikeceği gerçeğini göz önünde bulundurmalısınız. Hem ürünler hem de saçınızın ürettiği yağ yıkama zamanınızın geldiğini işaret eder. Saç tipiniz önemli olsa da, saçınızı ne sıklıkta yıkayacağınız nihayetinde size bağlıdır. Daha kalın dokulara sahip olanlar için haftada bir yıkama tavsiye edilirken daha ince dokular ise iki veya üç günde bir yıkamalıdır. Ayrıca nemdeki artış daha sık yıkama ihtiyacına işaret edebileceğinden dikkate alınmalıdır. Ter, kir gibi dış faktörler, yıkama zamanını daha erkene çekebilir.

Bu saç bakım hatalarından uzak durun!

Saçınızın dokusu, saç rutininizi her şeyden çok belirlemelidir. Yine de saç tipi ne olursa olsun herkesin uzak durması gereken bazı alışkanlıklar var.

1- Proaktif olmak yerine reaktif olmak

Saçınıza gerçekten bakmaya başlamak için “yanlış” bir şey görene kadar beklemeyin. Saç bakımınızı bir rutin, bir alışkanlık olarak düşünün ve saçlarınız kırılıp hasarlanmadan önce bunu önemseyin.

2- Islak saçı fırçalamak

Saçınız ister ince ister kalın olsun, düğüm düğüm olmuş bir saçı açarken zorlanabilirsiniz ancak bu, onunla kaba olmanız gerektiği anlamına gelmez. Islak saçlarınızı fırça ile açmaya çalışmak yerine geniş dişli bir tarak kullanmak daha iyi olabilir.

3- Geceleri saçınızı görmezden gelmek

Gece, kuru şampuan gibi ürünleri kullanmak için harika bir zaman çünkü bunlar siz uyurken sizin için çalışır. Öte yandan, uyurken de saçınıza zarar verebileceğinizi unutmayın. Atkuyruğu ile uyumak, başın tam tepesinde veya lastiğin yerleştirildiği yerde kırılmaya neden olur. Saçınızın yüzünüze dökülmesini sevmiyorsanız, yanlara doğru gevşek bir örgüyle, ucu olabildiğince gevşek bir şekilde sabitleyerek uyuyun” diyor. Amacınız buklelerinizi gece boyunca sağlam tutmaksa, saten bir bone ile uyumayı veya saten bir tokayla nazikçe sabitlemeyi deneyin.

4- Düzenli kesim yapmamak

Saçınızı uzatmaya çalışıyor olsanız bile, düzenli olarak ufak kesimler saçınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Saç kırıklarıyla yaşayıp kırılmaların daha derine inmesini izlemektense, ufak kısaltmalarla daha sağlıklı bir saça sahip olabilirsiniz.

5- Yağlı saçları aşırı şampuanlamak

Her gün çok fazla yağ üreten bir saç derisini yıkamak mantıklı gelse de, aslında pek de öyle olmayabilir. Hızlı yağlanmaya meyilliyse saçınızı her gün şampuanlamak, fazla yağ üretimine yol açarak onu daha yağlı hale getirir. Kuru şampuanla yıkama günlerinizin arasını açmayı deneyebilirsiniz.

Referans: Amber Rambharose. “13 Stylist-Approved Tips to Perfect Your Hair-Care Routine”’ Şuradan alındı: https://www.self.com/story/11-things-hairstylists-wish-youd-stop-doing (01.10.2021).