Black Friday bağımlısı oldum

İşi gücü bıraktım, indirim kovalıyorum. Eşim "Kıtlık olacakmış. Yiyecek stoklayalım" diye telaş yaparken ben burada ucuz oyun peşindeyim. En son Pubg kodu aldım. Nasılolsa mobil oynuyorum, kimsenin ruhu duymayacak. İş yerinden aldığım primi Black Friday indirimlerinde yiyorum. Akşam "Kampanyalar bitti mi?" sorarsanız cevabım: "Ben bittim" olacak. Ona da online eğitim hediye edeyim bari de eğer oyun aldığımı fark ederse fazla kızmasın. Zaten spor salonuna gidemediği için kilo aldı, yakınıp duruyor.

Eşimle gizli-saklımız yoktur. Kimse birbirinden gizli alışveriş yapmaz. Birbirimizin aldıklarının faturasını da kontrol etmeyiz. Birbirimize güveniriz. Ama bu dar zamanda kendimi tutmam gerekirdi. Alışveriş sitelerinde dolanıyorum diye vicdanım sızlıyor. Alışveriş bağımlısı olanları artık daha iyi anlıyorum. Eski bir iş arkadaşım aldığı yeni ayakkabıları eve hiç götürmez, iş yerinde giyerdi. Ben de aynen onun gibi oyun kodu alıyorum. Bir daha kimseyi indirim peşinde koşuyor diye kınamayacağım.