Kate Middleton kanser

Galler prensesi Kate Middleton hakkındaki spekülasyonlar, yayınlanan video ile son buldu. Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı.

Kate Middleton kanser
Yaşam
Giriş: 23 Mart 2024 00:20 Güncelleme: 23 Mart 2024 00:24
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Kral Charles'ın ardından, İngiliz Kraliyet ailesinden ikinci bir kanser haberi geldi. Galler Prensesi Kate Middleton, resmi Instagram hesabından yayınladığı bir video ile kanser hastalığına yakalandığını açıkladı. Tedavi sürecinin içinde olduğunu ifade eden Middleton, karın ameliyatı sonrasında kendisi hakkında yapılan çeşitli haber ve spekülasyonlara böylece noktayı koydu. Prenses Kate, tedavisi bitene kadar ailece zamana, alana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söylerken kendisi gibi kanserle mücadele edenlere "Yalnız değilsiniz" mesajı verdi.


Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri
Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri

"İnancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin"

"Bu fırsattan yararlanarak, ameliyattan sonra iyileşirken, tüm harika destek mesajlarınız ve anlayışınız için kişisel olarak teşekkür etmek istedim. Tüm ailemiz için inanılmaz derecede zor bir kaç ay oldu ama benimle harika ilgilenen harika bir tıbbi ekibim vardı ve bunun için çok minnettarım. Ocak ayında Londra'da büyük bir karın ameliyatı geçirdim ve o sırada durumumun kanserli olmadığı düşünülüyordu."


Yaptığı açıklamada ameliyatın başarılı olduğunu ancak ameliyat sonrası yapılan testlerde kanserin mevcut olduğu gerçeğinin ortaya çıktığını söyleyen Middleton, tıbbi ekibinin önleyici kemoterapi almasını önerdiğini ve bu tedavinin erken aşamalarında olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti;


"Bu elbette büyük bir şok yarattı ve William ve ben bunu genç ailemizin iyiliği için özel olarak işlemek ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu zaman aldı. Tedavime başlamak için büyük bir ameliyatın ardından toparlanmam zaman aldı ama en önemlisi George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara gideceğim konusunda güvence vermek zaman aldı. Onlara da söylediğim gibi iyiyim ve zihnimde, bedenimde ve ruhumda iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum."


"Kanserden etkilenen herkes aklımda"

Ocak ayında karın bölgesinden geçirdiği ameliyat sonrasında ortalıkta görünmeyen ve eşi Prens William tarafından aldatıldığı yönünde çıkan dedikodular ve çeşitli tahminler sonrasında durumu merak uyandıran prenses, Prince and Princess of Wales adlı resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada "William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı." diye ifade etti ve konuşmasını şöyle tamamladı:


"Birçoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi, bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor. Tedavimi tamamlarken bir aile olarak biraz zamana, alana ve mahremiyete ihtiyacımız olduğunu anlayacağınızı umuyoruz. İşim bana her zaman derin bir neşe duygusu verdi ve fırsat bulduğumda geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ama şimdilik tamamen iyileşmeye odaklanmalıyım. Şu anda ayrıca, hayatları kanserden etkilenen herkesi düşünüyorum. Hangi biçimde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes lütfen inancını ve umudunu kaybetmesin. Yalnız değilsiniz."


https://www.instagram.com/reel/C402JKPtLVB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



Kraliyet kadınlarının gardırobunda bulunan klasik parçalar

Kraliyet kadınlarının giyimlerinde belirli kurallar olduğundan ve genellikle zarif kıyafetler tercih ettiklerinden belirli parçalar her zaman gardıroplarında bulunur.

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Gömlek elbise Gömlek elbiseler özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kraliyet kadınlarının sıklıkla tercih ettiği parçalar arasında yer alıyor. Bu tarz elbiseler belden bağlanarak vücut hatlarını daha oranlı göstererek aynı zamanda zarif bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.
Blazer ceket Blazer ceket tercih ederken kraliyet kadınları genellikle bol kesimli olanlardan uzak duruyorlar. Daha çok vücuda oturan ceketler tercih ederler. Sokak stiline yaklaşmamak için kumaş pantolonlar veya daha dar pantolonlarla tercih ediliyor.
Şapka Kraliyet şapkaları hepimizin yıllardan beri görüp aşina olduğumuz aksesuarlardanç Kraliyet üyelerinin özel günlere katılırken daima şapka taktıklarına şahit olmuşuzdur. Cenazelerde veya belirlenmiş özel günlerde siyah tercih etmeleri dışında genellikle siyah şapka tercih edilmez.
Kalem etek Kalem etek kraliyet görünümünü düşününce ilk aklımıza gelen parçalardan. Vücut hatlarını zarif gösteren kalem etekler aynı zamanda diz hizasında veya altında bitmesiyle kraliyet kurallarıyla da uyum sağlıyor.
Takım elbise Resmi günler için kraliyet kadınlarının dolaplarında daima takım elbiseleri bulunur. Genellikle gömlek veya bluzla kombinlemeyi tercih ederler. Genellikle pantolon tercih etmeyen kraliyet üyelerinin de zaman zaman takım elbiselere ihtiyacı oluyor.
A kesim etek/elbise Kraliyet kadınlarından özellikle Kate Middleton'ı aklımıza getirdiğimizde A kesim etek ve elbiselerin dolabına hakim olduğunu fark ediyoruz. Eski dönemlerden itibaren modası geçmeyen bir etek modeli olduğundan çan etek/A kesim etekleri biz de oldukça zamansız ve zarif buluyoruz.
Dökümlü bluz Özellikle etek ve takım kombinlerinde vazgeçilmez parça olan bluzlar... Daha çok gömlek tarzında etek veya pantolonların üstüne bırakılan bluzlar oldukça tercih ediliyor. Kurdele detayı da kadınların birçok parçada kullanılan bir detay olmasıyla klasikleşmiş durumda.




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