Portakal marmelatlı fındık unlu kurabiye

Tarif defterimden;

İçeriğinde un olmadığından glutensiz besleneler için de alternatif lezzet olabilir. Elinizde fındık unu yoksa fındıkları blender geçirerek un haline getirebilirsiniz.

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

Kurabiye için;

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

200 gr fındık unu

90 gr toz şeker

1 yemek kaşığı portakal suyu

2 yumurta akı, 62 gr

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50 gr pudra şekeri

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4 - 5 yemek kaşığı portakal marmeladı

Yapılışı:

*Rendelenmiş portakal kabuğu, fındık ununun yarısı, toz şeker ve portakal suyunu orta boy kaba aktarıp karıştırın. Kalan fındık unu ve yumurta aklarını ekleyip kaşık yardımıyla iyice karıştırın. Ceviz boyutunda yuvarlayıp pudra şekerine bulayın.

*Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayıp ortalarına oyuklar açın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

*Pişen kurabiyeler soğuyunca ortalarına portakal marmeladını pay edin.

Kısa bir not;

*Fındık unu yerine badem unuyla da çok lezzetli oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...