Paralimpik zafer

Paralimpik zafer
Hayatın Sesi
Giriş: 10 Eylül 2024 10:46 Güncelleme: 10 Eylül 2024 11:22
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Ersin Ata

Merhabalar, size bu ay geçen ay da bahsettiğim paralimpik oyunlarından söz edeceğim. Bildiğiniz gibi normal olimpiyatlarda sporcularımızın performansı bizleri üzmüştü. Hiç altın madalya sevinci yaşayamadan olimpiyatları tamamladık. Bu konuda gerekli çalışmaları yapıp bir sonraki Los Angeles olimpiyatlarına daha hazır olmamız gerekiyor.


Paralimpik oyunlarını hemen hemen tüm branşlarını takip ettim. Gerçekten son iki romanımda da bir paralimpik okçunun hayatından kesitler sunduğum için nasıl bir çalışma içinde olduklarını az çok biliyorum. Engeli olmayanlardan daha başarılı olduklarını görüyorum. Katılan tüm sporculara büyük saygı duyuyorum. Gelelim Türk sporcularına… Belki de oyunlar başladığında böyle büyük başarılar elde edeceklerini tahmin etmiyorduk. Her zaman dediğim gibi biz engellilere fırsat verilirse neler başarabileceğimizi gösteriyoruz. Ve ülkemize, insanlığa güzel dersler verebiliyoruz.


Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye, Paris 2024’te 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalya kazandı. Sporcularımız inanılmaz başarılar elde ederken, bazı yaşam hikâyeleri de beni derinden etkiledi. Kimisi doğuştan engelli kimisi sonradan engelli olup paralimpik sporcu olmuşlar. Hayatın içinde “Biz de varız” diyebilmişler. Bu çok kıymetli… Onları en iyi anlayanlardan biri de benim fırsat verildi ve dört kitabım birde HTHAYAT gibi bir marka sitede yazılarım ile sizlerleyim. Tüm sporcularımıza dört sene sonraki olimpiyatlarda daha iyi derecelerle dolu başarılar diliyorum.


Herkese engelsiz ve sağlıklı bir ay diliyorum…

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