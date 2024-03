Kate Middleton kanser

Kral Charles'ın ardından, İngiliz Kraliyet ailesinden ikinci bir kanser haberi geldi. Galler Prensesi Kate Middleton, resmi Instagram hesabından yayınladığı bir video ile kanser hastalığına yakalandığını açıkladı. Tedavi sürecinin içinde olduğunu ifade eden Middleton, karın ameliyatı sonrasında kendisi hakkında yapılan çeşitli haber ve spekülasyonlara böylece noktayı koydu. Prenses Kate, tedavisi bitene kadar ailece zamana, alana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söylerken kendisi gibi kanserle mücadele edenlere "Yalnız değilsiniz" mesajı verdi.

"İnancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin"

"Bu fırsattan yararlanarak, ameliyattan sonra iyileşirken, tüm harika destek mesajlarınız ve anlayışınız için kişisel olarak teşekkür etmek istedim. Tüm ailemiz için inanılmaz derecede zor bir kaç ay oldu ama benimle harika ilgilenen harika bir tıbbi ekibim vardı ve bunun için çok minnettarım. Ocak ayında Londra'da büyük bir karın ameliyatı geçirdim ve o sırada durumumun kanserli olmadığı düşünülüyordu."

Yaptığı açıklamada ameliyatın başarılı olduğunu ancak ameliyat sonrası yapılan testlerde kanserin mevcut olduğu gerçeğinin ortaya çıktığını söyleyen Middleton, tıbbi ekibinin önleyici kemoterapi almasını önerdiğini ve bu tedavinin erken aşamalarında olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti;

"Bu elbette büyük bir şok yarattı ve William ve ben bunu genç ailemizin iyiliği için özel olarak işlemek ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu zaman aldı. Tedavime başlamak için büyük bir ameliyatın ardından toparlanmam zaman aldı ama en önemlisi George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara gideceğim konusunda güvence vermek zaman aldı. Onlara da söylediğim gibi iyiyim ve zihnimde, bedenimde ve ruhumda iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum."

"Kanserden etkilenen herkes aklımda"

Ocak ayında karın bölgesinden geçirdiği ameliyat sonrasında ortalıkta görünmeyen ve eşi Prens William tarafından aldatıldığı yönünde çıkan dedikodular ve çeşitli tahminler sonrasında durumu merak uyandıran prenses, Prince and Princess of Wales adlı resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada "William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı." diye ifade etti ve konuşmasını şöyle tamamladı:

"Birçoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi, bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor. Tedavimi tamamlarken bir aile olarak biraz zamana, alana ve mahremiyete ihtiyacımız olduğunu anlayacağınızı umuyoruz. İşim bana her zaman derin bir neşe duygusu verdi ve fırsat bulduğumda geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ama şimdilik tamamen iyileşmeye odaklanmalıyım. Şu anda ayrıca, hayatları kanserden etkilenen herkesi düşünüyorum. Hangi biçimde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes lütfen inancını ve umudunu kaybetmesin. Yalnız değilsiniz."

https://www.instagram.com/reel/C402JKPtLVB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading