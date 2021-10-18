Peynirli kapya biber salatası

Servis: 4 Kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

5 - 6 adet kapya biber

1 avuç dolusu ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik

1 sap biberiye

1 tatlı kaşığı kurutulmuş frenk soğanı

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

100 gr Ezine peynir, küp doğranmış

Yapılışı:

*Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyarak dilediğiniz gibi doğrayın.

*Doğranmış biberleri bir kaseye aktarın. Peynir haricindeki tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. En son küp doğranmış peynirleri ekleyip karıştırarak servis tabağına geçirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...