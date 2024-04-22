Patatesli havuçlu semizotu salatası

1- İçerisinde bol miktarda protein, karbonhidrat, kalsiyum, sodyum, potasyum, B1, B2 ve B6 vitaminleri bulunur. 2- İçerdiği omega 3 doymamış yağlar, balıklarınkiyle kıyaslanabilecek düzeydedir. Bu nedenle semizotu, sizi kansere karşı korur.

3- Gut hastalığına, baş ağrısı ve bedendeki diğer ağrılara iyi gelir. 4- Böbrekteki kum ve taşı döker.

5- Kilo vermekte etkilidir. 6- İçerdiği yüksek oranlı lifiyle kabızlığa iyi gelir.

7- Mide ve bağırsak hastalıklarında faydalıdır. 8- Kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırıcı etkisi nedeniyle özellikle iç kanamaları durdurmakta faydalıdır.