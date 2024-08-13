Merhaba,

Sizlere bu ay sonunda Paris’te başlayacak olan paralimpik oyunlarından bahsedeceğim. Ama önce, tamamlanan olimpiyat oyunlarından söz edeceğim. Çeşitli branşlarda birçok sporcumuzun yarıştığı kulvarlarda maalesef altın madalya alamayarak olimpiyatları kapattık. Yarışan tüm sporcularımızı yine de tebrik etmek istiyorum. Ancak 40 sene sonra altın madalya alamamamızın sebepleri araştırılıp 2028 Los Angeles olimpiyatlarına daha güçlü gitmemizi canı gönülden diliyorum. Gelelim paralimpik oyunlara. Paris’e rekor katılım ile gidecek olan milli sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum. Yazdığım son iki kitapta paralimpik olan bir okçumuzun yaşamından kesitler sundum. Nasıl buralara geldiğini kısaca bahsettim. Paralimpik olmanın önemini dile getirdim. Ona özellikle başarılar dilemek istiyorum.

Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek. Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı.

Kadın sporcu sayısı erkekleri geçti

Paris 2024’te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti.

Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024’te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek.

İki branşta takım kotası

Türkiye, golbol ve futbol branşlarında “takım” olarak Paris 2024’te yer alacak.

Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı’nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı’nda ise 10 kişi bulunacak.

Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.

En çok bedensel engelli sporcular kota aldı

Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.

Bedensel engelli 65, görme engelli 21, özel sporculardan da 8 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.

En çok kota atletizmde

Bireysel branşlarda Türkiye’nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu.

Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota aldı.

Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.

Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2’şer, triatlon ve eskrimde ise 1’er sporcuyla kota aldı.

Madalyalılar yine Paris’te

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve bireyselde 12 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.

Tokyo’da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris’te unvanlarını korumaya çalışacak.

Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, para halterci Besra Duman ve para tekvandocu Recep Çiftçi, Paris 2024’te de yer almaya hak kazandı.

4 binden fazla sporcu mücadele edecek

Paris 2024’te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu madalya arayacak.

Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum.