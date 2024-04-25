Prenses Kate Middleton'a yeni ünvan

Kral III. Charles, kanser ile mücadele eden gelini Prenses Kate Middleton'ı yeni bir ünvanla onurlandırdı. Kral, dün kutlanan St. George Günü'nde Galler Prensesi'ni 'Onursal Liyakat Nişanı'nın Kraliyet Refakatçisi' olarak atadı.

Kate Middleton, yeni bir ünvan alan tek kraliyet mensubu olmadı. Kral, eşi Camilla ve oğlu Prens William'ı da yeni ünvanlar ile onurlandırdı. Charles, Galler Prensi Prens William'a 'En Saygıdeğer Bath Nişanı'nın Büyük Lideri' ünvanını verdi. Kraliçe Camilla da, 'Britanya İmparatorluğu'nun En Mükemmel Nişanı'nın Büyük Lideri ve Büyük Haç Şövalyesi' oldu.

İngiliz medyası, Prenses Kate'in bu ünvanı alan ilk kraliyet mensubu olduğunu yazdı. Kral, Prenses Kate'e bu onuru, “kendisine duyulan saygıyı” takdir etmek için verdiğini açıkladı.

2018'de hayatını kaybeden İngiliz fizikçi Stephen Hawking de Prenses Kate ile aynı ünvana sahipti. Bu ünvana sahip seçkin grubun içinde; yazar J.K. Rowling, müzisyenler Paul McCartney ve Elton John, oyuncular Dame Maggie Smith ve Ian McKellen da var. Geçmişte ise ünlü fizikçi Stephen Hawking, İngiltere Başbakan Winston Churchill ve Güney Afrika Başpiskoposu Desmond Tutu yer alıyordu.

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