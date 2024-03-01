Plankton nedir? Plankton patlaması zararlı mı?

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti. Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Plankton nedir? Plankton patlaması neden olur? Plankton patlaması zararlı mı?

Plankton, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır. Bitkisel planktonlara fitoplankton, hayvansal olanlarına ise zooplankton adı verilir. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altında buzullarda bulunabilirler. Dünyadaki fotosentez ile üretilen oksijenin büyük çoğunluğunu plankton üretir, diğer kısmını bitkiler üretir.

Plankton patlaması ise; denizdeki planktonların normalden çok daha hızlı bir şekilde çoğalması ve suyun rengini değiştirmesi olayıdır. Deniz suyunun rengini değiştirerek yeşil, kahverengi veya kırmızı gibi görünmesini sağlar. Hatta bazen suyun üzerinde parlak mavi ışıkların belirmesine de neden olabilir. Plankton patlamalarının çouğunlukla zararsız olduğu düşünülmektedir. Ancak, bazı durumlarda bu olaylar deniz ekosisteminde dengesizliklere ve çeşitli sorunlara yol açabilir. Balık ölümleri, suyun bulanıklaşması, kabuklu deniz canlılarında renk değişimi gibi etkiler görülebilir. Ayrıca, plankton patlamaları insan sağlığını da etkileyebilir, özellikle cilt tahrişi, kaşıntı ve solunum problemleri gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.