Rapor değil, dönüşüm gerek!

Merhaba,

Sizlere bu ay TBMM’de kurulan engelli komisyonu ile alakalı hem bilgi hem de kendi düşüncelerimi aktaracağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, üç ayrı toplantıyla engellilerin yaşadığı sorunlara ışık tuttu. Evet, veriler konuştu, kurumlar sunum yaptı, STK’lar deneyimlerini paylaştı. Ama artık hepimizin bildiği gerçekleri tekrar dinlemek değil, somut çözümleri görmek istiyoruz.

Erişilemeyen kamu binaları, yetersiz özel eğitim öğretmenleri, iş hayatında kağıt üstünde kalan kota uygulamaları… Bunlar yeni değil. Yıllardır konuşuluyor ama uygulamada karşılığını bulamıyor. Engelli bireylerin yaşadığı her sorun, sadece bireysel değil, toplumsal bir eşitsizlik göstergesi. Bu yüzden sadece “raporlar hazırlanacak” cümlesiyle yetinmek mümkün değil. Çünkü sorunlar hayatın her alanında karşımıza çıkıyor: evde, okulda, yolda, hastanede…

Artık kağıt üstünde kalan iyi niyetli cümlelere değil, erişilebilirlikte, istihdamda, eğitimde atılan gerçek adımlara ihtiyacımız var. Engelliler, lütuf değil hak istiyor. Görünmek değil, eşit yaşamak istiyor.

Unutmayalım: Değişim, sadece tespitle değil, cesaretle başlar.

Tıpkı "Engelsizsiniz" ve "Engeller Sona Ersin" kitaplarında anlattığım gibi:

Ben istersem her şey güzel olur. Ama sistem isterse, hepimiz için daha güzel olur.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum.