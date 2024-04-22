Patatesli havuçlu semizotu salatası

Taze semizotu yapraklarıyla kolaylıkla yapabileceğiniz patatesli, havuçlu, süzme yoğurtlu & hardallı leziz salata… Mevsiminde...

Patatesli havuçlu semizotu salatası
Yaşam
Giriş: 22 Nisan 2024 13:56 Güncelleme: 23 Nisan 2024 20:28
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Semizotu yapraklarını salatada kullandıktan sonra saplarıyla da pratik bir değerlendirme yemeği yapabilirsiniz, ayrıntılar tarif sonunda…


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika


Malzemeler

  • 1 büyük patates 1 çay kaşığı tuz + haşlamak için yeteri kadar su

  • 1 orta boy havuç

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Haşlamak için yeteri kadar su

  • 1 büyük su bardağı süzme yoğurt

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 bağ semizotu, yıkanmış

  • 2 sap taze sarımsak

  • 7 - 8 dal dereotu

  • 4 - 5 adet kornişon turşu


Yapılışı

  • Patates ve havucun kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Orta boy tencereye 2 litre kadar su aktarın, doğranmış patates, havuç ve bir çay kaşığı tuzu ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar orta ateşte haşlayın ve süzülmeleri için süzgeçe aktarın.

  • Haşlanmış sebzeler soğuyana kadar bu arada süzme yoğurt, mayonez, hardal, zeytinyağı karabiber ve tuzu geniş bir kaba alarak karıştırın. Yıkanmış semizotlarının yapraklarını saplarından kopartarak yoğurtlu karışımın üzerine alın (saplarını değerlendirme yöntemi tarif sonunda).

  • Taze sarımsak, dereotu ve kornişonu incecik doğrayarak soğuyan patates ve havuçlarla birlikte semizotlu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayarak servis tabağına geçirin.

Semizotu saplarını değerlendirme;

  • Semizotu saplarını incecik doğrayın. Yemeklik doğranmış 1 kuru soğanı 1 yemek kaşığı zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun, üzerine doğranmış 2 diş sarımsak, 2 domates, semizotu sapları, tuz ve karabiber ekleyip yaklaşık 15 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…


Kilo verdiren sebze semizotunun faydaları

Kanı temizleyen semizotunun, idrar söktürdüğünü, sinir krizlerini ve beyin yorgunluğunu geçirdiğini biliyor muydunuz?

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1- İçerisinde bol miktarda protein, karbonhidrat, kalsiyum, sodyum, potasyum, B1, B2 ve B6 vitaminleri bulunur. 2- İçerdiği omega 3 doymamış yağlar, balıklarınkiyle kıyaslanabilecek düzeydedir. Bu nedenle semizotu, sizi kansere karşı korur.
3- Gut hastalığına, baş ağrısı ve bedendeki diğer ağrılara iyi gelir. 4- Böbrekteki kum ve taşı döker.
5- Kilo vermekte etkilidir. 6- İçerdiği yüksek oranlı lifiyle kabızlığa iyi gelir.
7- Mide ve bağırsak hastalıklarında faydalıdır. 8- Kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırıcı etkisi nedeniyle özellikle iç kanamaları durdurmakta faydalıdır.
9- Uzmanlar, semizotu, yeşil salata olarak yenirse faydasının fazla olduğunu ifade ediyor.

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