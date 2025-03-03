Orman meyveli güllaç

Ramazan ayının geleneksel sütlü tatlılarından olan vazgeçilmez lezzet güllacı Müjgan Yurtseven'in bu tarifiyle denediniz mi?

Orman meyveli güllaç
Yaşam
Giriş: 03 Mart 2025 17:00
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Güllacın sütlü & gül sulu aromasıyla orman meyvelerinin ekşimsi tadı ve ceviz içinin bir arada çok yakıştığı nefis tatlıyı deneyin derim... Tarif sonundaki kısa notlara göz atmayı unutmayın!


Servis: 28*28 cm’lik kare cam kapta

Pişirme & hazırlama süresi: 40 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik bardak ölçüsüyle:

  • 2 lt süt

  • 1,5 bardak toz şeker

  • 1 yemek kaşığı gül suyu

Meyveli peltesi için:

  • 400 gr karışık orman meyvesi

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 4 - 5 damla limon suyu

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • Yarım bardak su

  • 7 adet güllaç yufkası, 300 gr

  • 1 bardak ceviz içi, kıyılmış

Üzerine:

  • Antep fıstığı

  • Frenk üzümü




Yapılışı:

*Süt ve toz şekeri orta boy bir tencereye alın, orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynama noktasına gelmeden ocağı kapatın (sütün ısınması yeterli). En son gül suyunu ekleyip karıştırın.


*Orman meyveleri ve 2 yemek kaşığı toz şekeri küçük bir tencereye aktarın, orta ateşte kaynamaya başlayınca 3 -4 dakika pişirip limon suyunu ilave edin. Nişastaya yarım bardak su ekleyip karıştırın ve ocakta pişen meyvelere ilave ederek hızlıca karıştırın, koyulaşmaya başlayınca ocağı kapatın. Meyveli pelteyi soğuması için kenara alın.


*Sütün 1 su bardağı kadarını servis esnasında kullanmak üzere ayırıp buzdolabına kaldırın.


*Cam kaba bir sıra güllaç yufkası serin, üzerine 1 - 2 kepçe ılınmış sütü dökün ve kaşığın tersiyle hafifçe bastırın (yufkaların tamamen ıslanması gerekiyor). Yufkaların yarısı bitene kadar bir sıra yufka, 1 - 2 kepçe süt dökerek aynı işlemi uygulayın.


*Ara kata önce ceviz içini serpiştirin, sonra soğuyan orman meyveli pelteyi kaşık yardımıyla dökerek üzerini spatula ile düzeltin. Üzerini bir sıra yufka ile kaplayarak süt dökün ve yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayın. En üstünü de kalan süt ile iyice kaplayın.


*Güllacın üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında en az 3- 4 saat veya bir gece bekletin.


*Ertesi gün güllacı dilediğiniz gibi dilimlere ayırıp buzdolabına kaldırdığınız süt ile yeniden ıslatın (güllaç bekledikçe sütü çektiğinden son eklediğimiz süt güllacın üzerinin parlak olmasını ve yumuşamasını sağlıyor).


*Üzerlerini Antep fıstığı ve dileğiniz meyvelerle süsleyin.


Kısa notlar:

*Güllaç yapraklarını ıslatacağınız sütün ılık olması yeterli, çok sıcak olursa güllaç yufkaları hamurlaşır, soğuk olduğunda sütü çekmez.


*Yukarıdaki süt ölçüsü gözünüze fazla gelmesin, yufkalar bekledikçe sütü çektiğinden sütü bol kullanıyoruz. Süte eklediğimiz şeker ölçüsü de gayet yeterli oluyor, daha tatlı olmasını isterseniz süte yarım bardak daha şeker ekleyebilirsiniz.


*Güllaç buzdolabında 2 - 3 gün saklanabilir.


*Karışık orman meyvesi veya vişne, frambuaz, çilek gibi dilediğiniz meyveyi tek başına da kullanabilirsiniz.


Ramazan ayının bereketle geçmesi dileğiyle, afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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