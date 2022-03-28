Pırasalı renkli biberli frittata

İtalyan mutfağından;

İtalyan mutfağına ait bir lezzet olan frittata bol yumurtalı olması nedeniyle omlete benzer özellikleri var. Omletten farkı ise sebzeli harç, yumurtalı peynirli karışım ile birleştirilip fırına girebilen tavada ocakta kısık ateşte kenarları hafifçe kızarana pişiriliyor, sonrasında kısa süre fırınlanarak tamamlanıyor. Aslında evdeki malzemeleri değerlendirme yemeği diyebiliriz...

Aşağıda elimdeki pırasalar, renkli biberler ve azar miktarda dolapta kalmış parmesan ve cheddar peynirleriyle hazırladığım tarifi yazdım. Yumurta ve lor peynirini temel malzeme olarak dikkate alarak parmesan ve cheddar yerine İzmir tulum peyniri kullanabilirsiniz. Pırasa yerine de ıspanak, brokoli, bezelye ve kuşkonmaz gibi sebzelerle de gayet lezzetli olan frittatayı hafif ve sağlıklı bir öğün olarak tüketebilirsiniz...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 + 15 + 5 dakika

Malzemeler:

500 gr pırasa, ince olanlardan

1 küçük kırmızı dolmalık biber

1 küçük dolmalık sarı biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

5 adet büyük boy yumurta

150 gr lor peyniri

75 gr rendelenmiş cheddar peyniri

30 gr rendelenmiş parmesan peyniri

1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

1/2 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

Piştikten sonra üzerine:

Doğranmış taze soğan veya maydanoz

Yapılışı:

*Pırasaları yıkayıp incecik doğrayın, biberleri de yıkayıp minik küpler halinde doğrayın. Fırına girebilecek yayvan döküm veya teflon tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı akıtın, doğranmış pırasaları ekleyip orta ateşte ara sıra karıştırarak 4 - 5 dakika soteleyin. Doğranmış biberleri de ekleyip 4 - 5 dakika daha soteleyerek ocağı kapatın.

*Diğer tarafta yumurtaları büyük bir kaba kırıp el çırpıcısı ile karıştırın. Peynirler, kekik, karbonat ve tuzu ilave edip karıştırın. Sotelenmiş sebzeleri yumurtalı & peynirli karışıma ilave edip karıştırın.

*Sebzeleri sotelediğiniz tavanın dibinde sebze artıkları kaldıysa kağıt havlu ile temizleyerek tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı akıtıp fırça yardımıyla her tarafına sürün. Yumurtalı sebzeli karışımı tavaya aktarıp üzerini düzeltin. Kısık ateşte kenarları hafif kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırının ızgarasını 200 dereceye ayarlayın ve fırın telini alttan üçüncü rafa yerleştirip tavayı fırına verin. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 4 - 5 dakika daha pişirin. Tavanın sapı çok sıcak olduğundan kalın bir mutfak havlusu veya eldivenle tutarak fırından çıkartın. Üzerine doğranmış taze soğan veya maydanoz serpiştirip sıcak veya ılık olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...