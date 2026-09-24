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Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Eylül Cuma

25 Eylül 2026 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 24 Eylül 2026, Perşembe 09:44
Güncelleme: 24 Eylül 2026, Perşembe 09:44
1

Ay bugün Balık burcunda ilerliyor ve yenilenme ya da bir şekilde uzaklaşma ihtiyacımızı uyandırıyor. Biraz yalnız kalma ihtiyacı duysak da aynı zamanda birbirimize destek olmak için oldukça uygun bir durumdayız. İdeal olarak bu dönem, üzerimizdeki yükü atmak, sakinleşmek, gevşemek ve sezgilerimize kulak vermek için değerlendirilebilir. Bu sabah Ay'ın Uranüs'le kare açısı, kuralları ve kısıtlamaları kabullenmeyi zorlaştırabilir; ancak gün ilerledikçe bu ihtiyaçlarla bağlantı kurmak daha kolay hâle geliyor. Duygusal olarak kolayca etkilenebilir ve başkalarının etkisinde kalabiliriz. Bu Ay transiti, ruhsal yönümüzle ilgili farkındalığımızı artırabilir. Ayrıca kaçamak davranabilir veya özellikle yüzleşme gerektiren çatışmalardan uzak durabiliriz.

2

25 EYLÜL 2026 CUMA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün Ay'ın güneş haritandaki gizli alanda bulunması nedeniyle her zamankinden biraz daha içe dönük olabilirsin. Yine de transitler, biriyle hoş ve rahat bir bağ kurmanı veya bir ilişkiye huzurlu bir şekilde odaklanmanı destekliyor. Ayrıca yarım kalmış işleri tamamlamak, düşünmek, dinlenme açığını kapatmak ve iyileşmek için de iyi bir zaman. Bugün bir aşk ilişkisi hakkında harika bir farkındalık kazanabilirsin; çünkü ortam samimiyet için oldukça elverişli. Ya da yalnızca kendi içinde bile olsa, uzun süredir kaçındığın bazı duyguları kabul edebilirsin. Hem pratik hem de kişisel konularda strateji geliştirmek, hatta belki de bu iki alanı yaratıcı bir şekilde bir araya getirmek için oldukça uygun bir konumdasın. Ancak bugün erken saatlerde programlar ve planlar pek güvenilir olmayabilir.

3

25 EYLÜL 2026 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün hem iddialı hedeflere yönelik arzunu tatmin etmek hem de ihtiyaç duyduğun dinlenmeyi veya zihinsel rahatlamayı sağlamak her zamankinden daha kolay olabilir. Kendine karşı daha disiplinli olabilirsin ve yarının enerjileri bunun tam tersi olabileceğinden, şu anki bu durumdan yararlanmak isteyebilirsin. Yine de ilişkilerine değer veriyorsun ve ilişkilerin son zamanlarda olduğundan daha rahat ve kabullenici bir hâl almış gibi görünüyor. Hayatındaki birini affetmek, geçmişi geride bırakmak veya onun daha hoş ve güzel özelliklerinin tadını çıkarmak için oldukça uygun bir durumdasın. Bunu yaparken o kişinin hoşuna gitmeyen yönlerine hiç dikkat etmek zorunda değilsin. Ancak para, paylaşım ve sahiplik konularında aynı fikirde buluşmak o kadar kolay veya doğal olmayabilir. Hatta anlaşmaya hazır hâle gelmeden önce konuyu uzun uzun değerlendirmeniz ve fikirlerin gidip gelmesi gerekebilir. Yine de bu süreç, birbirinizi anlamak açısından iyi bir deneyim olabilir ve sonunda daha iyi, daha incelikle düşünülmüş planlara ulaşabilirsiniz.

4

25 EYLÜL 2026 CUMA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Ay güneş haritandaki en yüksek noktaya ulaştı ve bu durum seni daha ciddi veya sorumluluk sahibi bir ruh hâline sokabilir. Ay'ın bu döneminde kariyer konuları, yaşam yoluna ilişkin planlar, sorumluluklar ve uzun vadeli hedefler daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca dikkatleri üzerine çekiyorsun ve şu anda en çok yaptıkların veya daha önce yaptıkların fark ediliyor. Bunun sonucunda kuralları veya kendi hedeflerini yeniden gözden geçiriyorsun. Bu da seni biraz daha fazla çaba göstermeye, kendini ortaya koymaya ve elinden gelenin en iyisini yapmaya motive edebilir. Bugün sosyal ve kişisel bağlantılarından keyif almak için de oldukça uygun. Yine de Ay'ın Balık burcunda olması, sıkıcı rutinlerden biraz uzaklaşmanı adeta zorunlu kılıyor. Ortamı canlı tutmak için işleri biraz farklı bir şekilde yapmaktan keyif alabilirsin.

5

25 EYLÜL 2026 CUMA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün insanlarla bağlantı kurmak ve yaratıcı girişimlerde bulunmak için oldukça uygun bir konumdasın. Yaratıcılık ve romantizm alanındaki Venüs, Ay'la uyumlu bir açı oluşturuyor. Ay ise gün boyunca macera alanında ilerleyerek seni yeni zirvelere ulaşmaya, hayal kurmaya ve hedefler belirlemeye teşvik ediyor. Bugün ekstra bir duygusal uyarılma arayışında olabilirsin. Hayatın monotonlaşmasını önlemek için bazı şeyleri değiştirmeye ve hareketlendirmeye eğilimlisin. Son birkaç gün, ihtiyaç duyduğun içsel değerlendirmeleri yapmak açısından değerliydi; ancak şimdi önünde neler olduğunu görmeye heveslisin. Günlük düzenin dışına çıkmanın veya bir şekilde rutinden uzaklaşmanın yollarını arıyor olabilirsin. Bugün olaylara yaklaşımında daha fazla spontanlık var. İnsanlar kendi istediğin gibi hareket etmene izin verme eğiliminde ve bu da ruh hâlini olumlu yönde değiştirmek için fazlasıyla yardımcı oluyor.

6

25 EYLÜL 2026 CUMA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün ailevi konular, ev ve özel yaşamla ilgili meseleler açısından oldukça şanslı bir gün olabilir. Her zamankinden daha sezgisel ve dikkatlisin; gereksiz ayrıntıları hızla eleyerek gerçek motivasyonları veya işin özünü kolayca görebilirsin. Özel bir projeyle veya önemli bir ilişkiyle daha derin bir bağ kurmaktan büyük keyif alabilirsin. Venüs'ün güneş haritanda aile ve ev yaşamını yöneten alanda bulunması ve mahremiyet alanındaki Ay'la uyumlu açı oluşturması, aile hayatı veya evle ilgili konular açısından özellikle yaratıcı bir gün yaşanabileceğini gösteriyor. Kendini adeta dedektiflik yaparken bulabilirsin ve bu durum sana oldukça keyifli gelebilir! Araştırmak, incelemek ve analiz etmek için değerli veya en azından oldukça zevkli bir dönemdesin. Tüm dikkatini çekerek seni içine alan ve tam anlamıyla odaklanmanı gerektiren projelere, ilişkilere ve durumlara yöneliyorsun.

7

25 EYLÜL 2026 CUMA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Ay artık ilişki alanında ilerliyor ve sosyal içgüdülerin oldukça güçlü. Bugün yeni fikirler geliştirmek ve bir kişi ya da projeye karşı heyecan duymak için güzel bir gün. İletişim alanındaki Venüs'ün Ay'la uyumlu olması, iletişim kurmak, bağlantılar geliştirmek ve öğrenmenin tadını çıkarmak için harika bir ortam yaratıyor. Ay'ın aylık döngüsünün bu döneminde yakın ilişkilerine özel bir ilgi göstermek veya her zamankinden daha fazla arkadaşlık, geri bildirim ve eşlik için başkalarına yönelmek isteyebilirsin. İş odaklı bir dönemi geride bırakıyor olsan da işle veya kariyerle ilgili haberleri ve fikirleri tamamen göz ardı etme. Çünkü bugün mesleki hedeflerini ilerletebilecek değerli bilgiler keşfedebilirsin. Hatta bu konularda şu anda seni rahatlatan ve tazeleyen bir netlik kazanabilirsin.

8

25 EYLÜL 2026 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, günlük rutinlerinin akıcı ve düzenli ilerlemesi, sonunda hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak ve bugün işleri temelden başlatmak için oldukça uygun bir gündesin. Bugün ticari girişimler veya finansal ve işle ilgili konular üzerine düşünmek açısından oldukça iyi bir durumdasın. Kişisel çekiciliğin güçlü ve şu sıralar bolluk hissi hayatında önemli bir yer tutabilir. Ay, sağlık ve iş alanına yerleşiyor. Bu transit yalnızca iki günden biraz fazla sürecek olsa da, görevler, ev işleri, çalışma düzeni veya sağlık rutinleriyle ilgilenmeye başlamak için Ay'ın bu döngüsünde oldukça uygun bir dönem. Özellikle bu işleri bir süredir erteliyorsan, onlarla ilgilenmek sana tazeleyici gelebilir. Şu anda kendini yararlı veya üretken hissetmek istiyorsun. Günün büyük bölümünde duygularını bir kenara koyarak işlerini halletmek senin için kolay olabilir. Bugün kusurları olduğundan daha belirgin görme eğilimini pratik sorunları çözmek için kullan.

9

25 EYLÜL 2026 CUMA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Ay artık seni kabuğundan çıkarıyor. Birkaç gününü ev, aile, bakım ve ihtiyaçlarınla ilgili alanında geçirdikten sonra, güneş haritandaki renkli ve eğlenceli beşinci eve geçti. Ay döngüsünün bu döneminde bazı çekincelerini ve korkularını geride bırakıyor, kendine özgü özelliklerini başkalarıyla paylaşmaya daha hazır hâle geliyorsun. Şu sıralar bir projeye veya kişisel bir ilgi alanına karşı artan tutkudan büyük keyif alabilirsin. Burcundaki Venüs'ün Ay'la uyumlu açı oluşturması seni özellikle çekici ve büyüleyici kılıyor. Yakın ilişkilerin, onlara özel ilgi gösterdiğinde gelişebilir. Şu anda ciddi işlerle uğraşmak senin için özel bir keyif değilse, bu konulardan sağlıklı bir şekilde uzaklaşmak için kendine nedenler yarat. Biraz eğlenmeye ve hayatın keyifli tarafına yönelmeye izin ver!

10

25 EYLÜL 2026 CUMA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Ay artık ev ve aile alanındaki kendini korumaya yönelik bölgeye geçti ve günü burada geçirerek seni daha çok içsel bir değerlendirme sürecine yöneltiyor. Biraz sessizliğin tadını çıkarmak isteyebilirsin. Şu anda etkili olan gezegen enerjileri, programlar her zaman güvenilir olmasa bile birçok konuda akışa ayak uydurmanı kolaylaştırıyor. Geçmiş ilişkiler, çoğunlukla hoş duygular eşliğinde zihnini meşgul edebilir. İster bir süre dünyayla bağlantını kesmek, ister biraz daha fazla uyumak olsun; bu dönem bir tür mola vermek için uygun. Mümkün olduğunca dış dünyanın taleplerinden ve kaygılarından uzaklaşarak tanıdık, rahat ve huzurlu ortamlara duyduğun ihtiyaca kulak ver. Dinlenmeye de gereken önemi ver. Bir durumun kendi hâline bırakılıp zamanla netleşmesini bekleme konusundaki içgüdülerin şu anda güçlü ve sana yardımcı olabilir.

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25 EYLÜL 2026 CUMA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün benzer hedefleri ve vizyonları paylaşan insanlarla bağ kurmak için oldukça uygun bir gün. Ay iletişim alanına geçti ve zihinsel olarak daha fazla meşgul olma ihtiyacın artabilir. Bu döngü kısa sürecek, yalnızca iki günden biraz fazla devam edecek; ancak çevrendeki gelişmeleri yoklamak ve insanlarla bağlantı kurmak için oldukça faydalı. Kişisel konular ön plana çıkıyor ve merak duygun harekete geçtiği için yeni bilgiler veya ilginç etkileşimler arıyorsun. Muhtemelen yoğun ama keyifli bir ruh hâlinde olacaksın. Özellikle arkadaşlıklar, bağlantılar ve özgüven açısından bugün güçlü, hatta biraz sihirli bir gün olabilir. Ancak Ay'ın bu sabah öngörülemez Uranüs'le kare açı oluşturması nedeniyle her şey tam olarak beklediğin gibi ilerlemeyebilir. Yine de bunun sonucunda ortaya çıkan beklenmedik yön değişiklikleri, hoş sürprizlere veya yeni yöntemler keşfetmene yol açabilir.

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25 EYLÜL 2026 CUMA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün Ay'ın güneş haritandaki ikinci eve geçmesiyle duyguların yatışıyor ve hayatın temposu biraz sakinliyor. Uzun vadede senin için neyin daha iyi olacağını düşünüyorsun ve bu bakış açısı daha iyi seçimler yapmana yardımcı oluyor. Ayrıca şu sıralar kapsamlı bir plan veya kariyer projesi üzerinde çalışmaktan büyük keyif alabilirsin. İtibarında veya profesyonel yaşamında küçük ama faydalı bir iyileşme sağlamak için uygun bir dönemdesin. Güneş haritandaki en yüksek noktada bulunan Venüs bugün Ay'dan destek alıyor ve oldukça iyi bir izlenim bırakıyorsun! İş ve para konularında akıllıca adımlar atmaya daha yatkınsın. Bugün duygusal heveslerine daha az odaklanıyor, bunun yerine rahat etmeye ve kendini güvende hissedeceğin bir düzene yerleşmeye daha fazla önem veriyorsun.

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25 EYLÜL 2026 CUMA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

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