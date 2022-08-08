Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Bekletme süresi: 1 gece

Pratik salatalık turşusu için malzemeler:

Yarım kg salatalık

150 ml sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

100 ml üzüm sirkesi

8 - 9 sap dereotu

3 diş sarımsak

2 - 3 adet süs biberi, opsiyonel

Pratik salatalık turşusu yapılışı:

*Salatalıkları ince doğrayın, dereotu ve sarımsakları da incecik doğrayıp hepsini cam bir kaba aktarın.

*Sıcak su ve tuzu büyük bir bardakta tuz eriyene kadar karıştırın, sirkeyi de ekleyip salatalıkları üzerine dökün. Acı severseniz süs biberlerini de ekleyin. Kabın üzerini kapatıp bir gece buzdolabında bekletin.

Kısa bir not:

*Buzdolabında bir hafta kadar saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…