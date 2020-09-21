Östrojen hormonu kilo aldırır mı?

Vücutta önemli işlevleri etkileyen östrojen hormonu, vücuttaki yağ oranını da etkileyebiliyor.

Östrojen hormonu kilo aldırır mı?
Sağlık
21 Eylül 2020 Pazartesi

Östrojen ve progesteron hormonları, kadınlarda birincil cinsiyet hormonu olarak biliniyor. Temel olarak yumurtalıklarda üretilen kimyasallar olan bu hormonlar vücuttaki yağ dokusunda, adrenal bezlerde, karaciğerde ve memelerde de farklı formlarda üretilmekte ya da dönüştürülmektedir. Östrojenin her farklı formu kadınların sağlıklarında önemli roller oynar:


Estron: Östrojenin zayıf bir çeşididir. Yumurtalıklarda ve yağ dokusunda üretilir ve menopoz sonrasında da üretilen tek östrojen tipidir.


Estradiol: Östrojenin en aktif formudur. Adet görülen yıllarda önemli işlevleri yerine getirir ve endometriyozis rahatsızlığı ile üreme organları kanserleri ile de ilişkili olabilir.


Estriol: Östrojenin en zayıf formudur ve çoğunlukla hamilelikle ilişkilidir.


Östrojen hormonu, progesteron ve diğer tüm hormonlarla birlikte kadınların hayatının her evresinde farklı roller üstlenir. Ergenlikte vücut östrojen üretmeye başladığında memelerin ve üreme organlarının gelişimi de başlar, menstrual döngüler de östrojenle tetiklenir. Menstrual döngü boyunca östrojen hormonu yükselip alçalarak doğurganlığın mümkün olmasını sağlar. Hamilelikte ve emzirmede de annenin ve bebeğin sağlığı için östrojen hormonu etkilidir. Östrojen ayrıca kadınların yaşamı boyunca:

  • Kemik üretimini ve kemik sağlığını destekler

  • Kolesterolü kontrol eder ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur

  • Cilde kan pompalanmasına yardımcı olur ve cilt sağlığını etkiler

  • Ruh halini düzenlemeye yardımcı olur

Önlenemeyen kilo alımında hormonlar etkili olabilir
Önlenemeyen kilo alımında hormonlar etkili olabilir

Östrojeni etkileyen durumlar

Vücutta gerçekleşen bazı değişimler, östrojen hormonu seviyelerini de etkilemektedir. Yağ dokuları ve vücuttaki diğer metabolik işlevlerle de bağlantılı olan östrojen seviyeleri, tüm bu rahatsızlıklara bağlı olan kilo alıp verme durumunu da dolaylı olarak etkiler.


Doğum ve emzirme

Hamilelikte yükselen östrojen seviyeleri doğumdan sonra düşmeye başlar ve emzirme boyunca da düşük kalır. Bu durumun süt üretimini desteklediği düşünülmektedir. Ancak bu süreçte düşük östrojenle ilişkilendirilen depresyon, anksiyete ve libido düşüşü gibi bazı semptomlar da görülebilir.


Anoreksiya

Yeme bozukluğuna bağlı olarak ani ve şiddetli kalori kaybı, östrojen seviyelerinin düşmesine neden olarak menstrual döngüyü durdurabilir.


Polikistik Over Sendromu (PKOS)

PKOS varlığında östrojen ve progesteron seviyelerinin dengesi bozulur ve bu duruma bağlı olarak yumurtalık kistleri, menstrual döngüde düzensizlikler, doğurganlık sorunları, insülin direnci gibi sorunlar görülebilir.


Bölgesel yağlanmanın sorumlusu hormonlar
Bölgesel yağlanmanın sorumlusu hormonlar


Referanslar: Susan York Morris, ''Does Estrogen Cause Weight Gain?'' (19 Aralık 2017) Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/estrogen-and-weight-gain

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