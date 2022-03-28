Pırasalı renkli biberli frittata

Müjgan Yurtseven, hem dünya mutfağından hem de evdeki malzemeleri değerlendirebileceğiniz oldukça lezzetli bir tarif hazırladı!

Pırasalı renkli biberli frittata
Yaşam
28 Mart 2022 Pazartesi

İtalyan mutfağından;

İtalyan mutfağına ait bir lezzet olan frittata bol yumurtalı olması nedeniyle omlete benzer özellikleri var. Omletten farkı ise sebzeli harç, yumurtalı peynirli karışım ile birleştirilip fırına girebilen tavada ocakta kısık ateşte kenarları hafifçe kızarana pişiriliyor, sonrasında kısa süre fırınlanarak tamamlanıyor. Aslında evdeki malzemeleri değerlendirme yemeği diyebiliriz...


Aşağıda elimdeki pırasalar, renkli biberler ve azar miktarda dolapta kalmış parmesan ve cheddar peynirleriyle hazırladığım tarifi yazdım. Yumurta ve lor peynirini temel malzeme olarak dikkate alarak parmesan ve cheddar yerine İzmir tulum peyniri kullanabilirsiniz. Pırasa yerine de ıspanak, brokoli, bezelye ve kuşkonmaz gibi sebzelerle de gayet lezzetli olan frittatayı hafif ve sağlıklı bir öğün olarak tüketebilirsiniz...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 + 15 + 5 dakika


Malzemeler:

  • 500 gr pırasa, ince olanlardan

  • 1 küçük kırmızı dolmalık biber

  • 1 küçük dolmalık sarı biber

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 5 adet büyük boy yumurta

  • 150 gr lor peyniri

  • 75 gr rendelenmiş cheddar peyniri

  • 30 gr rendelenmiş parmesan peyniri

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • 1/2 çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı tuz

Piştikten sonra üzerine:

  • Doğranmış taze soğan veya maydanoz





Yapılışı:

*Pırasaları yıkayıp incecik doğrayın, biberleri de yıkayıp minik küpler halinde doğrayın. Fırına girebilecek yayvan döküm veya teflon tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı akıtın, doğranmış pırasaları ekleyip orta ateşte ara sıra karıştırarak 4 - 5 dakika soteleyin. Doğranmış biberleri de ekleyip 4 - 5 dakika daha soteleyerek ocağı kapatın.


*Diğer tarafta yumurtaları büyük bir kaba kırıp el çırpıcısı ile karıştırın. Peynirler, kekik, karbonat ve tuzu ilave edip karıştırın. Sotelenmiş sebzeleri yumurtalı & peynirli karışıma ilave edip karıştırın.


*Sebzeleri sotelediğiniz tavanın dibinde sebze artıkları kaldıysa kağıt havlu ile temizleyerek tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı akıtıp fırça yardımıyla her tarafına sürün. Yumurtalı sebzeli karışımı tavaya aktarıp üzerini düzeltin. Kısık ateşte kenarları hafif kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırının ızgarasını 200 dereceye ayarlayın ve fırın telini alttan üçüncü rafa yerleştirip tavayı fırına verin. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 4 - 5 dakika daha pişirin. Tavanın sapı çok sıcak olduğundan kalın bir mutfak havlusu veya eldivenle tutarak fırından çıkartın. Üzerine doğranmış taze soğan veya maydanoz serpiştirip sıcak veya ılık olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.