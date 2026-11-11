İnternette son dönemde dikkat çeken bir akım, Kasım indirimleri veya benzer dönemlerde alışveriş yapmak isteyen ancak ekonomik durumu buna elvermeyen kişiler için ideal bir çözüm sunuyor: Dopamin siteleri.

Bu siteler, internetten alışveriş yapmanın, yemek siparişi vermenin veya sosyal medyada gezinmenin verdiği tatmini taklit ediyor. Ancak ortada gerçek bir alışveriş, ödeme, teslimat ya da sosyal etkileşim bulunmuyor.

Güney Kore'de ortaya çıkan bu dijital eğilim, özellikle dürtüsel alışveriş ve gereksiz harcama alışkanlıklarına alternatif arayanların ilgisini çekiyor. Kullanıcılar ürünleri sepete ekliyor, sipariş oluşturuyor, teslimatı takip ediyor veya sosyal medya akışında geziniyor. Bütün bunları gerçek hayatta hiçbir şey satın almadan yapabiliyor.

Buradaki temel fikir, bir davranışın hazırlık ve beklenti aşamalarından alınan keyfi korurken maddi bir harcama yapmamak ve maddi sonuçlardan korunmak. Bu akımın öne çıkan örnekleri, farklı dijital alışkanlıkları taklit ediyor. İşte son zamanlarda çok konuşulan dopamin siteleri...

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Dünyanın en çok konuşulan dopamin siteleri

1. FoodNeverComes – Yemek siparişi simülasyonu

Yemek siparişi verin, yemek gelmesin! Dopamin sitelerinin en çok konuşulan örneklerinden biri olan FoodNeverComes sitesini ziyaret eden kullanıcılar restoran menülerini inceliyor, yemek seçiyor, sepet oluşturuyor ve sipariş veriyormuş gibi ilerliyor. Hatta sanal kuryenin harita üzerinde hareketini bile izleyebiliyor. Ancak sipariş hiçbir zaman gerçek bir restorana iletilmiyor. Yemek de kapıya gelmiyor. Amaç, yemek sipariş etme deneyimini para harcamadan yaşamak.

2. Dopamine Shop – Alışveriş yapmadan alışveriş keyfi

Gerçek bir çevrimiçi mağaza gibi tasarlanan bu platformda kullanıcılar ürünleri inceleyebiliyor, fiyatlarını karşılaştırabiliyor ve alışveriş sepetine ekleyebiliyor. Ürün yelpazesinde son derece pahalı ve sıra dışı seçenekler de bulunuyor. Kullanıcılar alışveriş sürecini tamamlıyor ancak gerçek bir ödeme yapmıyor ve ürün teslim almıyor.

3. FoodNeverArrives – Sanal yemek siparişine Kore örneği

Güney Kore'de geliştirilen bu platform, yemek sipariş uygulamalarının işleyişini taklit ediyor. Kullanıcılar yemekleri seçiyor, sipariş oluşturuyor ve teslimat sürecini izliyor. Siparişin sonunda ise gerçek bir teslimat yerine, sipariş vermeyerek para ve kalori tasarrufu yaptıklarını belirten bir mesajla karşılaşıyorlar. Platformun yaratıcısı Park Seo-hyun, bu fikri kendi sık sık yemek sipariş etme alışkanlığından yola çıkarak geliştirmiş.

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4. ChillSpace – Sosyal medya simulasyonu

Bir sosyal medya platformunu andıran ChillSpace, kullanıcılarına gönderi paylaşma, beğenme ve yorum yapma gibi deneyimler sunuyor. Ancak gerçek bir sosyal etkileşim ağı oluşturmuyor. Beğeni ve yorumların simüle edildiği bu platform, sosyal medyada etkileşim görme hissini gerçek sosyal medya baskısı olmadan yaşatmayı amaçlıyor. Kendini bir tür plasebo sosyal ağ olarak tanımlıyor.

5. Quitara – Sigara molasının yerine başka bir alışkanlık

Sigara molası, kimi zaman nikotin ihtiyacının yanı sıra işten uzaklaşma, dinlenme ve sosyalleşme alışkanlığıyla da ilişkili. Quitara adlı dijital platform, sigarayı bırakmaya çalışanların bu anları farklı şekilde değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Örneğin, iş yerindeki sigara molasını özleyen kullanıcılara bu zamanı başka bir mola alışkanlığına dönüştürmeyi öneriyor. Platformda sigara isteğiyle baş etmek için gerçek kişilerden canlı destek alınabiliyor, yapay zekâ desteğinden ve pratik rehberlerden yararlanılabiliyor.

Bu tür dijital araçlar, sigarayı bırakma sürecinde alışkanlıkları değiştirmek için destek sunuyor. Çünkü sigara kullanımı bağımlılık yapmasının yanı sıra kanser, kalp-damar ve solunum sistemi hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü, danışmanlık ve ilaç tedavisinin sigarayı bırakma başarısını iki kattan fazla artırabileceğini belirtiyor

6. Dopamine Chic – Alışveriş yapmadan moda ürünlerini keşfetme

Çevrimiçi moda alışverişi deneyimini taklit eden bir platform. Site, online bir moda mağazası gibi görünen ve çalışan ücretsiz bir oyun olarak nitelendiriliyor. Marka indirimleri ve flaş indirimlerle dolu olsa da ödeme her zaman ₺0,00 olarak gerçekleşiyor ve hiçbir şey teslim edilmiyor. Fırsatlar gerçekten sona eriyor. Üyelik gerektirmeyen site; ad, adres ya da kart numarası sormuyor. Kargonun gelmemesinin 50 yolu bulunuyor.

7. Fake Eats - Sanal yemek siparişi

FakeEats, yemek siparişi isteğini geçiştirmeye yardımcı olan ücretsiz bir iOS uygulaması. Kullanıcılar, menüye baktıktan sonra sipariş veriyor ve 12 dakikalık sanal teslimatı takip ediyor. Herhangi bir teslimat yapılmıyor. Uygulama, 118 ülkede kullanılıyor.

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Dopamin siteleri ne işe yarıyor?

Bu sitelerin popülerliğinin arkasında birkaç farklı etken bulunuyor:

Beklenti ve heyecan: Alışverişte ürün seçmek, sepete eklemek ve siparişin tamamlanmasını beklemek, satın alma gerçekleşmeden de heyecan yaratabiliyor.

Harcamadan tatmin olma: Özellikle ekonomik baskı, artan yaşam maliyetleri ve gereksiz harcamalardan kaçınma isteği, bu tür platformlara ilgiyi artırıyor.

Kontrol hissi: Kullanıcılar istedikleri ürünleri seçebiliyor, sipariş oluşturabiliyor ve süreci yönetebiliyor. Ancak bunun maddi bir sonucu bulunmuyor.

Gündelik alışkanlıklara alternatif: Yemek siparişi, alışveriş veya sigara molası gibi davranışların ritüelleri, gerçek hayattaki sonuçları olmadan taklit edilebiliyor.

Seul Ulusal Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Kwak Keum-joo, bu platformların gerçek bir satın alma olmasa bile satın alma deneyimine benzeyen etkinlikler aracılığıyla ödül hissi yaratabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, bu sitelerin dürtüsel alışverişi uzun vadede azaltıp azaltmadığı henüz kanıtlanmış değil. Ayrıca bazı platformların reklam ve veri izleme sistemleri kullanabilmesi, kişisel bilgilerin paylaşılması konusunda dikkatli olmayı gerektiriyor.

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Yeni bir dopamin tuzağı mı yoksa gerçek bir dopamin kaynağı mı?

Dopamin siteleri, dijital tüketim alışkanlıklarına ilginç bir alternatif sunuyor. İnsanlar artık yalnızca bir ürüne sahip olmanın değil, onu araştırmanın, seçmenin, sepete eklemenin ve satın alma sürecini yaşamanın da keyfini arıyor.

Ancak bu sitelerin adındaki "dopamin" ifadesini bilimsel bir sınıflandırma olarak değerlendirmemek gerekiyor. Dopamin, beynin ödül, motivasyon ve öğrenme süreçlerinde rol oynayan bir nörotransmitter. Bu platformların kullanılmasıyla herkeste belirli miktarda dopamin salgılandığını veya bağımlılık yarattığını söylemek için yeterli bilimsel veri bulunmadığını hatırlatmak gerek.

Referanslar:

The Korea Times, 2026, "Gen Z turn to ‘dopamine sites’ for quick comfort" koreatimes.co.kr/lifestyle/trends/20260527

Korea JoongAng Daily, 2026, "Why Korea’s ‘dopamine sites’ let users shop and order food without spending money" koreajoongangdaily.com/lifestyle/these-brainhacking-services-let-you-buy-absolutely-nothing-but-leave-you-feeling-richer/

Rest of World, Itika Sharma Punit, 2026, "The online shopping trend where you buy nothing" restofworld.org/2026/south-korea-shopping-trend

The Washington Post, Jenna Ryu, 2026, "These ‘dopamine sites’ deliver the thrill of shopping without the cost". washingtonpost.com/wellness/2026/07/16/these-dopamine-sites-deliver-thrill-shopping-without-cost/

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