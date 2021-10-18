Peynirli kapya biber salatası

Servis: 4 Kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 5 - 6 adet kapya biber
- 1 avuç dolusu ceviz içi, iri parçalara ayrılmış
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik
- 1 sap biberiye
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş frenk soğanı
- 1 yemek kaşığı kapari
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 100 gr Ezine peynir, küp doğranmış
Yapılışı:
*Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyarak dilediğiniz gibi doğrayın.
*Doğranmış biberleri bir kaseye aktarın. Peynir haricindeki tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. En son küp doğranmış peynirleri ekleyip karıştırarak servis tabağına geçirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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