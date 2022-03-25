İnsan kanında ilk kez mikroplastik bulundu!

Mikroplastik kirliliği ilk kez insan kanında tespit edildi. Bilim insanları, test yapılan insanların neredeyse %80'inde küçük mikroplastik parçacıkları buldu.

Araştırma, parçacıkların vücutta dolaşabileceğini ve organlara yerleşebileceğini gösteriyor. Sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, mikroplastiklerin laboratuvardaki insan hücrelerine zarar verdiğini, hava kirliliği parçacıklarının vücuda girdiğini ve bu durumun her yıl milyonlarca insanın erken ölüme neden olmasından endişe duyuyor.

Büyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler artık Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor. İnsanların bu küçük parçacıkları yiyecek, su yoluyla tükettiği ve hava ile soluduğu zaten biliniyordu. Ve yapılan son araştırmalarda, mikroplastik parçacıkları bebeklerin ve yetişkinlerin dışkısında bulundu.

Bilim insanları, tümü sağlıklı yetişkin olan 22 bağışçıdan alınan kan örneklerini analiz etti ve 17 tanesinde plastik parçacıklar buldu. Örneklerin yarısında yaygın olarak içecek şişelerinde kullanılan PET plastik, üçüncüsü ise gıda ve diğer ürünleri paketlemek için kullanılan polistiren içeriyordu. Kan örneklerinin dörtte biri, plastik taşıma torbalarının yapıldığı polietilen içeriyordu.

Hollanda'daki Vrije Universiteit Amsterdam'da ekotoksikolog olan Prof. Dick Vethaak, "Çalışmamız, kanımızda polimer parçacıklarına sahip olduğumuzun ilk göstergesidir. Bu çığır açan bir sonuç. Ancak araştırmayı genişletmeli ve numune boyutlarını, değerlendirilen polimer sayısını vb. artırmalıyız. Endişelenmek kesinlikle mantıklı. Parçacıklar oradadır ve vücutta taşınır. Önceki çalışmaların, bebeklerin dışkısında yetişkinlere göre 10 kat daha fazla mikroplastik olduğunu gösteriyor. Plastik şişe ile beslenen bebeklerin günde milyonlarca mikroplastik parçacığı yutuyor." açıklamasında bulundu. Plastik yerine ne kullanılabilir? yazısını okumak için tıklayınız...

Prof. Dick Vethaak: "Genel olarak bebeklerin ve küçük çocukların kimyasallara ve partiküllere maruz kalmaya karşı daha savunmasız olduklarını da biliyoruz. Bu beni çok endişelendiriyor."

Yeni araştırma, Environment International dergisinde yayınlandı. Mevcut teknikleri 0,0007 mm kadar küçük parçacıkları tespit etmek ve analiz etmek için uyarladı. Kan örneklerinden bazıları iki veya üç tür plastik içeriyordu. Araştırmacılar, kontaminasyonu önlemek için çelik şırınga iğneleri ve cam tüpler kullandı. Boş numuneler kullanarak arka plandaki mikroplastik seviyeleri için test ettiler.

Vethaak, kan örnekleri arasında plastik miktarının ve türünün önemli ölçüde değiştiğini kabul etti. "Fakat bu öncü bir çalışma. Şimdi daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Farklılıkların, kan örnekleri alınmadan önce kısa süreli maruziyeti bile yansıtabiliyor. Plastik kaplı bir kahve fincanından kahve içmek ya da plastik bir yüz maskesi takmak gibi..."

“Büyük soru vücudumuzda neler oluyor? Parçacıklar vücutta tutuluyor mu? Kan-beyin bariyerini geçmek gibi belirli organlara mı taşınıyorlar? Ve bu seviyeler hastalığı tetiklemek için yeterince yüksek mi? Öğrenebilmemiz için acilen daha fazla araştırmayı finanse edilmesi gerekiyor."

Yeni araştırma, plastik kirliliğini azaltmak için çalışan Hollanda Ulusal Sağlık Araştırma ve Geliştirme Örgütü ve Ortak Denizler tarafından finanse edildi. Common Seas yardım kuruluşunun kurucusu Jo Royle, “Plastik üretimi 2040 yılına kadar ikiye katlanacak. Bütün bu plastiğin vücudumuza ne yaptığını bilmeye hakkımız var" açıklamasında bulundu. Plastiklerin altında yazan numaralara dikkat! yazısını okumak için tıklayınız...

AB, mikroplastiğin fetüsler, bebekler ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkisine ilişkin araştırmaları şimdiden finanse ediyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, mikroplastiklerin kırmızı kan hücrelerinin dış zarlarına tutunabileceğini ve oksijen taşıma yeteneklerini sınırlayabileceğini buldu. Parçacıklar hamile kadınların plasentalarında da bulunmuştur. Hamile sıçanlarda yapılan araştırma sonucunda mikroplastikler akciğerlerden hızla kalbe, beyine ve fetüsün diğer organlarına geçtiği görülmüştür.

Yeni yayınlanan ve Vethaak tarafından ortaklaşa yazılan yeni bir inceleme makalesi kanser riskini değerlendirdi ve şu sonuca vardı: "Mikro ve nano-plastiklerin insan vücudunun yapılarını ve süreçlerini nasıl etkilediğine ve hücreleri nasıl dönüştürdüklerine dair daha ayrıntılı araştırma. Özellikle plastik üretimindeki üstel artışın ışığında acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Sorun her geçen gün daha acil hale geliyor.”

Kaynak: https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/24/microplastics-found-in-human-blood-for-first-