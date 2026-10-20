Bir bakıştan gerginliği seziyorlar! Çocukluğu tartışmalarla geçenlerin algı biçimi nasıl değişiyor?

Çocukluğu sık sık tartışmaların yaşandığı ve yetişkinlerin ruh halinin aniden değişebildiği bir evde geçen bazı kişiler, çevrelerindeki duygusal işaretlere karşı daha dikkatli hale gelebiliyor. Psikoloji araştırmaları, bu kişilerin ses tonundaki değişimleri, yüz ifadelerini ve gerginlik belirtilerini daha yakından takip edebildiğini gösteriyor. Ancak bu durum, herkesin başkalarının duygularını daha iyi anladığı anlamına gelmiyor.

YETİŞKİNLERİN TEPKİLERİNİ ÖNCEDEN TAHMİN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Aile içinde tartışmaların sık yaşanması veya yetişkinlerin tepkilerinin önceden tahmin edilememesi, çocukların çevrelerini algılama biçimlerini etkileyebiliyor. Bir çocuğun evde neyle karşılaşacağını bilememesi, zamanla insanların yüz ifadelerine, konuşma biçimlerine ve en küçük davranış değişikliklerine daha fazla dikkat etmesine neden olabiliyor.

REKLAM

Bu davranış her zaman bilinçli bir tercih olarak ortaya çıkmıyor. Çocuk, karşısındaki yetişkinin nasıl tepki vereceğini önceden anlamaya çalışırken çevresindeki işaretleri takip etmeyi öğrenebiliyor. Böylece duygusal gerilimin yükseldiğini fark etmek, bazı çocuklar için gündelik yaşamın bir parçası haline gelebiliyor.

2024 ARAŞTIRMASI: BAZI DUYGULARI TANIMA DOĞRULUĞUNDA ARTIŞ

2024 yılında yayımlanan bir araştırmada, ebeveynler arasındaki düşmanca çatışmalara daha fazla maruz kalmanın, ilerleyen dönemlerde bazı duyguları tanıma doğruluğundaki artışla ilişkili olduğu belirlendi. Bu ilişki özellikle yoğun biçimde ifade edilen duygularda dikkat çekti.

REKLAM

Ancak araştırmanın ortaya koyduğu bulgu, tartışmalı bir aile ortamında büyüyen herkesin insanları daha iyi anlayacağı anlamına gelmiyor. Belirli yüz ifadelerini doğru tanımak ile bir kişinin ne hissettiğini, neden böyle davrandığını veya neye ihtiyaç duyduğunu bütünüyle anlamak birbirinden farklı beceriler.

6 BİN 500'DEN FAZLA ÇOCUK İNCELENDİ: SONUÇ HERKESTE AYNI DEĞİL

Çocuklukta yaşanan olumsuz deneyimlerin duyguları tanıma becerisi üzerindeki etkileri her araştırmada aynı sonucu vermiyor. 6 bin 500'den fazla çocuğun yer aldığı geniş kapsamlı bir toplum araştırmasında, çocukluk döneminde olumsuz deneyimler yaşamayla duyguları tanımada yetersizlik göstermek arasında genel bir ilişki bulunmadı.

REKLAM

Araştırma bulguları, çocukluk deneyimlerinin farklı etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu nedenle olumsuz çocukluk deneyimlerinin herkesin duyguları tanıma becerisini aynı şekilde etkilediği söylenemiyor.

BİR SES TONU DEĞİŞİKLİĞİ BİLE GERGİNLİK İŞARETİ SAYILABİLİYOR

Bazı kişilerde çevredeki gerilimi sürekli takip etme eğilimi yetişkinlikte de devam edebiliyor. Konuşma tonundaki ani bir değişiklik, uzayan bir sessizlik veya yüz ifadesindeki farklılık, karşı tarafın öfkelendiğine ilişkin bir işaret olarak yorumlanabiliyor.

Travmatik stresle ilgili kaynaklarda hipervijilans olarak adlandırılan bu durum, kişinin olası tehditlere karşı sürekli tetikte olmasıyla açıklanıyor. Bununla birlikte, yalnızca bu davranışların görülmesi kişinin geçmişinde belirli bir travma bulunduğunu kanıtlamıyor.

REKLAM

Çocuklukta gelişen bu dikkat biçimi bazı durumlarda duygusal ipuçlarına daha fazla dikkat etmeye yol açabilirken bazı durumlarda gereksiz kaygıya ve sürekli tetikte hissetmeye de eşlik edebiliyor. Bu nedenle duyguları fark etme becerisini, kişinin kendini güvende hissetmesi ve başkalarını gerçekten anlayabilmesiyle aynı şey olarak değerlendirmemek gerekiyor.