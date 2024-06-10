Peynirli kekikli rulo börek

Servis: 10 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler
- 10 adet baklava yufkası
- 75 gr tereyağı, eritilmiş
- 10 dal taze kekik
- 270 gr süzme beyaz peynir
- 1 yemek kaşığı susam
Yapılışı
- Peyniri 10 eşit parça olacak gibi dilimleyin. Yufkalardan birini temiz bir tezgaha serin, yarısının üzerine fırça yardımıyla az miktarda eritilmiş tereyağı sürün ve kekik yapraklarını yağ sürdüğünüz bölüme serpiştirin. Yufkanın diğer yarısını kekikli bölümün üzerine kapatıp yine az miktarda yağ sürerek ucuna peyniri yerleştirin, yanlarını kapatarak gevşek rulo yapın.
- Diğer yufkalara da aynı işlemi yapın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak sıralayın. Kalan yağı üzerlerine sürün (bu aşamada dilerseniz üzerlerine yumurta sarısı sürebilirsiniz, ben bu defa sadece yağ sürerek denedim ve gayet güzel kızardı). Böreklerin üzerine susam serperek 180 derece fanlı ayarda ısıtılmış fırında kızararana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
Kısa bir not;
Tatlı & tuzlu uyumunu seviyorsanız börekleri pişirdikten sonra üzerlerine bal akıtabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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