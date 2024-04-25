Prenses Kate Middleton'a yeni ünvan

Kral Charles, kendisi gibi kanser tedavisi gören gelini Prenses Kate Middleton ile birlikte, eşi Kraliçe Camilla ve oğlu Prens William'a yeni ünvanlar verdi.

Prenses Kate Middleton'a yeni ünvan
Yaşam
Giriş: 25 Nisan 2024 14:00
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Kral III. Charles, kanser ile mücadele eden gelini Prenses Kate Middleton'ı yeni bir ünvanla onurlandırdı. Kral, dün kutlanan St. George Günü'nde Galler Prensesi'ni 'Onursal Liyakat Nişanı'nın Kraliyet Refakatçisi' olarak atadı.


Kate Middleton, yeni bir ünvan alan tek kraliyet mensubu olmadı. Kral, eşi Camilla ve oğlu Prens William'ı da yeni ünvanlar ile onurlandırdı. Charles, Galler Prensi Prens William'a 'En Saygıdeğer Bath Nişanı'nın Büyük Lideri' ünvanını verdi. Kraliçe Camilla da, 'Britanya İmparatorluğu'nun En Mükemmel Nişanı'nın Büyük Lideri ve Büyük Haç Şövalyesi' oldu.


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İngiliz medyası, Prenses Kate'in bu ünvanı alan ilk kraliyet mensubu olduğunu yazdı. Kral, Prenses Kate'e bu onuru, “kendisine duyulan saygıyı” takdir etmek için verdiğini açıkladı.


2018'de hayatını kaybeden İngiliz fizikçi Stephen Hawking de Prenses Kate ile aynı ünvana sahipti. Bu ünvana sahip seçkin grubun içinde; yazar J.K. Rowling, müzisyenler Paul McCartney ve Elton John, oyuncular Dame Maggie Smith ve Ian McKellen da var. Geçmişte ise ünlü fizikçi Stephen Hawking, İngiltere Başbakan Winston Churchill ve Güney Afrika Başpiskoposu Desmond Tutu yer alıyordu.


* Haberin fotoğrafı shutterstock tarafından servis edilmiştir.


Düşes olmadan önce Kate Middleton

Düşes olmadan önce Kate Middleton...

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Cambridge Düşesi Catherine'nin asıl adı: Catherine Elizabeth "Kate" Middleton.
9 Ocak 1982 yılında, Reading, Berkshire'de doğdu.
Kate Middleton'un babası Michael Francis Middleton eski bir havayolu yetkilisi ve harekât memuru, annesi Carole Elizabeth Goldsmith Middleton ise eski bir havayolu hostesidir.
Middleton'ın Philippa Pippa Charlotte ve James William adında iki kardeşi var.
Kate Middleton, Prens William ile 20 Ekim 2010 tarihinde Kenya'da nişanlandı.
16 Kasım 2010 günü nişanlandıkları kamuoyuna duyuruldu.
Kate Middleton ile Prens William'ın düğünü 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de gerçekleşti.
Kate Middleton, Alexander McQueen'den Sarah Burton tasarımı bir gelinlik tercih etti.
Çiftin ilk çocukları bir erkek oldu ve 22 Temmuz 2013'te dünyaya geldi.
Düşes Kate'in eski hali
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton
Kate Middleton

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